budivelnik написав:І ці ментальні пошуки чарівної палички ...роблять нас бідними і залежними від цих ХТОСЬ Під ХТОСЬ у нас в залежності від ситуації потрапляють Олігархи Влада Москалі Начальник по роботі Сусід Дружина Діти Батьки і так далі.... А може перестанемо шукати міфічних ХТОСЬ і просто почнемо піднімати дупи з диванів?
Шановний, такі будемо піднімати... це одностайно!!!
Скільки ракет Нептун ви сьогодні зібрали в свому магазинчику?
Знову фантазії на тему Якщо ти не створив НЕПТУН - ти ніхто.... А може зніміть треуголку Наполеона, або шапочку фольги фантазера..і просто перечисліть на 1000 грн в день податків... При цьому обовязково - ця 1000 грн повинна бути не останніми грошима в кишені... Спочатку заплатіть зарплату людям, потім оплатіть електроенергію ,оренду і так далі... І вийде Для того щоб заплатити всього 1000 в день..Ви надали послуг населенню на 20000 , а для того щоб надати послуг населенню на 20000 - ви купили від інших українців ,їх результати праці на 18000... І такі дрібні дії кожного - набагато ефективніші від оповідань скільки вкрав Порошенко(коломойський) Що нам повинен дати Байден(шольц)
"Було гарне інтерв'ю з представниками онлайн-медіа Зеленського. За моєю інформацією, умовою участі журналістів була згода не ставити запитання про обмеження свободи слова, закриття цифрового мовлення Еспресо, Прямого і П'ятого.
За словами Миколи Княжицького, мовлення проукраїнських каналів обмежують і забороняють їм брати участь у телемарафоні, оскільки "там медведчуківським ведучим часу замало". Проте власник 4 каналу, мовлення якого не обмежують, - депутат від "Слуги народу" Ковальов - керує ним з тимчасово окупованої Херсонщини, не маючи претензій від росіян. https://espreso.tv/zhurnalistam-ne-dozv ... yazhitskiy
13:40 С начала войны из Украины уехали 4 934 415 человек. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) говорится, что чуть меньше 2,8 миллионов человек уехали в Польшу, 743 тысячи — в Румынию, а 522 тысячи — в Россию.