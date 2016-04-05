Додано: Пон 18 кві, 2022 15:29

andrijk777 написав: Він може "віддати" Херсон, Харківську область, але Дон/Луг його, прохід до Криму його. З такими умовами миру він може вийти "в світ" і фактично перекласти умову закінчення війни на Україну Він може "віддати" Херсон, Харківську область, але Дон/Луг його, прохід до Криму його. З такими умовами миру він може вийти "в світ" і фактично перекласти умову закінчення війни на Україну

не может. Начнется международное расследование военных преступлений (нужные люди уже работают) , в мире ему руки никто не подаст. Кому охота дружить с Гитлером? Это крах карьеры любого политика, может кроме иранского, сирийского и сев.корейского.Дальше Украина предъявляет права на замороженные активы рф, конечно Украине их никто не отдаст но начнется тягомотина с бесконечным унижением адвокатов РФ.Снятие санкций привязывают к освобождению территорий, включая Крым и ордло, а возможно и к репарациям.У пуйла нет выигрышных комбинаций, но можно заморозить конфликт и продолжать пугать весь мир Яо. По крайней мере изнутри это не будет выглядеть как жёсткий проигрыш, РФ же не вернула оккупированные территории и даже пугает угрозами возобновить войну, взять Киев, Львов, Варшаву, Лиссабон.Дальше все зависит от внутреннего консенсуса пуйла, крупного бизнеса и силовиков. Либо решают жить как в сев.корее и всех шлют на йюх, либо меняют пуйло на кого то более вменяемого и стараются потихоньку договариваться в т.ч. с Украиной.Так что как ни крути, война ими де факто проиграна. Захватят они бомбас .. не захватят. Что это меняет?Ни одна серьезная цель не достигнута, потрачены огромные ресурсы, РФ в изоляции, миф про 2ю армию мира и непобедимое пуйло разрушен. Суды завалят исками к Минобороны РФ. Начнется огласка военных преступлений. Грустная лошадь лавров снова скажет, мы ни на кого не нападали.