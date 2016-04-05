Г-жа Набиуллина, уважаемый во всем мире руководитель центрального банка, которая, как сообщается, пыталась уйти в отставку в первые дни после войны, сказала, что около половины валютных и золотых резервов центрального банка в размере 600 миллиардов долларов США остались замороженными из-за санкций. По ее словам, те резервы, которые банк по-прежнему контролировал, в основном состояли из золота и юаней — от них мало толку в попытках стабилизировать рубль, — что вынуждало банк прибегать к контролю за движением капитала, например ограничивать количество иностранной валюты, которое можно вывозить из страны.
Позднее в тот же день в ходе телевизионной видеоконференции с г-жой Набиуллиной и несколькими другими официальными лицами г-н Путин признал, что российская экономика действительно сталкивается с некоторыми проблемами, включая инфляцию. Он сказал, что уже приказал скорректировать пенсии и зарплаты государственных служащих — часть политической базы г-на Путина — с учетом инфляции, и указал, что поддерживает увеличение государственных расходов для стимулирования экономики. ......... Но, как и в прошлом, г-н Путин обосновывал признание экономических проблем в России упорным заявлением о том, что дела ее противников намного хуже. В понедельник он заявил официальным лицам, что из-за санкций против России на Западе наблюдается «рост инфляции и безработицы» и «снижение уровня жизни европейцев».
Это было эхом распространенного рефрена на российском государственном телевидении, которое часто транслировало репортажи о росте цен на энергоносители в Европе и Соединенных Штатах. Сообщение Кремля российской общественности состоит в том, что крах единства Запада по поводу вторжения в Украину — лишь вопрос времени.
В воскресенье Дмитрий Медведев, заместитель председателя Путинского Совета безопасности, написал в социальной сети, что «гиперинфляция» в Европе вскоре спровоцирует протесты в виде «вонючих костров из покрышек на улицах благополучных городов». ухоженные европейские города».
Он добавил: «Тогда брюссельским тетям и дядям придется изменить свою риторику».
https://u.to/WRofHA Очень похоже на надежды Гитлера в конце войны, что антигитлеровская коалиция вот-вот развалится. Хотя, возможно, оснований больше.
...І, можливо, рано чи пізно, еліта почне змінюватися. Можливо, війна цьому буде сприяти. Хоча ми розуміємо, що на війні, не тільки в Україні, загострюються корупційні ризики. ...Маю побоювання, що політичні еліти й надалі не полишатимуть спроб знести всю систему або принаймні послабити до незагрозливого для себе рівня. І я не виключаю навіть, що спроби можуть бути ще потужніші за довоєнні. Тому що зараз вся увага суспільства, міжнародних партнерів прикута до війни, і під цей «шумок» можна робити що завгодно. Я думаю, що ця ймовірність вища, ніж в мирний час. ... Корупція як була, так і лишається. І в мирний час, і в воєнний. Багато хто не може зрозуміти, як можна займатися корупцією у воєнний час. Та у всіх країнах світу на війні завжди заробляли величезні кошти. Дуже багато буде квазігероїв, які з’являться і в парламенті, і в уряді. І будуть намагатися диктувати свої умови. ...Єдиний новий виклик – це спроба в черговий раз, користуючись ситуацією, тим, що вся увага прикута до війни, спробувати або ліквідувати НАБУ, або зменшити його спроможність.
edvardd написав:Командование ЧФ докладывает вышестоящему начальству, что необходима пауза на восстановление. Ибо высокий риск рукотворных поломок кораблей из-за нежелания моряков подвергать себя риску в ходе путинской авантюры.
а если этому хламу 35-40 лет? в кремле допускают, что поломки могут быть нерукотворными? или у них только СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ ?
prodigy Тут є ще один - Хомякоид зі знущальною авою на нашого Президента - підкреслюю знущається не з путлєра, а з нашого президента під час війни і також сидить у Німеччині - писав модератору - по барабану - знущатися з Президента України під час війни для них нормально