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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:05



"...Запад боится быстрого краха РФ..."


.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы бы свой рашистский источник добавляли. Выглядит, что от себя пишете, со всеми вытекающими...
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:25

vitaliian
Навіщо ви несете цей московський брєд сюди?
Це чисто для внутрішнього використання. В світі їм вже ніхто не вірить.
Усі пам'ятають як вони висували 100-500 версій по Боїнгу. Одна брехливіше іншої.
Та на кожну подію, чи то Буча чи Краматорськ у них "своя версія".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 19 кві, 2022 12:35, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:27

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:53

  budivelnik написав:1 Я Львівянин
2 Я свідомо спрощую відомі мені данні, а не користуюсь данними ЗМІ
3 Вважаю , що пофігізм людей у Львові..- це те що допомагає насміхатись над вкс педерації і не перетворює Львівян в зашуганих звірків...
Таке питання на засипку
У Вас є інформація, що 100% виконання львівянами вимог спуститись в сховище - врятувало б хоча б одне життя з 7 загинувших?
4 З іншого боку
Виконання умов повітряної тревоги обовязкове для мешканців прифронтових територій.


в укр.мові немає слова "данні" - це калькування з кацапської, є - дані...

зі слів місцевих -при ударі по Яворівщині загиблих було в рази більше, а не згідно оф.інфо - 35чол., причина - спали в казармах, як і в Миколаєві. Якби шведи не написали про це репортаж (про Миколаїв) із купою фоток (перемелені тіла, шматки тіл, з поміж завалів) - ми б ніколи навіть не знали, що там сталось. Бо інстаграмно/телеграмні кіми з арестовичами лише байки солодкі вішають домогосподиням на вуха. У Миколаєві спочатку визнали 50 загиблих, потім 100, згодом понад 150+поранені. Була інфа, але це все швиденько прикрили і далі бравурні реляції почали публікувати. Навряд ми колись дізнаємось правду, бо інакше командири обидвох розбомлених баз/казарм уже давно мали піти під трибунал...
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:58

  vitaliian написав:что случилось с «Москвой»,

Всё случившееся – отражение истинной политической картины миры сегодня.
Крейсер находился в районе Одессы (в 100-120 км) недалеко от румынской границы.....
.

Кто-то рассказывал, что я не привожу ссылки...
И источники у меня "не те"...
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 13:22

jump
Не потому.
Во время войны всегда воюющие стороны преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. И это естественно и понятно.
Посмотрите российские сообщения - вообще курам на смех.
Но пропаганда часто увлекается и перегибает палку.
В результате тут пишут так, как будто мы уже почти побелили , наши войска успешно наступают и не сегодня-завтра мы будем решать проблему - идти на Москву и отвоёвывать Кубань или остановиться на наших границах 2014 года.
Хотя на самом деле предстоят ещё очень тяжёлые бои с никому неясным исходом.
Поэтому и Зеленский, и Кулеба всё время в обращениях к Западу требуют: "Оружие, оружие и ещё раз оружие!". И побыстрее. И если хотите, чтобы мы воевали и платили за это кровью детей, то дайте оружие, чтобы этой крови было хотя бы меньше.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 13:46

  Goodman написав:
  libeconomy написав:По идее такие пуски и падения должна отследить наша ПВО.
ПВО отслеживает свой сектор ответственности. Много находили ракет в местности между Киевом и Житомиром , в поле, в лесу - с подривом и без подрива. Они просто ронялись о землю.
А можно ссылки, а лучше видео???? ПВО если наше не видит, то американский спутник видит все.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.
Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
lapay
 
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