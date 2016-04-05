Додано: Пон 18 кві, 2022 19:32

budivelnik написав: konstantin kirovograd написав: Goodman

одни експерты вокруг....вот откуды вы знаете сколько ракет у россии,откуда. одни експерты вокруг....вот откуды вы знаете сколько ракет у россии,откуда. Є данні які відкривала педерація

Є данні ,які показували ймовірну кількість виготовлення в рік

Тому

Гугль вам в допомогу..там все є , от на скільки ті данні відповідають реаліям - це вже інше питання

Але ж Ви не працівник Генштабу України чи педерації..для Вас два ліктя по карті - також розмір.

Тому

В педерації було

500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали

2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...



Навіть якщо я помилився на 30% або +/- 500 штук - це Вам сильно допоможе? Є данні які відкривала педераціяЄ данні ,які показували ймовірну кількість виготовлення в рікТомуГугль вам в допомогу..там все є , от на скільки ті данні відповідають реаліям - це вже інше питанняАле ж Ви не працівник Генштабу України чи педерації..для Вас два ліктя по карті - також розмір.ТомуВ педерації було500 калібрів/кінжалів/іскандерів - як мінімум 300-400 вже використали2000 ракет повітря-земля різних модифікацій Х-*** - 1000 вже використали...Навіть якщо я помилився на 30% або +/- 500 штук - це Вам сильно допоможе?

Сколько ракет осталось?Минимальная оценка количества баллистических Искандеров у России составляет 2 боекомплекта на 152 имеющиеся самоходные пусковые установки Искандер-М, то есть 608 ракет. Учитывая уже использованные 540 штук, для дальнейших ракетных действий остается примерно 68 ракет, считают в 7,62 Project.А оценка количества крылатых ракет типа Х-555/Х-101 осложнена секретностью еще со времен СССР.По минимальным оценкам Х-555 должно быть около 600 штук, как не основного боеприпаса для стратегических бомбардировщиков. О крылатых ракетах Х-101 известно, что на 2022 год, они все еще производятся для насыщения частей стратегической авиации России. То есть, принимая во внимание количество стратегических ракетоносителей Ту-160, Х-101 должно быть не менее 100-200 штук. Несмотря на то, что около 300 штук крылатых ракет этих двух типов уже отстреляли, остается не менее 400-500 штук Х-555/Х-101, по минимальной оценке.«В масштабах страны, количество ракет П-800 (дальность до 300 км) и Точки-У (дальность до 120 км) не представляет интереса», — считают эксперты.По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой” 40-60 ракет», — сдкалил там вывод.