Додано: Пон 18 кві, 2022 16:06

V2 написав: Бойовий літопис російського флоту. XXI століття

Джерело: https://censor.net/ua/r3334776



Цікавий матеріал! Бойовий літопис російського флоту. XXI століттяДжерело:Цікавий матеріал!

А от кораблі класу "есмінець" росіяни й досі не спроможні будувати. Не кажучи вже про крейсери та авіаносці.

да, не могут...нет мощностейвсе крейсеры и тот же авианесущий крейсер Киев и Адмирал Кузнецов-построены к городе корабелов Миколаїву американцев авианосцы служать минимум 40 лет,А крейсер Киев списали через 18лет (практически украли и продали)В 1993 году, в связи, выведен из боевого состава флота, разоружён и продан[кем?] занеустановленным лицам, которыедолларов правительству КНР. 17 мая 2000 года началась буксировка корабля из пункта базирования Видяево в порт Тяньцзинь, где позднее он был переоборудован, как было объявлено официально, в корабль-музей.у нас в вышке был офицер Алексишин Виктор (на 1985г капитан-лейтенант),потом кап-раз(и начальник военной кафедры)( лет 10 назад нашел в сети это страничку, он проходил службу также и на авианесущем крейсере Киев, вот отрывок из повести:(через впн)"Киев" стал головным кораблем из серии советских авианосцев. Он был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в 1970 году, спущен на воду 26 декабря 1972, вступил в строй 28 декабря 1975 года, а 15 июня 1976 года включен в состав Краснознаменного Северного флота. За ним были построены его «братья» "Минск", "Новороссийск" и "Баку", который позднее, после смерти С.Г. Горшкова, был назван его именем.вот интересный эпизод со спасением Киева во время штрома:Погода между тем продолжала портиться. Специальным рейсом рейдового катера под ответственность командира эскадры на «Киев» убыли все, кому не терпелось принять участие в партийном собрании.Ветер в порывах достигал отметки 20 м/с и уже не было сомнений, что с минуты на минуту по флоту будет объявлен "Ветер-2".Только успел подумать, как по засекреченной связи раздался голос оперативного дежурного флота объявившего этот сигнал. Все соединения и части флота в одно и то же время зафиксировали полученное приказание в специальных журналах и начали действовать в соответствии с контрольным листом. На самом маленьком кораблике и в самой маленькой воинской части флота, не говоря уже о могучих крейсерах, все знали, что нужно делать по этому сигналу.Дело принимало серьезный оборот. На кораблях запускаются гирокомпасы, заводятся дополнительные швартовные концы (в отличие от кораблей Черноморского флота, где были стальные концы, на Северном флоте использовались капроновые).Корабельные механики готовят машины мощностью 90000 лошадиных сил к даче хода. На центральные командные посты прибывают старшие помощники командиров кораблей. Началась процедура приготовления корабля к бою и походу по полуторачасовому графику.Сколько раз мы переживали у причалов этих "Ветров"? Не сосчитать. Набушевавшись, стихия, как правило, рано или поздно, уставала и великодушно разрешала нам заниматься нашими обыденными делами, а поздним вечером, кто не занят по вахте, и отправляться на берег.Приняли факсимильную карту погоды от гидрометеоцентра Северного флота и от английского метеоцентра Бракнелл. Хотели из любопытства сосчитать количество циклонов, которые будут угрожать нам в ближайшие дни. Все они приходили к нам от берегов Исландии по давно протоптанной траектории вдоль северного побережья Норвегии.Утешиться, увы, не удалось. Три циклона один за другим следовали на Кольский полуостров, а первый из них уже терзал нас и наши корабли своей беспощадной мощью. Через стальной борт внутри корабля мы слышали его могучее дыхание.С мостика в штурманскую рубку спустился флагманский штурман эскадры Николай Андреевич Бурбала и сказал: "Сегодняшняя непогода как никогда некстати. На посту НИС подняли сигнал о приближении урагана (ромбом четыре красных огня). На половине кораблей эскадры машины находятся в планово предупредительном ремонте. Значит, в случае опасности, будут иметь возможность дать ход только одной машиной. При таком ветре они не смогут отойти от причала. На "Киеве" из четырех паровых котлов в действии только один. В экстренном случае он тоже не сможет уйти штормовать в море. Три буксира выделены тылом флота для обеспечения безопасной стоянки "Киева".С сигнального мостика спустился Витэр и доложил, что вне корабля невозможно находится. Ветер норовит выбросить за борт. К тому же вышел из строя индукционный анемометр (прибор для измерения скорости ветра в диапазоне от 0 до 30 м/с). Он начал зашкаливать. Включили корабельный измеритель ветра (КИВ), который тут же показал скорость ветра 32-33 м/с. Нет, анемометр был исправным, но уже начался ураган!