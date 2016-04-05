budivelnik написав:Ще питання по ефективності застосування ракетного озброєння вкс педерації - є ?
нема ,ЖБТЗ дістали тільки 10 березня. Перед цим туча ракет потрапляла в поля. Як на мене - йде тупий відстріл ракет, більш вони їм не пригодяться - обмежений термін придатності . + якийсь там "місцевий метверчук" , ублажає пуйло -- а той думкою багатіє , що виготовлять нові.
andrijk777 написав:Відповідно, якщо пу запропонує реальне перемир'я, весь Захід буде тільки за
Самый умный вариант после 9 мая пуйло идёт в отставку по состоянию здоровья, новый ио объявляет что хочет пересмотреть внешнюю политику, Украине компенсируют разрушения, возвращают Территории, запад снимает санкции. Этот вариант рабочий.
Пуйлу на должности президента уже ничего не светит, в мире его считают убийцей, внутри страны - слабым президентом (не смог дожать Зеленского, не взял Киев и Львов) разворовавшим 2ю армию мира.
Это самый наивный вариант
Відповідно, якщо пу запропонує реальне перемир'я, весь Захід буде тільки за
Этого действительно хотит Запад.Но реально никто его не сместит и сам он гад пока умирать не собирается. Он гопник, вырос без отца, ущербный и униженный, сейчас видит для себя время отомстить за все, и поэтому будет драться до конца. При чем создал такую систему внутри страны что заговоры и пр. не сработают. Плюс его любят 70 тупого народу. Чем все закончится? Самый правильный ответ
Взагалі ця ситуація досить унікальна в історії. Що буде далі точно ніхто не знає.
budivelnik написав:Ще питання по ефективності застосування ракетного озброєння вкс педерації - є ?
нема ,ЖБТЗ дістали тільки 10 березня. Перед цим туча ракет потрапляла в поля. Як на мене - йде тупий відстріл ракет, більш вони їм не пригодяться - обмежений термін придатності . + якийсь там "місцевий метверчук" , ублажає пуйло -- а той думкою багатіє , що виготовлять нові.
libeconomy написав:А есть у кого то инфа по кол-ву ракет в РФ?
какие типи ракет вас интересуют? Исходя из того, что от лукаша вивезли , сухопутних калибров уже мало. а те что есть, не проходят допуск по параметрам. Осталась некоторая доля морского базирования, но часть ушла на дно вместе с флагманом. По другим морям-океанам , не критично, так как Турция перекрила вход ЛЮБИМ военним посудинам. Остались на носителях воздушного базирования, но и там есть расход - опять же , потеря качества.