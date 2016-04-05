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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 809810811812
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:38

  vitaliian написав:
Путин установил выплаты по 5 млн рублей в случае гибели пограничников на границе с Украиной, «ДНР» и «ЛНР». За ранение — 3 млн рублей.

При этом для семей тех военных, кто попросту пропал без вести, никакие выплаты не предусмотрены
. ещё такое наблюдение, проблема погибших русских наши СМИ волнует раз в 150 больше, чем русс.СМИ. Там этот вопрос практически не освещается. Даже по крейсеру была всего парочка публикаций, не более. А ну и некрологи в ВК, но это не совсем СМИ.

Как, впрочем, и у нас. Тут этот же (но с другой стороны) вопрос не освещается ни чуть не менее -- по очевидным причинам...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:38

  V2 написав:Бойовий літопис російського флоту. XXI століття
Джерело: https://censor.net/ua/r3334776

Цікавий матеріал!

Що флот, що армія один фіг, бардак усюди.
Просто на суші можна воювати(і перемагати) м'ясом, а на морі м'ясом не повоюєш.
andrijk777
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  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:это равносильно поражению. От него ждали не Херсона с Мариуполем. А Киева, Одессы и Львова. Это как посылали гонца за конём, а вернулся гонец с котом. Херсон - признак слабости армии рф, а не её силы. То что у 2й армии мира нет сил взять Киев понимают все, как горячие так и остывшие головы. А если не удержат Херсон, пуйло вообще уважать перестанут. От любви рабов до ненависти один шаг.
Тобто по вашому ПОРАЗКА ВЖЕ Є. Які наслідки поразки? Я не бачу жодних ознак поразки РФ.
Наслідок воєнної поразки це капітуляція. - це якби аксіома.
Ви якось дуже сильно забігаєте наперед. А також сприймаєте багато речей однобоко(тільки зі своєї "колокольні").
Спеціально для Вас - проста аналогія...
Ви захворіли на СНІД....
Цього ще ніхто не бачить - але Ви вже напівтруп...і ніщо не в стані це змінити.
Так само і з росією
Нам підставили фінансово/матеріальне плече економіки які займають 60% Світового ВВП
Держава з 2% ВВП може відбиватись і наносити шкоду...але її програш вже очевидний.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:59

budivelnik
Ось мій оригінальний пост:
viewtopic.php?p=5424193#p5424193
Дальше пішла якась демагогія.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:29

  andrijk777 написав:Він може "віддати" Херсон, Харківську область, але Дон/Луг його, прохід до Криму його. З такими умовами миру він може вийти "в світ" і фактично перекласти умову закінчення війни на Україну
не может. Начнется международное расследование военных преступлений (нужные люди уже работают) , в мире ему руки никто не подаст. Кому охота дружить с Гитлером? Это крах карьеры любого политика, может кроме иранского, сирийского и сев.корейского.

Дальше Украина предъявляет права на замороженные активы рф, конечно Украине их никто не отдаст но начнется тягомотина с бесконечным унижением адвокатов РФ.

Снятие санкций привязывают к освобождению территорий, включая Крым и ордло, а возможно и к репарациям.

У пуйла нет выигрышных комбинаций, но можно заморозить конфликт и продолжать пугать весь мир Яо. По крайней мере изнутри это не будет выглядеть как жёсткий проигрыш, РФ же не вернула оккупированные территории и даже пугает угрозами возобновить войну, взять Киев, Львов, Варшаву, Лиссабон.

Дальше все зависит от внутреннего консенсуса пуйла, крупного бизнеса и силовиков. Либо решают жить как в сев.корее и всех шлют на йюх, либо меняют пуйло на кого то более вменяемого и стараются потихоньку договариваться в т.ч. с Украиной.

Так что как ни крути, война ими де факто проиграна. Захватят они бомбас .. не захватят. Что это меняет?

Ни одна серьезная цель не достигнута, потрачены огромные ресурсы, РФ в изоляции, миф про 2ю армию мира и непобедимое пуйло разрушен. Суды завалят исками к Минобороны РФ. Начнется огласка военных преступлений. Грустная лошадь лавров снова скажет, мы ни на кого не нападали.
vitaliian
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