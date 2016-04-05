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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:56

budivelnik Вы реально верите что через гугл можно узнать сколько реально оружия в той или другой страны...сильно много узнали через гугл есть или нет ядерная бомба в реальности у Северной Кореи...моё мнение-точного количества ракет у противника мы не узнаем никогда,арестович уже говорил что они через два дня закончатся ещё месяц назад.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:59

13:15 Сергей Шойгу впервые за последние три недели появился на публике и обвинил Запад в затягивании боевых действий в Украине. «США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать „до последнего украинца“», — цитирует слова министра обороны ТАСС.
.....
12:10 Сергей Лавров заявил о «новом этапе спецоперации» в Украине.

«Эта операция продолжится. Следующая фаза этой операции сейчас начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», — сказал глава российской дипломатии в интервью телеканалу India Today (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, «спецоперация» направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик»
.........
11:30 Минпросвещения РФ введет уроки истории для российских школьников с первого класса.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов (цитата по РИА Новости).

http://surl.li/buoju
Там же твит Татьяны Эйдельман:
Очевидно в ответ на мои размышления о будущем школы Минпрос решил, что историю скоро будут изучать с первого класса - чтобы сразу малышей травить ядом пропаганды.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 кві, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:04

  konstantin kirovograd написав:budivelnik Нагадаю - у Львові всього 7 смертей.----что значит всего,вы что апельсины в корзине АТБ считаете. Семь человек при единственном обстреле в городе это много,это люди.

В середньому у Львівській області гине 23 людини в місяць від ДТП. Пропоную заборонити автомобільний транспорт. 23 людини ще ж дуже багато.
Підтримуєте чи люди для вас апельсини в корзині АТБ?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:07

  konstantin kirovograd написав:budivelnik Нагадаю - у Львові всього 7 смертей.----что значит всего,вы что апельсины в корзине АТБ считаете. Семь человек при единственном обстреле в городе это много,это люди.
1 Це 5-тий обстріл....
Який привів до смертей тільки тому що ракета перелетіла 10 м до залізничної колії
2 В районі шинномонтажу , на відстані в 200-300 метрі точно не має жодного бомбосховища...по тій простій причині , по якій бомбосховищ не має у 90% закладів торгівлі/мілкого бізнесу у всіх містах України
3 Таким чином
Чи є потреба зривати роботу і життя для 1,2 млн мешканців міста, якщо реальної загрози ракетні удари для мешканців міста не становлять..

Ще раз наголошу
Ми говоримо про глибоко тилове місто,яке досяжне для обмеженої кількості ракет і досить непогано захищене....
budivelnik
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  #<1 ... 820821822823
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