По УКВ и по засекреченной связи от оперативного дежурного флота звучит сигнал "Ветер-1" и сразу же на всех кораблях играется боевая тревога. Звучат колокола громкого боя и на "Макарове".Поднявшись с Бурбалой на мостик, увидел, как от могучего ветра кипит Кольский залив при температуре воды +3°С. Воды не было видно, а по всей акватории залива мы наблюдали белую пену. Подобное зрелище я наблюдал первый и единственный раз в жизни. Все было как в фантастическом кинофильме.Ветер дул в корму с такой силой, что, казалось, еще немного и все корабли эскадры, стоящие у причала, выбросит на берег. Их форштевни нависли над валунами, которыми был укреплен берег. Спасала крепость причалов, швартовных концов и то, что глубины у берега были большими, а ветер увеличил высоту прилива.Корабли вместе с плавпричалами, казалось, парили в воздухе над заливом. Теперь, чтобы зайти на причал с берега, по аппарели нужно было подниматься вверх, а не спускаться вниз, как в обычных условиях. По радиостанции УКВ следуют команды командира эскадры. Всем кораблям следовало удерживаться у причала работой машин на задний ход. Это было не лишним.На "Макарове", который не был в планово-предупредительном ремонте и находился во всех видах дежурства по флоту (по поиску иностранных подводных лодок, по противовоздушной обороне главной базы, по поиску и спасению аварийных кораблей и подводных лодок, по наращиванию сил боевой службы), обе машины были в исправном состоянии и работали "Малый назад". На бак и ют были направлены швартовые партии во главе с их командирами. Вооруженные топорами, они начнут рубить заледеневшие швартовные концы, если кораблю будет угрожать смертельная опасность и ему придется отойти от причала.На "Киеве" стало не до отчетно-выборного партийного собрания. Все понимали, что с такой парусностью и ветром, превышающим 30 м/с, лучшим решением было бы сняться с бочки и уйти в море. Но сегодня это было невозможно. Замеры ветра на рейде показали силу ветра 36 м/с.Палубы кораблей, стоящих у причалов, превратились в ледяной каток. На нее нельзя было выйти без риска соскользнуть в море.На командном пункте Северного флота появился его командующий адмирал Владимир Николаевич Чернавин и по УКВ засекреченной связи провел переговоры с командиром эскадры. Были согласованы действия кораблей в складывающейся чрезвычайной ситуации.Якорь-цепи "Киева" и "Мурманска", заведенные на бочки, были натянуты как струны. Можно было предположить, что и якорные цепи, заведенные с бочки на железобетонные массивы, испытывали такую же сумасшедшую нагрузку.Несмотря на то, что на кораблях заботились о своей безопасности, все понимали, что наибольшая опасность угрожает именно авианосцу. Поэтому навигационными радиолокационными станциями на кораблях и посту НИС следили за поведением кораблей стоящих на рейде. Напряжение росло. Все, кто находился на мостике, вцепившись в поручни, ожидали любой пакости от вздыбившейся природы. Казалось, что вот-вот произойдет что-то непоправимое. Ветер достиг 40 м/с и уже десять минут не увеличивался и не уменьшался. Машины на "Макарове" работали "Средний назад". Все молили бога и призывали на помощь удачу. Почти час длился этот кошмар.Мы не поверили своим глазам, когда за какие-то 5-10 минут сила ветра упала до 30 м/с. После 40 м/с нам показалось, что наступил штиль. Разжав кулаки, некоторые из нас увидели на ладонях кровь. Эта алая кровь была знаменем нашей победы над стихией. Все корабли у причалов и экипажи были невредимы, если не считать помятых бортов и добавившихся седин на офицерских головах.Предстояло еще час ожидать, когда ветер станет меньше 20 м/с. К 18 часам это случилось. Но флот еще находился в состоянии "Боевой тревоги". В 18 часов 30 минут звучит отбой и флот переведен в режим "Ветер-2". "Легкое дуновение" ветерка силой 15-17 м/с делало пребывание на крыльях мостика, куда сосредоточились расслабившиеся офицеры штаба эскадры, комфортным и не обременительным. Все было позади. И все шутили. Даже те, кто никогда этого не делал. Такое бывает после нервного перенапряжения.Командир эскадры принимает решение о продолжении партийного собрания на "Киеве" и, забрав с собой командира в кают-компанию, где оно проводилось, оставляет на мостике авианосца вахтенного офицера.