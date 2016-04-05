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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:01

  change_pm написав:
  budivelnik написав:І ці ментальні пошуки чарівної палички ...роблять нас бідними і залежними від цих ХТОСЬ
Під ХТОСЬ у нас в залежності від ситуації потрапляють
Олігархи
Влада
Москалі
Начальник по роботі
Сусід
Дружина
Діти
Батьки
і так далі....
А може перестанемо шукати міфічних ХТОСЬ і просто почнемо піднімати дупи з диванів?

Шановний, такі будемо піднімати... це одностайно!!!

Скільки ракет Нептун ви сьогодні зібрали в свому магазинчику?
Знову фантазії на тему
Якщо ти не створив НЕПТУН - ти ніхто....
А може зніміть треуголку Наполеона, або шапочку фольги фантазера..і просто перечисліть на 1000 грн в день податків...
При цьому обовязково - ця 1000 грн повинна бути не останніми грошима в кишені...
Спочатку заплатіть зарплату людям, потім оплатіть електроенергію ,оренду і так далі...
І вийде
Для того щоб заплатити всього 1000 в день..Ви надали послуг населенню на 20000 , а для того щоб надати послуг населенню на 20000 - ви купили від інших українців ,їх результати праці на 18000...
І такі дрібні дії кожного - набагато ефективніші від оповідань
скільки вкрав Порошенко(коломойський)
Що нам повинен дати Байден(шольц)
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:де наші крилаті рокети

Як тут казав один персонаж - або дороги, або ракети. Толку з того, що Турчинов сприяв розробці Нептунів в максимально стислі строки...
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:03

"Було гарне інтерв'ю з представниками онлайн-медіа Зеленського. За моєю інформацією, умовою участі журналістів була згода не ставити запитання про обмеження свободи слова, закриття цифрового мовлення Еспресо, Прямого і П'ятого.

За словами Миколи Княжицького, мовлення проукраїнських каналів обмежують і забороняють їм брати участь у телемарафоні, оскільки "там медведчуківським ведучим часу замало". Проте власник 4 каналу, мовлення якого не обмежують, - депутат від "Слуги народу" Ковальов - керує ним з тимчасово окупованої Херсонщини, не маючи претензій від росіян.
https://espreso.tv/zhurnalistam-ne-dozv ... yazhitskiy

Петиція
Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:05

change_pm

Ви або не пийте, або не пишіть.

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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:20

13:40 С начала войны из Украины уехали 4 934 415 человек. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) говорится, что чуть меньше 2,8 миллионов человек уехали в Польшу, 743 тысячи — в Румынию, а 522 тысячи — в Россию.

https://u.to/sA0fHA
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:24

  lapay написав:
  change_pm написав:де наші крилаті рокети

Як тут казав один персонаж - або дороги, або ракети. Толку з того, що Турчинов сприяв розробці Нептунів в максимально стислі строки...

На скільки памятаю, сприяння Турчинова розробці Нептунів (і не тільки) ніяк не заважало Гройсману будувати дороги.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:31

  Schmit написав:
  lapay написав:
  change_pm написав:де наші крилаті рокети
Як тут казав один персонаж - або дороги, або ракети. Толку з того, що Турчинов сприяв розробці Нептунів в максимально стислі строки...

На скільки памятаю, сприяння Турчинова розробці Нептунів (і не тільки) ніяк не заважало Гройсману будувати дороги.
Порошенко/Гройсман/Турчинов ж не винуваті що одному поганому артисту в 2019-2022 будівництво доріг заважало замовляти Нептуни....
Чи винуваті?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:31

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