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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:14
vitaliian
Не забувайте одне - Захід був готовий злити Україну(я думаю це була не змова, а розрахунок). Якщо б пу захопив Київ за 3-4 дні, а Зе би втік, то Захід би з цим змирився. - в підтвердження цього є купа фактів. Можу перелічити.
Заходу плювати і на Україні і на Росію по великому рахунку.
Заходу(в першу чергу Франції і Німеччині) потрібен мир!
1.Для чого їм мир? - щоб продовжувати торгувати з Росією.
2.Чого вони виступають за Україну(публічно)? - тому що їх виборці в більшості на стороні України.
3.Що вони роблять не публічно? - в першу чергу щоб не бідніло їх населення(виборці).
Відповідно, якщо пу запропонує реальне перемир'я, весь Захід буде тільки за.
Якщо Захід буде за, а Україна проти - не знаю чим це закінчиться. Взагалі ця ситуація досить унікальна в історії. Що буде далі точно ніхто не знає.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:15
США заставят Россию платить Украине за разрушения страны: законопроект уже готовят
Инициатива будет предусматривать, что украинцы смогут через американские суды требовать компенсацию за любые убытки, нанесенные в ходе войны. Средства будут браться с заблокированных счетов России.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:15
vitaliian написав: sashaqbl написав:vitaliian
на жаль, це не фейк. Вони реально крилатою ракетою знищили автосервіс.
Я не писал что это фейк, там кажется есть раненые и погибшие. Видел фото малыша в больнице. Но это не отменяет моей идеи.
Є 7 загинуло+11 поранено , з них 3 важко в реанімації...
Є й інші данні
За 50 днів по Львівській області долетіло 20 ракет з ??? запущених
Ці 20 ракет=5 млн доларів=2% наявних ракет нанесли наступну шкоду
35 загиблих Яворівський полігон
7 загиблих_____________ сьогодні
Ангар на аеродромі
Цех на танковому
нафтобаза
Склад___________________сьогодні___менше 100 м до залізничної колії
Шинномонтаж_____________сьогодні___менше 100 м до залізничної коліїмоя версія - цілились в залізницю..але змазали...
альтернативна версія - 30 років тому на місці шинномонтажу були дослідці цехи конструкторського бюро Автонавантажувач...в радянські часи там проектувались пускові столи в тому числі і для космічних ракет серії СОЮЗ
Ще питання по ефективності застосування ракетного озброєння вкс педерації - є ?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 18 кві, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:25
andrijk777 написав:
Відповідно, якщо пу запропонує реальне перемир'я, весь Захід буде тільки за
ну вы из запада не делайте продажных моральных уродов, сколько они наших беженцев приняли? А кредитов нам сколько за время войны налили. Запад в коем то веке поступил порядочно, даже Германия, большой друг пуйла.
Представьте себе выяснилось что ваш сосед убийца детей и насильник маленьких девочек, вы будете продолжать покупать у него мёд и пить с ним пиво? Западным лидерам это будет ещё сложнее, их просто не переизберут за такое поведение.
Западные СМИ замяли Крым (тем более там не было жертв, получается мы его сами отдали), про Донбасс писали что стреляют ополченцы, РФ помогает но формально ихтамнет. За руку никого не поймали. Историю с Боингом тихо замяли.
А здесь фото Бучи видели даже слепые, некоторые президенты лично приезжали посмотреть. Есть видеоматериал расстрелов мирных жителей Отрицать преступления и улыбаться пуйлу как будто ничего не случилось, уже не получится. Возможно найдут какие то схемы, будут покупать нефть и газ через 3ю страну (например Турцию). Но новые газопроводы в Азию РФ за год не построит. Здесь всё плохо.
Самый умный вариант после 9 мая пуйло идёт в отставку по состоянию здоровья, новый ио объявляет что хочет пересмотреть внешнюю политику, Украине компенсируют разрушения, возвращают Территории, запад снимает санкции. Этот вариант рабочий.
Пуйлу на должности президента уже ничего не светит, в мире его считают убийцей, внутри страны - слабым президентом (не смог дожать Зеленского, не взял Киев и Львов) разворовавшим 2ю армию мира.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 кві, 2022 17:39, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:28
andrijk777 написав:vitaliian
Не забувайте одне - Захід був готовий злити Україну(я думаю це була не змова, а розрахунок). Якщо б пу захопив Київ за 3-4 дні, а Зе би втік, то Захід би з цим змирився. - в підтвердження цього є купа фактів. Можу перелічити.
Заходу плювати і на Україні і на Росію по великому рахунку.
Заходу(в першу чергу Франції і Німеччині) потрібен мир!
1.Для чого їм мир? - щоб продовжувати торгувати з Росією.
2.Чого вони виступають за Україну(публічно)? - тому що їх виборці в більшості на стороні України.
3.Що вони роблять не публічно? - в першу чергу щоб не бідніло їх населення(виборці).Відповідно, якщо пу запропонує реальне перемир'я, весь Захід буде тільки за.
Якщо Захід буде за, а Україна проти - не знаю чим це закінчиться. Взагалі ця ситуація досить унікальна в історії. Що буде далі точно ніхто не знає.
если бы да кабы...
Украина устояла, а армия РФ осуществила целый набор военных преступлений...
поэтому даже если будет какой-то мир, ключевые санкции никто не снимет.
с невменяемым никто договариваться уже не будет, статус военного преступника необратим
так что переговоры будут со следующим руководством РФ.
а вот смена руководства будет сопровождаться очень интересными процессами в Раше - наблюдаемс
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:38
vitaliian написав:
...
