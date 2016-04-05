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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:да хрен с ним шиномонтажем, а туалет в Гуляйполе за что?

Що тут можна ще написати? Можна лише побажати, щоб таких "заблукавших" ракет було ще більше.
джерело -https://defence-ua.com/weapon_and_tech/puski_rosijskih_raket_po_ukrajini_chomu_po_tsiljah_potrapilo_lishe_40-6421.html
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:51

Г-жа Набиуллина, уважаемый во всем мире руководитель центрального банка, которая, как сообщается, пыталась уйти в отставку в первые дни после войны, сказала, что около половины валютных и золотых резервов центрального банка в размере 600 миллиардов долларов США остались замороженными из-за санкций. По ее словам, те резервы, которые банк по-прежнему контролировал, в основном состояли из золота и юаней — от них мало толку в попытках стабилизировать рубль, — что вынуждало банк прибегать к контролю за движением капитала, например ограничивать количество иностранной валюты, которое можно вывозить из страны.

Позднее в тот же день в ходе телевизионной видеоконференции с г-жой Набиуллиной и несколькими другими официальными лицами г-н Путин признал, что российская экономика действительно сталкивается с некоторыми проблемами, включая инфляцию. Он сказал, что уже приказал скорректировать пенсии и зарплаты государственных служащих — часть политической базы г-на Путина — с учетом инфляции, и указал, что поддерживает увеличение государственных расходов для стимулирования экономики.
.........
Но, как и в прошлом, г-н Путин обосновывал признание экономических проблем в России упорным заявлением о том, что дела ее противников намного хуже. В понедельник он заявил официальным лицам, что из-за санкций против России на Западе наблюдается «рост инфляции и безработицы» и «снижение уровня жизни европейцев».

Это было эхом распространенного рефрена на российском государственном телевидении, которое часто транслировало репортажи о росте цен на энергоносители в Европе и Соединенных Штатах. Сообщение Кремля российской общественности состоит в том, что крах единства Запада по поводу вторжения в Украину — лишь вопрос времени.

В воскресенье Дмитрий Медведев, заместитель председателя Путинского Совета безопасности, написал в социальной сети, что «гиперинфляция» в Европе вскоре спровоцирует протесты в виде «вонючих костров из покрышек на улицах благополучных городов». ухоженные европейские города».

Он добавил: «Тогда брюссельским тетям и дядям придется изменить свою риторику».

https://u.to/WRofHA
Очень похоже на надежды Гитлера в конце войны, что антигитлеровская коалиция вот-вот развалится. Хотя, возможно, оснований больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 00:41

Директор НАБУ Артем Ситник:
...І, можливо, рано чи пізно, еліта почне змінюватися. Можливо, війна цьому буде сприяти. Хоча ми розуміємо, що на війні, не тільки в Україні, загострюються корупційні ризики.
...Маю побоювання, що політичні еліти й надалі не полишатимуть спроб знести всю систему або принаймні послабити до незагрозливого для себе рівня. І я не виключаю навіть, що спроби можуть бути ще потужніші за довоєнні. Тому що зараз вся увага суспільства, міжнародних партнерів прикута до війни, і під цей «шумок» можна робити що завгодно. Я думаю, що ця ймовірність вища, ніж в мирний час.
... Корупція як була, так і лишається. І в мирний час, і в воєнний. Багато хто не може зрозуміти, як можна займатися корупцією у воєнний час. Та у всіх країнах світу на війні завжди заробляли величезні кошти. Дуже багато буде квазігероїв, які з’являться і в парламенті, і в уряді. І будуть намагатися диктувати свої умови.
...Єдиний новий виклик – це спроба в черговий раз, користуючись ситуацією, тим, що вся увага прикута до війни, спробувати або ліквідувати НАБУ, або зменшити його спроможність.

https://nabu.gov.ua/novyny/ya-ne-vvazha ... o-vchyvsya
Igneus
 
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