ЛАД написав:Кто-то рассказывал, что я не привожу ссылки... И источники у меня "не те"
1. Не привожу ссылок чтобы не пиарить вражеские ресурсы (тяжело догадаться да?) 2. Одно дело разделять то что там говорят и пишут, другое дело понимать что в голове у врага, чтобы применять правильную тактику. Врач не ставит диагнозы заочно, а выслушивает весь бред который несёт пациент, даже если этот бред ему сильно не нравится.
Лад заканчивайте эти сопли, не ваш уровень. Если мне удастся убедить вас что РФ никакая не великая и не сильная страна, мой план максимум на этой ветке выполнен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 кві, 2022 14:39, всього редагувалось 4 разів.
«Буквально вчера в театр прибыли четыре рейса из Соединенных Штатов», — заявил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает Agence France-Press. В ближайшее время ожидается пятый рейс.
В пакет впервые включены 18 155-мм гаубиц , а также 40 000 артиллерийских выстрелов , 200 бронетранспортеров М113 , 11 вертолетов Ми-17 и 100 бронированных многоцелевых машин .
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что первая партия прибыла через 48 часов после того, как президент Джо Байден санкционировал доставку помощи, что является «беспрецедентной скоростью».
Кирби также сказал, что солдаты, дислоцированные на восточном фланге территории НАТО с начала вторжения Москвы, начнут «в ближайшие несколько дней» обучать украинских солдат обращению с гаубицами, которые представляют собой последнее поколение этого оружия.
vitaliian написав:....... Если мне удастся убедить вас что РФ никакая не великая и не сильная страна, мой план максимум на этой ветке выполнен.
Насчёт "великости" я ничего не говорил. А насчёт силы... Смотря с чем сравнивать. Если бы не помощь Запала оружием, вряд ли сегодня были такие результаты. Дух, конечно, очень важен, но одним духом против танков и Градов не попрёшь.
lapay написав:Трохи про перемовини і війну. Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо... Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя. Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
Их Харьковской области их выбьют в самом конце - мы на границе.
budivelnik написав:1 Я Львівянин 2 Я свідомо спрощую відомі мені данні, а не користуюсь данними ЗМІ 3 Вважаю , що пофігізм людей у Львові..- це те що допомагає насміхатись над вкс педерації і не перетворює Львівян в зашуганих звірків... Таке питання на засипку У Вас є інформація, що 100% виконання львівянами вимог спуститись в сховище - врятувало б хоча б одне життя з 7 загинувших? 4 З іншого боку Виконання умов повітряної тревоги обовязкове для мешканців прифронтових територій.
У мене є інформація, що виконання умов повітряної тривоги врятувало б десятки життів у Старичах.
По Яворівському полігону - погоджуюсь.. Але в мене питання 1 У Львові 1,2 млн населення станом на сьогодні 2 На протязі останніх трьох тижнів в місті як мінімум 2 тривоги в день 3 Як вважаєте 50 переміщень 1,2 млн в сховища( яких до речі для 1,2 млн взагалі не існує) - оправдались чи ні? Нагадаю - у Львові всього 7 смертей.
Греция захватила российский танкер с сырой нефтью у острова Эвия в рамках санкций Европейского Союза против России, заявил представитель министерства судоходства Греции. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского союза находится в разработке, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в таком шаге. Секретарь правительства Великобритании по Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что не будет комментировать вопросы национальной безопасности, когда его спросили, что делает Великобритания, чтобы вернуть домой Шона Пиннера и Эйдена Эслина , британских боевиков в Украине, захваченных русскими и выставленных напоказ по национальному телевидению. Теневой генеральный прокурор Лейбористской партии Эмили Торнберри заявила, что «британцам неуместно участвовать в войне на Украине, и они не должны туда ехать». Она сказала, что была «удивлена» тем, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдавала «неоднозначные сообщения» и «казалось, почти одобряла людей, отправляющихся в Украину». Это просто неправильно».
ЛАД написав:Их Харьковской области их выбьют в самом конце - мы на границе.
Всі окуповані області прикордонні, крім одного району Миколаївської області. Ізюмський гриб зріжуть одним з перших, як зрізали києвські.
Изюм - да. Но Харьковской область это не только Изюм. Херсон на границе с Крымом. Тоже, конечно, граница, но всё же. Донбасс на границе. Там, думаю, будет задержка на границах 24.02, если не удастся пройти сходу - там, по идее за 8 лет уже сильно укреплено, так же, как и у нас. Но пока это делёж шкуры неубитого медведя. Но хотелось бы таких результатов к началу лета, а не к концу. yanyura надо освобождать. Сколько ему сидеть под орками.
budivelnik написав:По Яворівському полігону - погоджуюсь.. Але в мене питання 1 У Львові 1,2 млн населення станом на сьогодні 2 На протязі останніх трьох тижнів в місті як мінімум 2 тривоги в день 3 Як вважаєте 50 переміщень 1,2 млн в сховища( яких до речі для 1,2 млн взагалі не існує) - оправдались чи ні? Нагадаю - у Львові всього 7 смертей.
По-перше, не 7 - це остання атака. На нафтобазі - мінімум 5. По танковому заводу і авіаремонтному - не памятаю - але там теж було не без жертв. Були ще певні об'єкти "цивільної" інфраструктури в районі Погулянки - теж не без жертв. Про Старичі - взагалі мовчу. По тривогам - в робочий час в середньому 3-4 години на тиждень сумарно. Один тиждень було 7. Мені важко порахувати еконочічний ефект, але чомусь більше схиляюсь до того, що сенс є.