Проходит еще минут двадцать, когда по УКВ засекреченной связи мы услышали: "Киев! Я пост НИС. Проверьте ваше место. Вас дрейфует". Тот час с "Мурманска" подтверждают эту информацию. Ответ вахтенного офицера "Киева" нас первоначально успокоил. Он сообщил, что прекрасно наблюдает бочку, на которую заведена якорь-цепь. Просит не паниковать и положиться на его опыт. Он не был штурманом. И это могло дорого стоить!Вместе с Бурбалой по кормовому радару мы убедились в том, что "Киев" действительно медленно дрейфует по направлению к седьмому причалу в восьмидесяти метрах от среза которого, почти посредине губы Ваенга, находилась банка с глубиной над ней 1,7 метра. Это была подводная скала, которую уже не одно поколение моряков-североморцев мечтало ликвидировать. Ее взрывали, не один раз, но безуспешно. Именно она не позволяла ошвартоваться к этому причалу авианесущим кораблям.По требованию оперативного дежурного эскадры на мостик были вызваны командир эскадры и командир корабля. Неожиданно запахло катастрофой. Если крейсер ляжет на эту банку, то неминуемо перевернется под воздействием ветра, волн и потери водоизмещения. Неужели в истории флота будет еще один "Новороссийск"? А если он сдрейфует и навалится на корабли у причалов, то катастрофа будет еще масштабней. Погибнет тогда не один "Киев".Обеспечивающим буксирам, два из которых линейные, дана команда на удержание корабля работой на укол. Но большие буксиры не смогли подойти к борту крейсера из-за того, что с подветренной стороны мешала полетная палуба, которой бы снесло рубки буксиров. И только небольшой буксир, такой как портофлотовский (порт Одесса) "Стивидор" героически, жертвуя собой, пытался спасти корабль.Виталий Иванович Зуб лично встал к машинному телеграфу и, изменяя режим работы единственной действующей машины, пытался увести авианосец от кораблей и от опасной банки. И чудо совершилось. В считанных метрах от нее проходит авианосец. Делаются попытки стать на якорь. Но из-за имеемой инерции, эти попытки к успеху не приводят, якорь не держит.Корабль дрейфует в сторону 19 причала на противоположном берегу. Маленький буксир продолжает неравную борьбу с непогодой и огромным кораблем, мечтая спасти его. Неумолимо приближается берег. Над Кольским заливом звучит голос Чернавина: "Океан" приказал корабли не жалеть и спасти авианосец!"."Океан" – позывной главкома ВМФ адмирала флота СССР Сергея Горшкова. Но люди в этой ситуации и этот героический буксир бессильны. "Киев", как нам показалось с мостика "Адмирала Макарова", выбросило на северо-восточный берег губы Ваенга."Неужели сейчас он начнет опрокидываться" – задавали мы друг другу вопросы? Но не зря мы все на сто процентов партийные думали о боге. Видно поэтому он еще раз подарил нам чудо. "Киев" своей носовой частью лег на торец плавучего причала №19, который от неожиданности выгнулся дугой вверх, как лук. Кормой же плавно привалился к берегу. Таким образом, ему удалось сохранить свое водоизмещение.Между крейсером, берегом и причалом, как в лагуне, а точнее в западне, оказался тот самый маленький по сравнению с огромным кораблем буксир со своим героическим капитаном и экипажем на борту. Если бы «Киев» опрокинулся в сторону берега, у людей на буксире не было шансов спастись. Но был отлив….Очень оперативно сработали аварийно-спасательные силы флота. За какие-то 30-40 минут к "Киеву" подошли три аварийно-спасательных судна. Два из них - "Карпаты" и "Бештау", которые в свое время были также построены в Николаеве на судостроительном заводе "Имени 61 коммунара".На корму крейсера завезли буксирный конец и, встав один другому в кильватер, на буксирных концах эти корабли удерживались в назначенных позициях. Они, боролись с еще не до конца утихшим ветром, и ожидали когда начнется прилив, чтобы начать спасательную операцию. Мы вновь прильнули к иллюминаторам на мостике «Макарова». Понимали, что в ближайшие полчаса должна наступить развязка. Когда спасатели дали ход, буксирные концы превратились в тончайшие нити и, казалось, неминуемо оборвутся. Но через пять минут корма «Киева» начала движение от берега. Радость клокотала внутри нас. Мы понимали, что спасен не только корабль, но и честь моряков Северного флота!Вся эта коллизия обошлась флоту легким испугом: изувеченным причалом №19 и пробоиной в борту корабля длиной метров семнадцать и шириной около одного метра, к счастью выше ватерлинии. Прямо на рейде в кратчайший срок она была ликвидирована. Капитан буксира был награжден, остальные наказаны. Не обижались!Повезло "Киеву" и эскадре, что это звено лопнуло, когда ветер стих.(чтобы не судить командиров просто порвали звено якорь цепи, банальная советская отмазка...чтобы прикрыть свою некомпетентность, или разгельдяйство)