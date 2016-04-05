Г-жа Набиуллина, уважаемый во всем мире руководитель центрального банка, которая, как сообщается, пыталась уйти в отставку в первые дни после войны, сказала, что около половины валютных и золотых резервов центрального банка в размере 600 миллиардов долларов США остались замороженными из-за санкций. По ее словам, те резервы, которые банк по-прежнему контролировал, в основном состояли из золота и юаней — от них мало толку в попытках стабилизировать рубль, — что вынуждало банк прибегать к контролю за движением капитала, например ограничивать количество иностранной валюты, которое можно вывозить из страны.



Позднее в тот же день в ходе телевизионной видеоконференции с г-жой Набиуллиной и несколькими другими официальными лицами г-н Путин признал, что российская экономика действительно сталкивается с некоторыми проблемами, включая инфляцию. Он сказал, что уже приказал скорректировать пенсии и зарплаты государственных служащих — часть политической базы г-на Путина — с учетом инфляции, и указал, что поддерживает увеличение государственных расходов для стимулирования экономики.

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Но, как и в прошлом, г-н Путин обосновывал признание экономических проблем в России упорным заявлением о том, что дела ее противников намного хуже. В понедельник он заявил официальным лицам, что из-за санкций против России на Западе наблюдается «рост инфляции и безработицы» и «снижение уровня жизни европейцев».



Это было эхом распространенного рефрена на российском государственном телевидении, которое часто транслировало репортажи о росте цен на энергоносители в Европе и Соединенных Штатах. Сообщение Кремля российской общественности состоит в том, что крах единства Запада по поводу вторжения в Украину — лишь вопрос времени.



В воскресенье Дмитрий Медведев, заместитель председателя Путинского Совета безопасности, написал в социальной сети, что «гиперинфляция» в Европе вскоре спровоцирует протесты в виде «вонючих костров из покрышек на улицах благополучных городов». ухоженные европейские города».



Он добавил: «Тогда брюссельским тетям и дядям придется изменить свою риторику».