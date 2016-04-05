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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 813814815816
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:11

  Schmit написав:

3:45 т.е. Порошенко всё таки пиарится а не помогает стране. Зачёт!
kip71
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amethyst написав:Шото волнения на море никакого не видно

Так оно нам на руку, орки во главу угла ставят сложние погодние условие и свое бессилие перед стихией. они-с боролись за живучесть. из оследних сил - но СТИХИЯ СИЛЬНЕЕ. Ракетний удар по мацкве - НЕ ПРИЗНАЮТ, теперь и в головах чевастопольцев вапрос - ГДЕ ШТОРМ блд, ШТОРМ ГДЕ? ВЕдь "бил только пожар".
PS Есть более качественное фото и на них видно , корабль смачно словил пробоину, и вся живучесть сводилась ко времени - когда потоки води утянут мацкву на дно, насоси откачивали воду до последнего.
ps1

https://t.me/istorijaoruzija/56012
Можно зайти на канал и НАСТАВИТЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ , дань признания защитникам.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:50

  kip71 написав:

3:45 т.е. Порошенко всё таки пиарится а не помогает стране. Зачёт!

Краще б усі слуги так само "піарились". Ще краще - усі роки до війни, то може й війни зараз не було б, якби кацапи бачили, що у нас на озброєнні достатньо Нептунів, Сапсанів і Вільх... А так - "маємо те, що маємо".
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:сильно ошибаетесь

Не здивовний, що багато хто як захотіли так і собі й інтерпретували.
Звісно, мова не про заперечення холокосту і злочинів нацистів. Мова про те, що німці не заявляли, що Франція, Англія, та навіть Польща і інші - "вигадані країни з вигаданою мовою й культурою, а насправді ми одиннарот". Навіть епізод з Судетами не тягне на такий маразм.
І досягнення Німеччина мала цілком реальні, а не фейкове "вялічіє".
І якщо за часів Другої Світової Німеччина і срср були два осереддя світового зла, що розпалили світову війну як союзники, то за результатами війни срср став навіть ще більшим злом, ніж нацизм, бо вписався у ряди переможців, його злочини залишилися безкарними й багато дотепер прихованими. І рашка, як викидень з трупа срср, перейняла в себе гірші риси і нацистів і срср.
Щодо того, що російське суспільство хворе, і давно, включно з усіє. їхньою "культурою", є гарна стаття https://www.la.lv/nemiera-par-krieviju
(переклад можна пошукати наприклад тут https://eadaily.com/ru/news/2019/11/05/ ... shovinisty)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:06

Казахи срывают концерты Сабурова в сша

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:10

  vitaliian написав:Думаете Гитлер в 1945 не понимал что проигрывает войну? Когда человек сам заложник ситуации, он уже мало на неё влияет. Прекратив войну без большой победы пуйло снесет его собственный нарот, который увидит место сильного президента голого больного и слабого короля. Таких царей в РФ не любят и публично чморят (Николай 2й)

Якщо брати аналогію то у нас зараз не 1945, а приблизно 1942.
У пу є купа варіантів:
1. Мир/перемир'я, відведення військ на рубежі 24.02.2022. Наша влада на це піде, я не сумніваюсь.
2. Стати в глуху оборону на поточних рубежах і фактично визнати що захоплена територія - це не територія України.
3. Подальші спроби наступу.
4. Повноцінна війна. Тобто мобілізація і т.д. і т.п.
5. Застосування ядерної зброї. Тут можливі варіації:
а)тактична проти України
б)тактична проти іншої країни
в)стратегічна
Як бачимо варіантів море і на сьогодні усі можливі(окрім 5в).
На мої думку зараз пу обрав варіант 3+2. Тобто захоплення Донецької і Луганської областей(до 9 травня) + оборона + Подальше підписання миру на таких кордонах.
Він може "віддати" Херсон, Харківську область, але Дон/Луг його, прохід до Криму його. З такими умовами миру він може вийти "в світ" і фактично перекласти умову закінчення війни на Україну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:14

  andrijk777 написав:На мої думку зараз пу обрав варіант 3+2. Тобто захоплення Донецької і Луганської областей(до 9 травня) + оборона + Подальше підписання миру на таких кордонах
это равносильно поражению. От него ждали не Херсона с Мариуполем. А Киева, Одессы и Львова. Это как посылали гонца за конём, а вернулся гонец с котом. Херсон - признак слабости армии рф, а не её силы. То что у 2й армии мира нет сил взять Киев понимают все, как горячие так и остывшие головы. А если не удержат Херсон, пуйло вообще уважать перестанут. От любви рабов до ненависти один шаг.

Я думаю самая точная аналогия это 1я мировая, когда русская армия с генералитетом всбунтовались против слабого царя. Первое серьезное поражение - отход от Киева, второе - крейсер Москва. Для бунта этого мало, но тенденция есть, следующий этап освобождение Херсона и ликвидация ордло.
vitaliian
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