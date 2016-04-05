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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 813814815816>
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:39

  vitaliian написав:На крейсере «Москва» погибли 37 человек, утверждает источник «Медузы». Раненых — примерно 100. Количество пропавших без вести неизвестно
https://meduza.io/feature/2022/04/18/na ... paign=live



саме важливе забули додати - Всего на корабле находились около 500 человек

питання -чому ЗСУ не записало собі в статистику цих моряків??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:какие типи ракет вас интересуют?


В Черном море сейчас находится пять российских кораблей с крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
"В акватории Черного моря в настоящее время находятся пять российских носителей КРМБ типа Калибр. Их суммарный залп может составлять не менее 36 ракет", - сообщил Мотузяник.
PS те решить проблему обстрела западной возможно , если перекрить кислород кораблям ЧФ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:43

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:44

  greenozon написав:
  vitaliian написав:На крейсере «Москва» погибли 37 человек, утверждает источник «Медузы». Раненых — примерно 100. Количество пропавших без вести неизвестно
https://meduza.io/feature/2022/04/18/na ... paign=live



саме важливе забули додати - Всего на корабле находились около 500 человек

питання -чому ЗСУ не записало собі в статистику цих моряків??

Мабуть через те, що невідома остаточна кількість загиблих на москві
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:48

  Shaman написав:его могут попытаться убрать, но сам Пу никуда не уйдет
если Путин почувствует что серьезные люди его готовы убрать, уйдет аж бегом, потому что больше всего на свете он переживает за свою жизнь.

Идеи геройски умереть в борьбе с нацизмом у него нет. Человек который боится своего окружения, умирать за какую либо идею не готов. Элементарная психология. Кто из вас, форумчан, ещё боится своего окружения?

Это моё имхо. Поживем увидим.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:51

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Я не писал что это фейк, там кажется есть раненые и погибшие. Видел фото малыша в больнице. Но это не отменяет моей идеи.
Є 7 загинуло+11 поранено , з них 3 важко в реанімації...
Є й інші данні
За 50 днів по Львівській області долетіло 20 ракет з ??? запущених
Ці 20 ракет=5 млн доларів=2% наявних ракет
нанесли наступну шкоду
35 загиблих Яворівський полігон
7 загиблих_____________ сьогодні
Ангар на аеродромі
Цех на танковому
нафтобаза
Склад___________________сьогодні___менше 100 м до залізничної колії
Шинномонтаж_____________сьогодні___менше 100 м до залізничної колії
моя версія - цілились в залізницю..але змазали...
альтернативна версія - 30 років тому на місці шинномонтажу були дослідці цехи конструкторського бюро Автонавантажувач...в радянські часи там проектувались пускові столи в тому числі і для космічних ракет серії СОЮЗ

Ще питання по ефективності застосування ракетного озброєння вкс педерації - є ?


Я зі Львова, не хочу озвучувати реальний стан речей, скажу лише, що дані в вас зі ЗМІ не надто точні. Дещо занижене, дещо завищене. Але в загальному, якщо не відкинути загиблих, значна частина яких виникла внаслідок відвертого пофігізму людей, які не реагували на сигнал тривоги, то ефективність застосування ракетного озброєння ВКС РФ не надто висока. Точніге дуже низька. Це якщо брати 20 ракет. Але рахувати певно треба запущені, а не ті, що долетіли...
1 Я Львівянин
2 Я свідомо спрощую відомі мені данні, а не користуюсь данними ЗМІ
3 Вважаю , що пофігізм людей у Львові..- це те що допомагає насміхатись над вкс педерації і не перетворює Львівян в зашуганих звірків...
Таке питання на засипку
У Вас є інформація, що 100% виконання львівянами вимог спуститись в сховище - врятувало б хоча б одне життя з 7 загинувших?
4 З іншого боку
Виконання умов повітряної тревоги обовязкове для мешканців прифронтових територій.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:53

  Goodman написав:
  libeconomy написав:А есть у кого то инфа по кол-ву ракет в РФ?

какие типи ракет вас интересуют?
Исходя из того, что от лукаша вивезли , сухопутних калибров уже мало. а те что есть, не проходят допуск по параметрам.
Осталась некоторая доля морского базирования, но часть ушла на дно вместе с флагманом.
По другим морям-океанам , не критично, так как Турция перекрила вход ЛЮБИМ военним посудинам.
Остались на носителях воздушного базирования, но и там есть расход - опять же , потеря качества.


это топчик

радиус применения калибров 2000км, Босфор не помеха (можно стрелять со Средиземки)
сегодня по Львову стреляли из Каспийского моря
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:55

  Goodman написав:
  Goodman написав:какие типи ракет вас интересуют?


В Черном море сейчас находится пять российских кораблей с крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
"В акватории Черного моря в настоящее время находятся пять российских носителей КРМБ типа Калибр. Их суммарный залп может составлять не менее 36 ракет", - сообщил Мотузяник.
PS те решить проблему обстрела западной возможно , если перекрить кислород кораблям ЧФ.



нет, могут обстреливать откуда угодно (2000км)
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:57

  konstantin kirovograd написав:Goodman
одни експерты вокруг....вот откуды вы знаете сколько ракет у россии,откуда.
Є данні які відкривала педерація
Є данні ,які показували ймовірну кількість виготовлення в рік
Тому
Гугль вам в допомогу..там все є , от на скільки ті данні відповідають реаліям - це вже інше питання
Але ж Ви не працівник Генштабу України чи педерації..для Вас два ліктя по карті - також розмір.
Тому
В педерації було
500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали
2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...

Навіть якщо я помилився на 30% або +/- 500 штук - це Вам сильно допоможе?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:00

  prodigy написав:
  Goodman написав:
  Goodman написав:какие типи ракет вас интересуют?


В Черном море сейчас находится пять российских кораблей с крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
"В акватории Черного моря в настоящее время находятся пять российских носителей КРМБ типа Калибр. Их суммарный залп может составлять не менее 36 ракет", - сообщил Мотузяник.
PS те решить проблему обстрела западной возможно , если перекрить кислород кораблям ЧФ.

нет, могут обстреливать откуда угодно (2000км)

все-таки не могут - при стрельбе из Средиземного моря ракета будет лететь или над Турцией, или над европейскими странами - никто это не позволит...
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