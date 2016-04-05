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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 812813814815816>
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:14

  budivelnik написав:Ще питання по ефективності застосування ракетного озброєння вкс педерації - є ?

Чому тільки педерації?
По-моєму ще Клінтон сказав фразу про Афганістан: "Навіщо тратити ракету за мільйон доларів щоб знищити палатку за 10 доларів?".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ще питання по ефективності застосування ракетного озброєння вкс педерації - є ?
нема ,ЖБТЗ дістали тільки 10 березня. Перед цим туча ракет потрапляла в поля. Як на мене - йде тупий відстріл ракет, більш вони їм не пригодяться - обмежений термін придатності . + якийсь там "місцевий метверчук" , ублажає пуйло -- а той думкою багатіє , що виготовлять нові.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:22

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Відповідно, якщо пу запропонує реальне перемир'я, весь Захід буде тільки за


Самый умный вариант после 9 мая пуйло идёт в отставку по состоянию здоровья, новый ио объявляет что хочет пересмотреть внешнюю политику, Украине компенсируют разрушения, возвращают Территории, запад снимает санкции. Этот вариант рабочий.

Пуйлу на должности президента уже ничего не светит, в мире его считают убийцей, внутри страны - слабым президентом (не смог дожать Зеленского, не взял Киев и Львов) разворовавшим 2ю армию мира.
Это самый наивный вариант
    Відповідно, якщо пу запропонує реальне перемир'я, весь Захід буде тільки за
Этого действительно хотит Запад.Но реально никто его не сместит и сам он гад пока умирать не собирается. Он гопник, вырос без отца, ущербный и униженный, сейчас видит для себя время отомстить за все, и поэтому будет драться до конца. При чем создал такую систему внутри страны что заговоры и пр. не сработают. Плюс его любят 70 тупого народу. Чем все закончится? Самый правильный ответ
Взагалі ця ситуація досить унікальна в історії. Що буде далі точно ніхто не знає.
libeconomy
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:23

  andrijk777 написав:Авторитарні правителі взагалі майже ніколи самі не йдуть.
он авторитарный только в ваших глазах. Его авторитарность такая же бутафорская как 2я армия мира. больше всего на свете авторитарный лидер боится.. своё окружение.

https://2plus2.ua/novyny/putinska-paran ... ozhe-vbiti

Вы вот боитесь своё окружение?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 кві, 2022 18:27, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:24

  Goodman написав:
  budivelnik написав:Ще питання по ефективності застосування ракетного озброєння вкс педерації - є ?
нема ,ЖБТЗ дістали тільки 10 березня. Перед цим туча ракет потрапляла в поля. Як на мене - йде тупий відстріл ракет, більш вони їм не пригодяться - обмежений термін придатності . + якийсь там "місцевий метверчук" , ублажає пуйло -- а той думкою багатіє , що виготовлять нові.

А есть у кого то инфа по кол-ву ракет в РФ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:29

Росія почала наступ на Донбасі, йдуть бої за Маріуполь - Ген

  AlexMotel написав:Эти все версии можно выразить одним китайским словом - цугцванг.
И это уже неизбежно, есть только варианты, или одному фюреру(+страна) или пол мира.


німецька: Zugzwang — «примус до здійснення ходу»

Це ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. У теорії ігор цугцванг означає те, що безпосередньо змінює результат партії з перемоги на поразку.

Сьогодні почався масштабний наступ РФ на Донбасі (згідно Ген.Штабу ЗСУ)

На Донбасі фіксуються ознаки початку наступальної операції з боку Росії.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook. Тривають ракетно-бомбові удари окупантів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.

Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  libeconomy написав:А есть у кого то инфа по кол-ву ракет в РФ?

какие типи ракет вас интересуют?
Исходя из того, что от лукаша вивезли , сухопутних калибров уже мало. а те что есть, не проходят допуск по параметрам.
Осталась некоторая доля морского базирования, но часть ушла на дно вместе с флагманом.
По другим морям-океанам , не критично, так как Турция перекрила вход ЛЮБИМ военним посудинам.
Остались на носителях воздушного базирования, но и там есть расход - опять же , потеря качества.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:35

На крейсере «Москва» погибли 37 человек, утверждает источник «Медузы». Раненых — примерно 100. Количество пропавших без вести неизвестно
https://meduza.io/feature/2022/04/18/na ... paign=live

Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 кві, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:37

  vitaliian написав:
  Shaman написав:любое повышение ставок делает конец Пу все более неизбежным
  Shaman написав:никуда он не уйдет
сами себе противоречите. Вы не из Харькова? Пуйло не всесильный, как думают наши харьковские форумчане.
...

я так понимаю, что великий житель столицы? или где-то рядом? :D

как-то Вы читаете по диагонали - его могут попытаться убрать, но сам Пу никуда не уйдет...

в общем пора еще чем-то заняться, кроме форума ;)
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:39

Goodman
одни експерты вокруг....вот откуды вы знаете сколько ракет у россии,откуда.
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