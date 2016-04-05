Есть и другой опрос 75 тыс
Скорее всего здесь нет мнений поколения 50+ эти проголосуют за совок в любом его виде.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 09:30
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кто знает, что обозначают кружочки в Запорожской области ? Пару дней назад, территория была красной.
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:19
Набіулліна пророкує кризу в Росії влітку
Чекаю неконтрольовану гіперінфляцію з усіма її перевагами.
Буде дуже багато контенту про безробітних, збільшення жалоб до нестачі грошей на медицину, їжу та квартплату. Підняття пенсій та виплат силовикам не зможе компенсувати різницю. Всі будуть мовчки ходити з незадовільним обличчям та терпіти, бо ДНР важніше за них
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:23
Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ
Подоляк отметил, что РФ "вообще не имеет представления о том, что такое правила и обычаи войны".
Вместе с тем, по его словам, мир пока не хочет признавать, что Россия может использовать оружие массового поражения.
"И, безусловно, президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести к сведению РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет", – сказал Подоляк.
Он отметил, что если будут уничтожены мирные жители и защитники Мариуполя, то, "безусловно, переговорного процесса не будет как такового".
Подоляк сказал, что вообще сегодня переговорный процесс проходит "тяжело", потому что "эмоциональный фон сейчас в стране совсем другой". "Это уже не война, это действительно уже геноцид", – отметил советник главы ОП
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:49
В этих опросах не хватает главного вопроса: "вы на полном серьезе считаете, что ваш голос на выборах посчитают?"...
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:52
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:54
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