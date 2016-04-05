konstantin kirovograd написав:одни експерты вокруг....вот откуды вы знаете сколько ракет у россии,откуда.
мне не нужно знать , сколько их там, мне важно знать, что :
с каждим днем уменьшается кол-во пускових установок. ракета, штучний продукт, очень штучний и точность попадания зависит от всего, даже от болта на плоскости. которую недотянет полупьяний правпор. ПВО Украини тоже не спит, робота робиться, час іде.
libeconomy написав:А есть у кого то инфа по кол-ву ракет в РФ?
какие типи ракет вас интересуют? Исходя из того, что от лукаша вивезли , сухопутних калибров уже мало. а те что есть, не проходят допуск по параметрам. Осталась некоторая доля морского базирования, но часть ушла на дно вместе с флагманом. По другим морям-океанам , не критично, так как Турция перекрила вход ЛЮБИМ военним посудинам. Остались на носителях воздушного базирования, но и там есть расход - опять же , потеря качества.
НАТО не надає Україні сучасне озброєння прикриваючись тим Україна не може ним користуватись без підготовки. Продовжуючи утилізовувати радянський «непотріб» замінюючи його сучасним у своїх членів. Тоді питання чому НАТО не надасть Україні 2000 крилатих ракет томагавк запуск яких не потребує шалених навчань і може бути здійснений по заздалегідь запрограмованих координатах. Може тому що продовження цієї війни та втрати людські та економічні України та Россії вигідні НАТО ? Інших причин не бачу. Відмовки в вигляді раша застосує ядерну зброю у відповідь на застосування крилатих ракет не вважаю аргументованими.
Командование ЧФ докладывает вышестоящему начальству, что необходима пауза на восстановление. Ибо высокий риск рукотворных поломок кораблей из-за нежелания моряков подвергать себя риску в ходе путинской авантюры.
konstantin kirovograd написав:Goodman одни експерты вокруг....вот откуды вы знаете сколько ракет у россии,откуда.
Є данні які відкривала педерація Є данні ,які показували ймовірну кількість виготовлення в рік Тому Гугль вам в допомогу..там все є , от на скільки ті данні відповідають реаліям - це вже інше питання Але ж Ви не працівник Генштабу України чи педерації..для Вас два ліктя по карті - також розмір. Тому В педерації було 500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали 2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...
Навіть якщо я помилився на 30% або +/- 500 штук - це Вам сильно допоможе?
Сколько ракет осталось? Минимальная оценка количества баллистических Искандеров у России составляет 2 боекомплекта на 152 имеющиеся самоходные пусковые установки Искандер-М, то есть 608 ракет. Учитывая уже использованные 540 штук, для дальнейших ракетных действий остается примерно 68 ракет, считают в 7,62 Project.
А оценка количества крылатых ракет типа Х-555/Х-101 осложнена секретностью еще со времен СССР.
По минимальным оценкам Х-555 должно быть около 600 штук, как не основного боеприпаса для стратегических бомбардировщиков. О крылатых ракетах Х-101 известно, что на 2022 год, они все еще производятся для насыщения частей стратегической авиации России. То есть, принимая во внимание количество стратегических ракетоносителей Ту-160, Х-101 должно быть не менее 100-200 штук. Несмотря на то, что около 300 штук крылатых ракет этих двух типов уже отстреляли, остается не менее 400-500 штук Х-555/Х-101, по минимальной оценке.
«В масштабах страны, количество ракет П-800 (дальность до 300 км) и Точки-У (дальность до 120 км) не представляет интереса», — считают эксперты.
По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.
«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой” 40-60 ракет», — сдкалил там вывод. https://telegraf.by/world-news/raket-u- ... -ne-tolko/
budivelnik написав:..... В педерації було 500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали 2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...
Навіть якщо я помилився на 30% або +/- 500 штук - це Вам сильно допоможе?
Сколько ракет осталось? ......
По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.
«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой” 40-60 ракет», — сдкалил там вывод. https://telegraf.by/world-news/raket-u- ... -ne-tolko/
І чим складні розрахунки так званих експертів мінімум______________________ 2 тижні*7 діб*40ракет/доба = 560 максимум______________________3 тижні*7діб*60 ракет/доба =1260
Відрізяється від моїх
В педерації було 500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали 2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...