Додано: Пон 18 кві, 2022 12:31

Goodman написав: Так оно нам на руку, орки во главу угла ставят сложние погодние условие и свое бессилие перед стихией. они-с боролись за живучесть. из оследних сил - но СТИХИЯ СИЛЬНЕЕ. Ракетний удар по мацкве - НЕ ПРИЗНАЮТ, теперь и в головах чевастопольцев вапрос - ГДЕ ШТОРМ блд, ШТОРМ ГДЕ? ВЕдь "бил только пожар".

PS Есть более качественное фото и на них видно , корабль смачно словил пробоину, и вся живучесть сводилась ко времени - когда потоки води утянут мацкву на дно, насоси откачивали воду до последнего.

ps1



https://t.me/istorijaoruzija/56012

Можно зайти на канал и НАСТАВИТЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ , дань признания защитникам. Так оно нам на руку, орки во главу угла ставят сложние погодние условие и свое бессилие перед стихией. они-с боролись за живучесть. из оследних сил - но СТИХИЯ СИЛЬНЕЕ. Ракетний удар по мацкве - НЕ ПРИЗНАЮТ, теперь и в головах чевастопольцев вапрос - ГДЕ ШТОРМ блд, ШТОРМ ГДЕ? ВЕдь "бил только пожар".PS Есть более качественное фото и на них видно , корабль смачно словил пробоину, и вся живучесть сводилась ко времени - когда потоки води утянут мацкву на дно, насоси откачивали воду до последнего.ps1Можно зайти на канал и НАСТАВИТЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ , дань признания защитникам.

Система пожаротушения на крейсере "Москва", судя по открытым источникам, была, вероятно, устаревшей.

по Москве сейсчас интенсивно "работают" иТо что ПВО корабля (трехуровневая проспала ракетный удар-тут одни дознаватели),куда смотрели офицеры ПВО? где наблюдение? (радары, гидроаккустики , радиотехнические средства)по аварийной тревоге прибывший личный состав без команды должен задраить все водонепроницаемые закрытия в смежные отсеки, и потом доложить в ЦП о наличии состава:"Отсек 4 загермитезирован, личный состав полностью, готов "современный корабль должен оставаться на плаву даже при затоплении нескольких смежных отсеков (да у него будет крен, есть требования по крену), крен можно выровнять:откаткой воды и поврежденного отсека, баластными танками или контр-затоплением отсеков противоположного бортакомандиру крейсера пришлось одновременно решать как минимум 4 задачи:-первая (так как крейсер подвергся ракетной атаке) Боевая Тревога-отразить потенциальные последующие ракетные удары (никто не знал, ракет могло быть больше ,чем 2)-вторая (борьба с пожаром и последствиями ракетной атаки) Пожарная тревога-третья (в поврежденые отсеки интенсивно поступала вода)-Аварийная трегова (борьба за живучесть, восстановление остойчивости-четвертая (в какой-то момент командир понимает, что 500 человек ему реально невозможно одновременно использовать по разным причинам) и он начинает думать от эвакуации экипажа ,т.е. ШЛЮПОЧНАЯ ТРЕВОГА (к тому же корабль подал сигнал SOS, т.е. он терпит бедствие)ситуация нестандартная, но многое зависит от боевой подготовки(обученности, слаженности) экипажав 1997г работал контракт 5мес с одним капитаном из Иркутска, за весь контракт не было по факту ни одной тревоги (ноль), все тревоги на бумаге ( их должно быть 4 (2 пожарные, 2 шлюпочные+еще 6-8 занятий с экипажем на разные темы : медицина, безопасность (охрана судна и борьба с пиратами), и пр.В 2013 году в Санкт-Петербурге на конференции, посвященной пожарам на кораблях, вице-адмирал в отставке Михаил Моцак сказал, что, по его данным,В 1974 году во время учений на Черном море в результате пожара на большом противолодочном корабле "Отважный", а когда корабль стали буксировать на мелководье, произошел взрыв в другом погребе, загорелось топливо, корабль потерял остойчивость и затонул. Пожар был вызван самопроизвольно сработавшим двигателем одной из зенитных ракет.По данным сайта Flot.com, на крейсерах проекта 1164, к которому принадлежит "Москва", изначальноСообщений о состоянии системы пожаротушения этого крейсера нет, но известно, что на однокласснике "Москвы" "Маршале Устинове" была в ходе модернизации установлена современная система пожаротушения "Краб-М". "Москва" тоже прошла ремонт в 2017-2019 годах, но в открытых источниках говорится только о замене узлов в энергетической установке.