Самый умный вариант после 9 мая пуйло идёт в отставку по состоянию здоровья, новый ио объявляет что хочет пересмотреть внешнюю политику, Украине компенсируют разрушения, возвращают Территории, запад снимает санкции. Этот вариант рабочий.
Пуйлу на должности президента ничего не светит, в мире его считают убийцей внутри страны слабым президентом (не смог дожать Зеленского, не взял Киев и Львов)
умный вариант и РФ - не смешите...
никуда он не уйдет, его могут только уйти - причем только по варианту - сердце не выдержало, иначе придется отдавать в Гаагу.
а вот после ухода начнется веселуха
а пока он при власти, я даже не вижу вариантов, на которых мы можем сойтись - так что будем воевать, пока у РФ не закончатся ресурсы.
и то, если не будет повышение ставок - любое повышение ставок делает конец Пу все более неизбежным, но может оттягивать время...
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:50
Эти все версии можно выразить одним китайским словом - цугцванг.
И это уже неизбежно, есть только варианты, или одному фюреру(+страна) или пол мира.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:50
Shaman написав:
любое повышение ставок делает конец Пу все более неизбежным
Shaman написав:
никуда он не уйдет
сами себе противоречите. Вы не из Харькова? Пуйло не всесильный, как думают наши харьковские форумчане.
Он президент до тех пор, пока он устраивает своё окружение - силовиков и крупные финансовые группы. Крупных политиков в РФ нет, только прислуга.
Не может он одной правой победить армию, спецназ или росгвардию,
Не может обобрать до нитки всех олигархов, по одному (сохраняя поддержку остальных) ещё реально, но всех вместе нет. Его за это убьют.
В армии силовиков брожение, им эта война не нужна, потому что каждый понимает настанет день и НКВД выбьет им на допросах зубы. А всё украденное придется вернуть.
В армии олигархов заблокированные активы на Западе. Поле для маневра у пуйла очень небольшое. Самый лучший вариант после парада уйти. Вариант похуже заморозить конфликт и по дип каналам пытаться снять санкции хотя бы с олигархов.
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vitaliian
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Додано: Пон 18 кві, 2022 18:04
vitaliian написав: Shaman написав:
любое повышение ставок делает конец Пу все более неизбежным
Shaman написав:
никуда он не уйдет
сами себе противоречите. Вы не из Харькова? Пуйло не всесильный, как думают наши харьковские форумчане.
Он президент до тех пор, пока он устраивает своё окружение - силовиков и крупные финансовые группы. Крупных политиков в РФ нет, только прислуга.
Не может он одной правой победить армию, спецназ или росгвардию,
Не может обобрать до нитки всех олигархов, по одному (сохраняя поддержку остальных) ещё реально, но всех вместе нет. Его за это убьют.
В армии силовиков брожение, им эта война не нужна, потому что каждый понимает настанет день и НКВД выбьет им на допросах зубы. А всё украденное придется вернуть.
В армии олигархов заблокированные активы на Западе. Поле для маневра у пуйла очень небольшое. Самый лучший вариант после парада уйти. Вариант похуже заморозить конфликт и по дип каналам пытаться снять санкции хотя бы с олигархов.
Ви пишете відверту єресть.
Не пам'ятаю історичних прикладів щоб правитель вибирав варіант "уйти" в критичний момент. Авторитарні правителі взагалі майже ніколи самі не йдуть.
Щодо заговору під час війни - також дуже рідкісне історичне явище. Надзвичайно рідко правителів вбивають під час війни(а тим більше програшної) і це логічно, тому що ніхто не хоче отримати владу в такий складний час.
Повстання народу в РФ - це нереально.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 18:05
budivelnik написав: vitaliian написав: sashaqbl написав:vitaliian
на жаль, це не фейк. Вони реально крилатою ракетою знищили автосервіс.
Я не писал что это фейк, там кажется есть раненые и погибшие. Видел фото малыша в больнице. Но это не отменяет моей идеи.
Є 7 загинуло+11 поранено , з них 3 важко в реанімації...
Є й інші данні
За 50 днів по Львівській області долетіло 20 ракет з ??? запущених
Ці 20 ракет=5 млн доларів=2% наявних ракет нанесли наступну шкоду
35 загиблих Яворівський полігон
7 загиблих_____________ сьогодні
Ангар на аеродромі
Цех на танковому
нафтобаза
Склад___________________сьогодні___менше 100 м до залізничної колії
Шинномонтаж_____________сьогодні___менше 100 м до залізничної коліїмоя версія - цілились в залізницю..але змазали...
альтернативна версія - 30 років тому на місці шинномонтажу були дослідці цехи конструкторського бюро Автонавантажувач...в радянські часи там проектувались пускові столи в тому числі і для космічних ракет серії СОЮЗ
Ще питання по ефективності застосування ракетного озброєння вкс педерації - є ?
Я зі Львова, не хочу озвучувати реальний стан речей, скажу лише, що дані в вас зі ЗМІ не надто точні. Дещо занижене, дещо завищене. Але в загальному, якщо не відкинути загиблих, значна частина яких виникла внаслідок відвертого пофігізму людей, які не реагували на сигнал тривоги, то ефективність застосування ракетного озброєння ВКС РФ не надто висока. Точніге дуже низька. Це якщо брати 20 ракет. Але рахувати певно треба запущені, а не ті, що долетіли...
P.S. Та й вартість ракет у вас якась низька. Знайшов в неті 6.5М за Калібра. Тобто не 20, а 5М, 130М.
P.P.S. Ці ракети розроблялися, як носії тактичної ядерної зброї, саме з такими боєголовками вони ефективні.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 18 кві, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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