Додано: Вів 19 кві, 2022 10:23

Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФПодоляк отметил, что РФ "вообще не имеет представления о том, что такое правила и обычаи войны".Вместе с тем, по его словам, мир пока не хочет признавать, что Россия может использовать оружие массового поражения."И, безусловно, президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести к сведению РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет", – сказал Подоляк.Он отметил, что если будут уничтожены мирные жители и защитники Мариуполя, то, "безусловно, переговорного процесса не будет как такового".Подоляк сказал, что вообще сегодня переговорный процесс проходит "тяжело", потому что "эмоциональный фон сейчас в стране совсем другой". "Это уже не война, это действительно уже геноцид", – отметил советник главы ОП