budivelnik Вы реально верите что через гугл можно узнать сколько реально оружия в той или другой страны...сильно много узнали через гугл есть или нет ядерная бомба в реальности у Северной Кореи...моё мнение-точного количества ракет у противника мы не узнаем никогда,арестович уже говорил что они через два дня закончатся ещё месяц назад.
13:15 Сергей Шойгу впервые за последние три недели появился на публике и обвинил Запад в затягивании боевых действий в Украине. «США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать „до последнего украинца“», — цитирует слова министра обороны ТАСС. ..... 12:10 Сергей Лавров заявил о «новом этапе спецоперации» в Украине.
«Эта операция продолжится. Следующая фаза этой операции сейчас начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», — сказал глава российской дипломатии в интервью телеканалу India Today (цитата по «Интерфаксу»).
По словам министра, «спецоперация» направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик» ......... 11:30 Минпросвещения РФ введет уроки истории для российских школьников с первого класса.
«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов (цитата по РИА Новости).
konstantin kirovograd написав:budivelnik Нагадаю - у Львові всього 7 смертей.----что значит всего,вы что апельсины в корзине АТБ считаете. Семь человек при единственном обстреле в городе это много,это люди.
В середньому у Львівській області гине 23 людини в місяць від ДТП. Пропоную заборонити автомобільний транспорт. 23 людини ще ж дуже багато. Підтримуєте чи люди для вас апельсини в корзині АТБ?
konstantin kirovograd написав:budivelnik Нагадаю - у Львові всього 7 смертей.----что значит всего,вы что апельсины в корзине АТБ считаете. Семь человек при единственном обстреле в городе это много,это люди.
1 Це 5-тий обстріл.... Який привів до смертей тільки тому що ракета перелетіла 10 м до залізничної колії 2 В районі шинномонтажу , на відстані в 200-300 метрі точно не має жодного бомбосховища...по тій простій причині , по якій бомбосховищ не має у 90% закладів торгівлі/мілкого бізнесу у всіх містах України 3 Таким чином Чи є потреба зривати роботу і життя для 1,2 млн мешканців міста, якщо реальної загрози ракетні удари для мешканців міста не становлять..
Ще раз наголошу Ми говоримо про глибоко тилове місто,яке досяжне для обмеженої кількості ракет і досить непогано захищене....