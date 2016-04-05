andrijk777 написав:Тобто по вашому ПОРАЗКА ВЖЕ Є. Які наслідки поразки
не забегайте вперёд паровоза. Первые признаки поражения в голове. 1. Никто в РФ уже не считает свою армию 2й мире. Это демотивация для новобранцев. 2. Большинство уже не считают украинскую армию слабой, трусливой и плохоподготовленной. Палкой военный крейсер не топят. 3. Выдумываются косоглазые оправдания своих поражений и степень их нелепости только растет 4. Большинство информации черпается из украинских СМИ даже пропагандистами типа Соловьева. Что ещё больше демотивирует армию РФ, поскольку наши СМИ не скупятся на русские трупы и другую неприятную врагу информацию. 5. О том что специоперацию надо заканчивать говорят вполне серьезные в рф люди, не патриоты Украины, но большие патриоты своих кошельков. Без их поддержки пуйло ноль. Среди генералитета поддержки "спецоперации" тоже нет. Пуйло реально готов воевать со всем своим окружением? Это не Байден который далеко, война с окружением означает чтобы посцать сходить нужен гарнизон охраны. Большая победа.
Какие последствия? Драка с тем кто вас боится принципиально отличается от драки с бесстрашным противником. Это не гарантия победы, но гарантия морального превосходства.
Остальные события дело времени, я пишу только про тенденции, про все остальное уже читайте военных обозревателей.
andrijk777 написав:А також сприймаєте багато речей однобоко(тільки зі своєї "колокольні").
вполне возможно, я где-то писал что являюсь истиной в последней инстанции? Если у вас другая точка зрения - пишите, обсудим.
Goodman написав:Так оно нам на руку, орки во главу угла ставят сложние погодние условие и свое бессилие перед стихией. они-с боролись за живучесть. из оследних сил - но СТИХИЯ СИЛЬНЕЕ. Ракетний удар по мацкве - НЕ ПРИЗНАЮТ, теперь и в головах чевастопольцев вапрос - ГДЕ ШТОРМ блд, ШТОРМ ГДЕ? ВЕдь "бил только пожар". PS Есть более качественное фото и на них видно , корабль смачно словил пробоину, и вся живучесть сводилась ко времени - когда потоки води утянут мацкву на дно, насоси откачивали воду до последнего. ps1
по Москве сейсчас интенсивно "работают" и военные прокуроры и военные дознаватели. Огромные вопросы к боевой подготовке экипажа То что ПВО корабля (трехуровневая проспала ракетный удар-тут одни дознаватели), куда смотрели офицеры ПВО? где наблюдение? (радары, гидроаккустики , радиотехнические средства)
по аварийной тревоге прибывший личный состав без команды должен задраить все водонепроницаемые закрытия в смежные отсеки, и потом доложить в ЦП о наличии состава: "Отсек 4 загермитезирован, личный состав полностью, готов "
современный корабль должен оставаться на плаву даже при затоплении нескольких смежных отсеков (да у него будет крен, есть требования по крену), крен можно выровнять: откаткой воды и поврежденного отсека, баластными танками или контр-затоплением отсеков противоположного борта
командиру крейсера пришлось одновременно решать как минимум 4 задачи:
-первая (так как крейсер подвергся ракетной атаке) Боевая Тревога-отразить потенциальные последующие ракетные удары (никто не знал, ракет могло быть больше ,чем 2) -вторая (борьба с пожаром и последствиями ракетной атаки) Пожарная тревога -третья (в поврежденые отсеки интенсивно поступала вода)-Аварийная трегова (борьба за живучесть, восстановление остойчивости -четвертая (в какой-то момент командир понимает, что 500 человек ему реально невозможно одновременно использовать по разным причинам) и он начинает думать от эвакуации экипажа ,т.е. ШЛЮПОЧНАЯ ТРЕВОГА (к тому же корабль подал сигнал SOS, т.е. он терпит бедствие)
ситуация нестандартная, но многое зависит от боевой подготовки(обученности, слаженности) экипажа
в 1997г работал контракт 5мес с одним капитаном из Иркутска, за весь контракт не было по факту ни одной тревоги (ноль), все тревоги на бумаге ( их должно быть 4 (2 пожарные, 2 шлюпочные+еще 6-8 занятий с экипажем на разные темы : медицина, безопасность (охрана судна и борьба с пиратами), и пр.
В 2013 году в Санкт-Петербурге на конференции, посвященной пожарам на кораблях, вице-адмирал в отставке Михаил Моцак сказал, что, по его данным, за 50 послевоенных лет в ВМФ СССР произошло 719 пожаров на военных кораблях, две трети из которых - на надводных.
В 1974 году во время учений на Черном море в результате пожара на большом противолодочном корабле "Отважный" взорвался боезапас зенитных ракет, а когда корабль стали буксировать на мелководье, произошел взрыв в другом погребе, загорелось топливо, корабль потерял остойчивость и затонул. Пожар был вызван самопроизвольно сработавшим двигателем одной из зенитных ракет.
В ходе расследования, правда, выяснилось, что пожар можно было потушить в самом начале, но, так или иначе, корабль утонул после пожара и взрыва боекомплекта в погребах.
Система пожаротушения на крейсере "Москва", судя по открытым источникам, была, вероятно, устаревшей. По данным сайта Flot.com, на крейсерах проекта 1164, к которому принадлежит "Москва", изначально отсутствовала даже система пожарной сигнализации.
Сообщений о состоянии системы пожаротушения этого крейсера нет, но известно, что на однокласснике "Москвы" "Маршале Устинове" была в ходе модернизации установлена современная система пожаротушения "Краб-М". "Москва" тоже прошла ремонт в 2017-2019 годах, но в открытых источниках говорится только о замене узлов в энергетической установке.
vitaliian написав:prodigy вообще сомневаюсь что её в тот госпиталь впустили бы, тем более показали всех пациентов (даже наши больницы офигели бы от такого беспредела)
Эти матросы - политические заложники режима, они должны олицетворять спасённый экипаж в полном составе, а не инвалидов на больничных койках.
бардак в СССР был всегда и он никогда не закончится (будут еще неделю выяснять, кто живой, кто погиб)
наш старшина в институте Афганец (ранение, орден Красной звезды, медали), рассказал-когда прилетели в Афган их никто не встретил (4 дня слонялись как бомжы, выпрашивали поесть, спали на земле), потом приехал за ними офицер, забрал куда-то (Кандагар или др)
vitaliian написав:5. О том что специоперацию надо заканчивать говорят вполне серьезные в рф люди, не патриоты Украины, но большие патриоты своих кошельков. Без их поддержки пуйло ноль. Среди генералитета поддержки "спецоперации" тоже нет.
почему тогда генералитет и те, кто там в верхах крутится, не могут/не хотят тихо/случайно/незаметно прихлопнуть "серую моль" при выходе его из бункера или еще как-то ? Неужели это такая невыполнимая задача ? - Не верю(с), что невыполнимая.