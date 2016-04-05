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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 814815816817>
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:все-таки не могут - при стрельбе из Средиземного моря ракета будет лететь или над Турцией, или над европейскими странами - никто это не позволит...
когда орки обстреливали Сирию они получали добро на пролет ракет над территорией сопредельних государств. Могут, но не все.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:одни експерты вокруг....вот откуды вы знаете сколько ракет у россии,откуда.

мне не нужно знать , сколько их там, мне важно знать, что :

с каждим днем уменьшается кол-во пускових установок.
ракета, штучний продукт, очень штучний и точность попадания зависит от всего, даже от болта на плоскости. которую недотянет полупьяний правпор.
ПВО Украини тоже не спит, робота робиться, час іде.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:13

  Goodman написав:
  libeconomy написав:А есть у кого то инфа по кол-ву ракет в РФ?

какие типи ракет вас интересуют?
Исходя из того, что от лукаша вивезли , сухопутних калибров уже мало. а те что есть, не проходят допуск по параметрам.
Осталась некоторая доля морского базирования, но часть ушла на дно вместе с флагманом.
По другим морям-океанам , не критично, так как Турция перекрила вход ЛЮБИМ военним посудинам.
Остались на носителях воздушного базирования, но и там есть расход - опять же , потеря качества.

НАТО не надає Україні сучасне озброєння прикриваючись тим Україна не може ним користуватись без підготовки. Продовжуючи утилізовувати радянський «непотріб» замінюючи його сучасним у своїх членів. Тоді питання чому НАТО не надасть Україні 2000 крилатих ракет томагавк запуск яких не потребує шалених навчань і може бути здійснений по заздалегідь запрограмованих координатах.
Може тому що продовження цієї війни та втрати людські та економічні України та Россії вигідні НАТО ? Інших причин не бачу. Відмовки в вигляді раша застосує ядерну зброю у відповідь на застосування крилатих ракет не вважаю аргументованими.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:19

Ukrainian в мене одне пояснення - всьому свій час.
Всі працюють.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:31

  Ukrainian написав:Тоді питання чому НАТО не надасть Україні 2000 крилатих ракет томагавк запуск яких не потребує шалених навчань і може бути здійснений по заздалегідь запрограмованих координатах.
В мене питання до Вас
По нам вже запустили 1500 ракет... - ми здаємся?
То чому ви думаєте, що запуск 2000 ракет по педерації змусить здатись їх?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:31

Командование ЧФ докладывает вышестоящему начальству, что необходима пауза на восстановление. Ибо высокий риск рукотворных поломок кораблей из-за нежелания моряков подвергать себя риску в ходе путинской авантюры.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:32

  budivelnik написав:
  konstantin kirovograd написав:Goodman
одни експерты вокруг....вот откуды вы знаете сколько ракет у россии,откуда.
Є данні які відкривала педерація
Є данні ,які показували ймовірну кількість виготовлення в рік
Тому
Гугль вам в допомогу..там все є , от на скільки ті данні відповідають реаліям - це вже інше питання
Але ж Ви не працівник Генштабу України чи педерації..для Вас два ліктя по карті - також розмір.
Тому
В педерації було
500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали
2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...

Навіть якщо я помилився на 30% або +/- 500 штук - це Вам сильно допоможе?

Сколько ракет осталось?
Минимальная оценка количества баллистических Искандеров у России составляет 2 боекомплекта на 152 имеющиеся самоходные пусковые установки Искандер-М, то есть 608 ракет. Учитывая уже использованные 540 штук, для дальнейших ракетных действий остается примерно 68 ракет, считают в 7,62 Project.

А оценка количества крылатых ракет типа Х-555/Х-101 осложнена секретностью еще со времен СССР.

По минимальным оценкам Х-555 должно быть около 600 штук, как не основного боеприпаса для стратегических бомбардировщиков. О крылатых ракетах Х-101 известно, что на 2022 год, они все еще производятся для насыщения частей стратегической авиации России. То есть, принимая во внимание количество стратегических ракетоносителей Ту-160, Х-101 должно быть не менее 100-200 штук. Несмотря на то, что около 300 штук крылатых ракет этих двух типов уже отстреляли, остается не менее 400-500 штук Х-555/Х-101, по минимальной оценке.

«В масштабах страны, количество ракет П-800 (дальность до 300 км) и Точки-У (дальность до 120 км) не представляет интереса», — считают эксперты.

По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.

«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой” 40-60 ракет», — сдкалил там вывод.
https://telegraf.by/world-news/raket-u- ... -ne-tolko/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:35

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Тоді питання чому НАТО не надасть Україні 2000 крилатих ракет томагавк запуск яких не потребує шалених навчань і може бути здійснений по заздалегідь запрограмованих координатах.
В мене питання до Вас
По нам вже запустили 1500 ракет... - ми здаємся?
То чому ви думаєте, що запуск 2000 ракет по педерації змусить здатись їх?

Бажання воювати в рашки це точно не додасть. Знищити ключові об’єкти їх інфраструктури в тому числі літаки та кораблі з яких вони роблять обстріли, та заводи де роблять ракети точно не буде лишнім.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:39

  Ukrainian написав:
  budivelnik написав:.....
В педерації було
500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали
2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...

Навіть якщо я помилився на 30% або +/- 500 штук - це Вам сильно допоможе?

Сколько ракет осталось?
......

По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.

«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой” 40-60 ракет», — сдкалил там вывод.
https://telegraf.by/world-news/raket-u- ... -ne-tolko/
І чим складні розрахунки так званих експертів
мінімум______________________ 2 тижні*7 діб*40ракет/доба = 560
максимум______________________3 тижні*7діб*60 ракет/доба =1260

Відрізяється від моїх
В педерації було
500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали
2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...
1100-1200 ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:41

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Тоді питання чому НАТО не надасть Україні 2000 крилатих ракет томагавк запуск яких не потребує шалених навчань і може бути здійснений по заздалегідь запрограмованих координатах.
В мене питання до Вас
По нам вже запустили 1500 ракет... - ми здаємся?
То чому ви думаєте, що запуск 2000 ракет по педерації змусить здатись їх?

Здатися може й ні, але якщо будуть вражені їхні кораблі, порти, склади, аеродроми та таке інше хоча б поблизу наших кордонів, у росіян буде набагото гіршій настрій та менше надхнення йти у наступ
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