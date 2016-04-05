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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 821822823824>
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:56

budivelnik Вы реально верите что через гугл можно узнать сколько реально оружия в той или другой страны...сильно много узнали через гугл есть или нет ядерная бомба в реальности у Северной Кореи...моё мнение-точного количества ракет у противника мы не узнаем никогда,арестович уже говорил что они через два дня закончатся ещё месяц назад.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:59

13:15 Сергей Шойгу впервые за последние три недели появился на публике и обвинил Запад в затягивании боевых действий в Украине. «США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать „до последнего украинца“», — цитирует слова министра обороны ТАСС.
.....
12:10 Сергей Лавров заявил о «новом этапе спецоперации» в Украине.

«Эта операция продолжится. Следующая фаза этой операции сейчас начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», — сказал глава российской дипломатии в интервью телеканалу India Today (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, «спецоперация» направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик»
.........
11:30 Минпросвещения РФ введет уроки истории для российских школьников с первого класса.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов (цитата по РИА Новости).

http://surl.li/buoju
Там же твит Татьяны Эйдельман:
Очевидно в ответ на мои размышления о будущем школы Минпрос решил, что историю скоро будут изучать с первого класса - чтобы сразу малышей травить ядом пропаганды.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 кві, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:04

  konstantin kirovograd написав:budivelnik Нагадаю - у Львові всього 7 смертей.----что значит всего,вы что апельсины в корзине АТБ считаете. Семь человек при единственном обстреле в городе это много,это люди.

В середньому у Львівській області гине 23 людини в місяць від ДТП. Пропоную заборонити автомобільний транспорт. 23 людини ще ж дуже багато.
Підтримуєте чи люди для вас апельсини в корзині АТБ?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:07

  konstantin kirovograd написав:budivelnik Нагадаю - у Львові всього 7 смертей.----что значит всего,вы что апельсины в корзине АТБ считаете. Семь человек при единственном обстреле в городе это много,это люди.
1 Це 5-тий обстріл....
Який привів до смертей тільки тому що ракета перелетіла 10 м до залізничної колії
2 В районі шинномонтажу , на відстані в 200-300 метрі точно не має жодного бомбосховища...по тій простій причині , по якій бомбосховищ не має у 90% закладів торгівлі/мілкого бізнесу у всіх містах України
3 Таким чином
Чи є потреба зривати роботу і життя для 1,2 млн мешканців міста, якщо реальної загрози ракетні удари для мешканців міста не становлять..

Ще раз наголошу
Ми говоримо про глибоко тилове місто,яке досяжне для обмеженої кількості ракет і досить непогано захищене....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:44

  konstantin kirovograd написав:budivelnik Вы реально верите что через гугл можно узнать сколько реально оружия в той или другой страны...сильно много узнали через гугл есть или нет ядерная бомба в реальности у Северной Кореи...моё мнение-точного количества ракет у противника мы не узнаем никогда,арестович уже говорил что они через два дня закончатся ещё месяц назад.
Тепер спробуємо емоційні заявки якось перевести в числові...
Є така штука яка називається взаємовиключення...
Тобто беремо два протилежно спрямованих аргумента , кожен з яких окремо нам не відомий і протиставляємо їх один одному...
Отже
Аналітики заявляють що по Україні вже було запущено 1500 ракет - запамятовуємо
Запамятавши , припускаємо що запущено було більше ніж долетіло....нехай запустили 2500
Потім дивимось а якої шкоди це нам принесло..
В загальному по Україні - не можемо
а конкретно по місту, наприклад по Львову - з якоюсь мірою точності можемо..
Так от
По Львівщині запустили 50 ракет - долетіло 20 - втрати 42 особи+матеріальні цінності...*50 разів=втрати по Україні і витрачено росією 2500 ракет
Тепер дивимось
А скільки в росії ракет залишилось?
Якщо перед війною джерела показували наявність в педерації 2000-3000 ракет...
Навіть якщо в них 5000( тобто в 1,5-2 рази більше ніж казали відкриті джерела) то росія максимум може зашкодити тими ракетами які залишились не більше ніж вже зашкодила за 55 днів....

І тепер просте питання
За ці 55 днів,ракетні удари росії в порівнянні з піхотою,танками чи градами - мали більший чи менший вплив..
Ясно що менший..
То якщо ми вже витримали чи має значення скільки в росії залишилось ракет 1000 чи 2000, якщо стратегічно це нічого не змінить?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:10

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.
Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.

Ви що знущаєтесь. Якого літа?
Подивіться хоча б цього азербайджанця - Рустамзаде, який є досить незалежним. Він говорить що десь через місяць має бути деблокований Маріуполь.
Якщо війна буде йти такими темпами як зараз - то до кінця літа ми вже маємо звільнювати Донецьк.
І це ніякий не оптимізм - це реалізм.

