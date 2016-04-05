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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 09:30

Кто помнит ранее я писал наиболее вероятная кандидатура замены пуйлу Набиуллина. Вот свежий опросничек 39тыс человек

Зображення

Есть и другой опрос 75 тыс
Зображення

Скорее всего здесь нет мнений поколения 50+ эти проголосуют за совок в любом его виде.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://liveuamap.com/
Кто знает, что обозначают кружочки в Запорожской области ? Пару дней назад, территория была красной.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:19

Набіулліна пророкує кризу в Росії влітку

"Період, коли економіка може жити за рахунок резервів, обмежений. І вже у другому та третьому кварталі ми вступимо в період структурних перетворень та пошуку нових бізнес-моделей", – повідомила вона.

Чекаю неконтрольовану гіперінфляцію з усіма її перевагами.
Буде дуже багато контенту про безробітних, збільшення жалоб до нестачі грошей на медицину, їжу та квартплату. Підняття пенсій та виплат силовикам не зможе компенсувати різницю. Всі будуть мовчки ходити з незадовільним обличчям та терпіти, бо ДНР важніше за них :)
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:23

Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ

Подоляк отметил, что РФ "вообще не имеет представления о том, что такое правила и обычаи войны".

Вместе с тем, по его словам, мир пока не хочет признавать, что Россия может использовать оружие массового поражения.

"И, безусловно, президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести к сведению РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет", – сказал Подоляк.

Он отметил, что если будут уничтожены мирные жители и защитники Мариуполя, то, "безусловно, переговорного процесса не будет как такового".

Подоляк сказал, что вообще сегодня переговорный процесс проходит "тяжело", потому что "эмоциональный фон сейчас в стране совсем другой". "Это уже не война, это действительно уже геноцид", – отметил советник главы ОП

https://news.liga.net/politics/news/pod ... ritorii-rf
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:49

  vitaliian написав:Кто помнит ранее я писал наиболее вероятная кандидатура замены пуйлу Набиуллина. Вот свежий опросничек 39тыс человек
\\\
Есть и другой опрос 75 тыс
\\\
Скорее всего здесь нет мнений поколения 50+ эти проголосуют за совок в любом его виде.

В этих опросах не хватает главного вопроса: "вы на полном серьезе считаете, что ваш голос на выборах посчитают?"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:52

  alex_dvornichenko написав:https://liveuamap.com/
Кто знает, что обозначают кружочки в Запорожской области ?

Все кружочки подписанны и кликабельны...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:54

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:https://liveuamap.com/
Кто знает, что обозначают кружочки в Запорожской области ?

Все кружочки подписанны и кликабельны...

Нет, те, которыми покрыта почти вся Запорожская область.Зображення
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:20

Да глюк сайта, ничего в таких масштабах пока ещё не произошло
vitaliian
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