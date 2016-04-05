"Період, коли економіка може жити за рахунок резервів, обмежений. І вже у другому та третьому кварталі ми вступимо в період структурних перетворень та пошуку нових бізнес-моделей", – повідомила вона.
Чекаю неконтрольовану гіперінфляцію з усіма її перевагами. Буде дуже багато контенту про безробітних, збільшення жалоб до нестачі грошей на медицину, їжу та квартплату. Підняття пенсій та виплат силовикам не зможе компенсувати різницю. Всі будуть мовчки ходити з незадовільним обличчям та терпіти, бо ДНР важніше за них
Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ
Подоляк отметил, что РФ "вообще не имеет представления о том, что такое правила и обычаи войны".
Вместе с тем, по его словам, мир пока не хочет признавать, что Россия может использовать оружие массового поражения.
"И, безусловно, президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести к сведению РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет", – сказал Подоляк.
Он отметил, что если будут уничтожены мирные жители и защитники Мариуполя, то, "безусловно, переговорного процесса не будет как такового".
Подоляк сказал, что вообще сегодня переговорный процесс проходит "тяжело", потому что "эмоциональный фон сейчас в стране совсем другой". "Это уже не война, это действительно уже геноцид", – отметил советник главы ОП
vitaliian написав:Кто помнит ранее я писал наиболее вероятная кандидатура замены пуйлу Набиуллина. Вот свежий опросничек 39тыс человек \\\ Есть и другой опрос 75 тыс \\\ Скорее всего здесь нет мнений поколения 50+ эти проголосуют за совок в любом его виде.
В этих опросах не хватает главного вопроса: "вы на полном серьезе считаете, что ваш голос на выборах посчитают?"...
budivelnik написав:1 Я Львівянин 2 Я свідомо спрощую відомі мені данні, а не користуюсь данними ЗМІ 3 Вважаю , що пофігізм людей у Львові..- це те що допомагає насміхатись над вкс педерації і не перетворює Львівян в зашуганих звірків... Таке питання на засипку У Вас є інформація, що 100% виконання львівянами вимог спуститись в сховище - врятувало б хоча б одне життя з 7 загинувших? 4 З іншого боку Виконання умов повітряної тревоги обовязкове для мешканців прифронтових територій.
У мене є інформація, що виконання умов повітряної тривоги врятувало б десятки життів у Старичах.
ну статья немного выдающая желаемое за действительность. Украина не пустыня, а очень густо заселена, поэтому любые левые взрывы люди видели б. Др вопрос что часть возможно упала в море, сразу после выстрела. Тут х\з. По идее такие пуски и падения должна отследить наша ПВО.
Ще місяць тому бачив інфу від Рейтерс з посиланням на джерело в пентагоні, що злітають в залежності від типу від 20 до 60% російських ракет. Тому не думаю, що надто оптимістично. В нас з Точка-У теж ситуація далеко не ідеальна, на жаль.