RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 819820821822823>
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:05



"...Запад боится быстрого краха РФ..."


.
flysoulfly
 
Повідомлень: 507
З нами з: 13.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы бы свой рашистский источник добавляли. Выглядит, что от себя пишете, со всеми вытекающими...
lel
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:25

vitaliian
Навіщо ви несете цей московський брєд сюди?
Це чисто для внутрішнього використання. В світі їм вже ніхто не вірить.
Усі пам'ятають як вони висували 100-500 версій по Боїнгу. Одна брехливіше іншої.
Та на кожну подію, чи то Буча чи Краматорськ у них "своя версія".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 19 кві, 2022 12:35, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:27

flysoulfly
 
Повідомлень: 507
З нами з: 13.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:53

  budivelnik написав:1 Я Львівянин
2 Я свідомо спрощую відомі мені данні, а не користуюсь данними ЗМІ
3 Вважаю , що пофігізм людей у Львові..- це те що допомагає насміхатись над вкс педерації і не перетворює Львівян в зашуганих звірків...
Таке питання на засипку
У Вас є інформація, що 100% виконання львівянами вимог спуститись в сховище - врятувало б хоча б одне життя з 7 загинувших?
4 З іншого боку
Виконання умов повітряної тревоги обовязкове для мешканців прифронтових територій.


в укр.мові немає слова "данні" - це калькування з кацапської, є - дані...

зі слів місцевих -при ударі по Яворівщині загиблих було в рази більше, а не згідно оф.інфо - 35чол., причина - спали в казармах, як і в Миколаєві. Якби шведи не написали про це репортаж (про Миколаїв) із купою фоток (перемелені тіла, шматки тіл, з поміж завалів) - ми б ніколи навіть не знали, що там сталось. Бо інстаграмно/телеграмні кіми з арестовичами лише байки солодкі вішають домогосподиням на вуха. У Миколаєві спочатку визнали 50 загиблих, потім 100, згодом понад 150+поранені. Була інфа, але це все швиденько прикрили і далі бравурні реляції почали публікувати. Навряд ми колись дізнаємось правду, бо інакше командири обидвох розбомлених баз/казарм уже давно мали піти під трибунал...
jump
 
Повідомлень: 3696
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:58

  vitaliian написав:что случилось с «Москвой»,

Всё случившееся – отражение истинной политической картины миры сегодня.
Крейсер находился в районе Одессы (в 100-120 км) недалеко от румынской границы.....
.

Кто-то рассказывал, что я не привожу ссылки...
И источники у меня "не те"...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22120
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 13:22

jump
Не потому.
Во время войны всегда воюющие стороны преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. И это естественно и понятно.
Посмотрите российские сообщения - вообще курам на смех.
Но пропаганда часто увлекается и перегибает палку.
В результате тут пишут так, как будто мы уже почти побелили , наши войска успешно наступают и не сегодня-завтра мы будем решать проблему - идти на Москву и отвоёвывать Кубань или остановиться на наших границах 2014 года.
Хотя на самом деле предстоят ещё очень тяжёлые бои с никому неясным исходом.
Поэтому и Зеленский, и Кулеба всё время в обращениях к Западу требуют: "Оружие, оружие и ещё раз оружие!". И побыстрее. И если хотите, чтобы мы воевали и платили за это кровью детей, то дайте оружие, чтобы этой крови было хотя бы меньше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22120
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 13:46

  Goodman написав:
  libeconomy написав:По идее такие пуски и падения должна отследить наша ПВО.
ПВО отслеживает свой сектор ответственности. Много находили ракет в местности между Киевом и Житомиром , в поле, в лесу - с подривом и без подрива. Они просто ронялись о землю.
А можно ссылки, а лучше видео???? ПВО если наше не видит, то американский спутник видит все.
otg
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.
Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
lapay
 
Повідомлень: 13068
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:30

  lapay написав:Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.
Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.

Ви що знущаєтесь. Якого літа?
Подивіться хоча б цього азербайджанця - Рустамзаде, який є досить незалежним. Він говорить що десь через місяць має бути деблокований Маріуполь.
Якщо війна буде йти такими темпами як зараз - то до кінця літа ми вже маємо звільнювати Донецьк.
І це ніякий не оптимізм - це реалізм.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 819820821822823>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93630
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 448793
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.