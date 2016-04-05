Не здивовний, що багато хто як захотіли так і собі й інтерпретували. Звісно, мова не про заперечення холокосту і злочинів нацистів. Мова про те, що німці не заявляли, що Франція, Англія, та навіть Польща і інші - "вигадані країни з вигаданою мовою й культурою, а насправді ми одиннарот". Навіть епізод з Судетами не тягне на такий маразм. І досягнення Німеччина мала цілком реальні, а не фейкове "вялічіє". І якщо за часів Другої Світової Німеччина і срср були два осереддя світового зла, що розпалили світову війну як союзники, то за результатами війни срср став навіть ще більшим злом, ніж нацизм, бо вписався у ряди переможців, його злочини залишилися безкарними й багато дотепер прихованими. І рашка, як викидень з трупа срср, перейняла в себе гірші риси і нацистів і срср. Щодо того, що російське суспільство хворе, і давно, включно з усіє. їхньою "культурою", є гарна стаття https://www.la.lv/nemiera-par-krieviju (переклад можна пошукати наприклад тут https://eadaily.com/ru/news/2019/11/05/ ... shovinisty)
vitaliian написав:Думаете Гитлер в 1945 не понимал что проигрывает войну? Когда человек сам заложник ситуации, он уже мало на неё влияет. Прекратив войну без большой победы пуйло снесет его собственный нарот, который увидит место сильного президента голого больного и слабого короля. Таких царей в РФ не любят и публично чморят (Николай 2й)
Якщо брати аналогію то у нас зараз не 1945, а приблизно 1942. У пу є купа варіантів: 1. Мир/перемир'я, відведення військ на рубежі 24.02.2022. Наша влада на це піде, я не сумніваюсь. 2. Стати в глуху оборону на поточних рубежах і фактично визнати що захоплена територія - це не територія України. 3. Подальші спроби наступу. 4. Повноцінна війна. Тобто мобілізація і т.д. і т.п. 5. Застосування ядерної зброї. Тут можливі варіації: а)тактична проти України б)тактична проти іншої країни в)стратегічна Як бачимо варіантів море і на сьогодні усі можливі(окрім 5в). На мої думку зараз пу обрав варіант 3+2. Тобто захоплення Донецької і Луганської областей(до 9 травня) + оборона + Подальше підписання миру на таких кордонах. Він може "віддати" Херсон, Харківську область, але Дон/Луг його, прохід до Криму його. З такими умовами миру він може вийти "в світ" і фактично перекласти умову закінчення війни на Україну.
andrijk777 написав:На мої думку зараз пу обрав варіант 3+2. Тобто захоплення Донецької і Луганської областей(до 9 травня) + оборона + Подальше підписання миру на таких кордонах
это равносильно поражению. От него ждали не Херсона с Мариуполем. А Киева, Одессы и Львова. Это как посылали гонца за конём, а вернулся гонец с котом. Херсон - признак слабости армии рф, а не её силы. То что у 2й армии мира нет сил взять Киев понимают все, как горячие так и остывшие головы. А если не удержат Херсон, пуйло вообще уважать перестанут. От любви рабов до ненависти один шаг.
Я думаю самая точная аналогия это 1я мировая, когда русская армия с генералитетом всбунтовались против слабого царя. Первое серьезное поражение - отход от Киева, второе - крейсер Москва. Для бунта этого мало, но тенденция есть, следующий этап освобождение Херсона и ликвидация ордло.
Мать матроса-срочника Егора Шкребца, служившего на крейсере «Москва» и пропавшего без вести, рассказала The Insider, что они с мужем были в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли раненых с крейсера. Там, по ее словам, было около 200 пострадавших моряков. Всего, как утверждает мать Шкребца, на корабле было больше 500 человек.
«Мы каждого обожженного ребенка смотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти», - сказала Ирина Шкребец.
Егор Шкребец служил поваром на крейсере «Москва», проходил там срочную службу. «Они были на боевом посту, готовили кушать. С присяги, которая была 14 августа, он был на корабле». Первый раз после начала войны он позвонил родителям и рассказал, что они взяли остров Змеиный. Последний раз, по словам матери, сын связывался с ней через мессенджер Viber 9 апреля: сказал, что не будет на связи, писал с «левого» номера.
у меня вопрос к количеству моряков в госпитале (вот так вот взяли и всех посчитали), мать могла сказать, что было 100 , а написали 200...в прочем если спасли 200, то все они в госпитале? врут как всегда
vitaliian написав:это равносильно поражению. От него ждали не Херсона с Мариуполем. А Киева, Одессы и Львова. Это как посылали гонца за конём, а вернулся гонец с котом. Херсон - признак слабости армии рф, а не её силы. То что у 2й армии мира нет сил взять Киев понимают все, как горячие так и остывшие головы. А если не удержат Херсон, пуйло вообще уважать перестанут. От любви рабов до ненависти один шаг.
Тобто по вашому ПОРАЗКА ВЖЕ Є. Які наслідки поразки? Я не бачу жодних ознак поразки РФ. Наслідок воєнної поразки це капітуляція. - це якби аксіома. Ви якось дуже сильно забігаєте наперед. А також сприймаєте багато речей однобоко(тільки зі своєї "колокольні").