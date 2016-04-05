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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 кві, 2022 22:45
edvardd написав:
да хрен с ним шиномонтажем, а туалет в Гуляйполе за что?
Що тут можна ще написати? Можна лише побажати, щоб таких "заблукавших" ракет було ще більше.
джерело -https://defence-ua.com/weapon_and_tech/puski_rosijskih_raket_po_ukrajini_chomu_po_tsiljah_potrapilo_lishe_40-6421.html
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