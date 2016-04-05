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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 кві, 2022 19:48
whois2010 написав: budivelnik написав: Ukrainian написав:
Тоді питання чому НАТО не надасть Україні 2000 крилатих ракет томагавк запуск яких не потребує шалених навчань і може бути здійснений по заздалегідь запрограмованих координатах.
В мене питання до Вас
По нам вже запустили 1500 ракет... - ми здаємся?
То чому ви думаєте, що запуск 2000 ракет по педерації змусить здатись їх?
Здатися може й ні, але якщо будуть вражені їхні кораблі, порти, склади, аеродроми та таке інше хоча б поблизу наших кордонів, у росіян буде набагото гіршій настрій та менше надхнення йти у наступ
В нас дуже глибоко засунули думку про те що ХТОСЬ ЗА НАС ДЛЯ НАС БУДЕ ЩОСЬ РОБИТИ
І ці ментальні пошуки чарівної палички ...роблять нас бідними і залежними від цих ХТОСЬ
Під ХТОСЬ у нас в залежності від ситуації потрапляють
Олігархи
Влада
Москалі
Начальник по роботі
Сусід
Дружина
Діти
Батьки
і так далі....
А може перестанемо шукати міфічних ХТОСЬ і просто почнемо піднімати дупи з диванів?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 19:56
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Додано: Пон 18 кві, 2022 19:57
Goodman написав:
какие типи ракет вас интересуют?
Исходя из того, что от лукаша вивезли , сухопутних калибров уже мало. а те что есть, не проходят допуск по параметрам.
Осталась некоторая доля морского базирования, но часть ушла на дно вместе с флагманом.
По другим морям-океанам , не критично, так как Турция перекрила вход ЛЮБИМ военним посудинам.
Остались на носителях воздушного базирования, но и там есть расход - опять же , потеря качества.
Меня интересует общее кол-во всех, которые могут долететь, например, до Львова.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 19:59
libeconomy написав:
Меня интересует общее кол-во всех, которые могут долететь, например, до Львова.
Звідки?
З Білорусії - 300 км - тобто всі крім точки У________1000 +/-100
З борту літака - всі
З корабля в Чорному морі - 400 +/-100
Це верхня межа
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 18 кві, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:00
«Армия Информ» отмечает, что на гугл-картах стали видны крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов, лётно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты и авиабаза. Google перестал скрывать на своих картах военные и стратегические объекты России
Теперь их можно рассмотреть в максимальном разрешении.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:02
vitaliian написав: Shaman написав:
его могут попытаться убрать, но сам Пу никуда не уйдет
если Путин почувствует что серьезные люди его готовы убрать, уйдет аж бегом, потому что больше всего на свете он переживает за свою жизнь.
Опять наивность.
Ему уйти, равносильно смерти. Не только в том плане что он боится, а в том что он реально лишится жизни. Он это понимает, поэтому не уйдет никогда.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:31
Я не понимаю. Объясните пожалуйста. Стоимость одного "калибра" 6,5 млн $. Они его запускают за тысячу километров чтобы расфигачить шиномонтаж во Львове? Какая тут логика? Они совсем дебилы?
Таки да.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:34
budivelnik написав:
І ці ментальні пошуки чарівної палички ...роблять нас бідними і залежними від цих ХТОСЬ
Під ХТОСЬ у нас в залежності від ситуації потрапляють
Олігархи
Влада
Москалі
Начальник по роботі
Сусід
Дружина
Діти
Батьки
і так далі....
А може перестанемо шукати міфічних ХТОСЬ і просто почнемо піднімати дупи з диванів
?
Шановний, такі будемо піднімати... це одностайно!!!
Скільки ракет Нептун ви сьогодні зібрали в свому магазинчику?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:44
Ukrainian написав:
Я не понимаю. Объясните пожалуйста. Стоимость одного "калибра" 6,5 млн $. Они его запускают за тысячу километров чтобы расфигачить шиномонтаж во Львове? Какая тут логика? Они совсем дебилы?
Таки да.
Там не совсем был шиномонтаж 25 лет назад. У них карты нормальные кончились, совсем.
И тов. майор забыл в БЦУ аннулировать устаревшие координаты.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:47
Ukrainian написав:
Я не понимаю. Объясните пожалуйста. Стоимость одного "калибра" 6,5 млн $. Они его запускают за тысячу километров чтобы расфигачить шиномонтаж во Львове? Какая тут логика? Они совсем дебилы?
Таки да.
Крилаті ракети їх найбільший козир. Без мирної угоди вони зможуть знищити любий об'єкт на нашій території. Тому ніяких суттєвих інвестицій, не кажучи вже про ЄС.
Ще одне їх значне військове досягнення - блокада нашого морського експорту, що нас душить значно сильніше, ніж весь світ душить їх.
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