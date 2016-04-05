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Додано: Вів 19 кві, 2022 12:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы бы свой рашистский источник добавляли. Выглядит, что от себя пишете, со всеми вытекающими...
Додано: Вів 19 кві, 2022 12:25
vitaliian
Навіщо ви несете цей московський брєд сюди?
Це чисто для внутрішнього використання. В світі їм вже ніхто не вірить.
Усі пам'ятають як вони висували 100-500 версій по Боїнгу. Одна брехливіше іншої.
Та на кожну подію, чи то Буча чи Краматорськ у них "своя версія".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 19 кві, 2022 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 кві, 2022 12:53
в укр.мові немає слова "данні" - це калькування з кацапської, є - дані...
зі слів місцевих -при ударі по Яворівщині загиблих було в рази більше, а не згідно оф.інфо - 35чол., причина - спали в казармах, як і в Миколаєві. Якби шведи не написали про це репортаж (про Миколаїв) із купою фоток (перемелені тіла, шматки тіл, з поміж завалів) - ми б ніколи навіть не знали, що там сталось. Бо інстаграмно/телеграмні кіми з арестовичами лише байки солодкі вішають домогосподиням на вуха. У Миколаєві спочатку визнали 50 загиблих, потім 100, згодом понад 150+поранені. Була інфа, але це все швиденько прикрили і далі бравурні реляції почали публікувати. Навряд ми колись дізнаємось правду, бо інакше командири обидвох розбомлених баз/казарм уже давно мали піти під трибунал...
Додано: Вів 19 кві, 2022 12:58
Додано: Вів 19 кві, 2022 13:22
jump
Не потому.
Во время войны всегда воюющие стороны преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. И это естественно и понятно.
Посмотрите российские сообщения - вообще курам на смех.
Но пропаганда часто увлекается и перегибает палку.
В результате тут пишут так, как будто мы уже почти побелили , наши войска успешно наступают и не сегодня-завтра мы будем решать проблему - идти на Москву и отвоёвывать Кубань или остановиться на наших границах 2014 года.
Хотя на самом деле предстоят ещё очень тяжёлые бои с никому неясным исходом.
Поэтому и Зеленский, и Кулеба всё время в обращениях к Западу требуют: "Оружие, оружие и ещё раз оружие!". И побыстрее. И если хотите, чтобы мы воевали и платили за это кровью детей, то дайте оружие, чтобы этой крови было хотя бы меньше.
Додано: Вів 19 кві, 2022 13:46
А можно ссылки, а лучше видео???? ПВО если наше не видит, то американский спутник видит все.
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.
Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
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