До літа буде добре, якщо Миколаїв та Харків не захоплять і зупиняться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:15

.

тут c 22:42 дещо про росіянські"ліберальні"смі від людини, яка знає багато про цих покидьків:

"«Дождь», «Новая», «Эхо Москвы», «Медуза» — 100% агентура Кремля" :


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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаві версії про причини відключення 3-х каналів.
Зважаючи на заборону коментувати це або задавати щодо цього питання - версії цілком логічні.


Залишається три можливі мотиви.

По-перше, фінансовий. Каналам, які виробляють марафон, імовірно, доведеться компенсувати видатки — а це близько мільйона доларів на місяць кожній з медіагруп — із державного бюджету. Натомість мовники, які просто ретранслюють вироблений іншими каналами марафон, оплачуватимуть цю трансляцію коштом своїх приватних інвесторів.

По-друге, електоральний. До війни команда Володимира Зеленського мала проблеми з власним медіаресурсом, про що ми не раз писали. Зараз ці проблеми розв’язані — влада диктує практично всьому українському телебаченню, що показувати. Більше того, під час воєнного стану існує заборона на агітацію. А отже конвертувати медійну підтримку в електоральну зможуть лише ті, хто має доступ до ефірів. Ця монополія, якщо вона триватиме досить довго, може бути важливим козирем у майбутній передвиборчій боротьбі. До речі, нагадаємо, що в ефірі спільного марафону постійно виходять дайджести від Офісу президента, транслюється «Байрактар News» виробництва Студії «95 квартал». А джерела ДМ говорять не лише що саме канал «1+1» є зараз негласним хедлайнером марафону, а й про розвиток та посилення позицій інформаційного каналу УНІАН (наближеного до Ігоря Коломойського), який зараз також транслює спільний ефір.

По-третє, безпековий (у сенсі безпеки самої влади). Суспільство бурхливо негативно реагує на будь-які натяки на компроміс із Росією. Свого критичного ставлення до можливих поступок у переговорному процесі не приховує і «Європейська солідарність». Можна не сумніватися, що реакція на компромісні умови майбутніх мирних угод, якщо вони будуть, буде гострою — і жодні табу на критику влади не діятимуть. І в такому разі канали, афілійовані з «Європейською солідарністю», могли би стати рупорами незгоди з діями влади.

В інтерв’ю «Детектору медіа» Володимир Мжельський озвучив свою версію причин, із яких канали «Вільних медіа» не хотіли допускати до виробництва марафону: «З долученням 5 каналу до виробництва спільного марафону довелося б “розкрити внутрішню кухню”, адже, за словами його учасників, у них існує чітка рознарядка, кого можна запрошувати в ефір, а кого заборонено. Які теми обговорювати і під яким кутом. Скільки разів і кого показувати впродовж дня». Про певні рекомендації з боку державних координаторів, списки бажаних і небажаних спікерів і тем розповідають і джерела «Детектора медіа» в редакціях каналів, які працюють над марафоном.
https://detector.media/infospace/articl ... a-espreso/
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:До літа буде добре, якщо Миколаїв та Харків не захоплять і зупиняться

Граждане Российской Федерации не желают идти на воинскую службу по контракту! Не решило эту проблему и упрощенная система набора контрактников без проведения психофизиологического отбора. Не помогло даже право заключать временные контракты длительностью 3 месяца.
С начала года по 15 апреля для прохождения воинской службы в 56 воинских частей Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, 23 из которых тут же написали рапорта на увольнения, узнав о проведении “специальной военной операции” на территории Украины.
Среди всех воинских частей Западного военного округа, комплектовать личным составом трудней всего именно мотострелковые и танковые части. В 2022 году в мотострелковые и танковые части Западного военного округа прибыло всего 15 контрактников, 5 из которых уволились в первую неделю службы:
6 общевойсковая армия
25 омсбр (в/ч 29760, Луга, Ленинградская обл.) – 2 прибыло, 1 из которых тут же уволился;
138 омсбр (в/ч 02511, Каменка, Ленинградская обл.) – 3 прибыло, 1 уволился;
20 общевойсковая армия
237 тп (в/ч 91726, Солоти, Белгородская обл.) 3 мсд – 1 прибыл;
59 тп (в/ч 94018, Ельня, Смоленская обл.) 144 мсд – 1 прибыл и тут же уволился;
1 танковая армия
15 мсп (в/ч 31134, Калининец, Московская обл.) 2 мсд – 1 прибыл и тут же уволился;
423 мсп (в/ч 91701, Наро-Фоминск, Московская обл.) 4 тд – 1 прибыл;
12 тп (в/ч 31985, Наро-Фоминск, Московская обл.) 4 тд – 1 прибыл;
26 тп (в/ч 54096, Мулино, Нижегородская обл.) 47 тд – 2 прибыло, 1 уволился;
27 омсбр (в/ч 61899, Москва) – 3 прибыло.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:37

Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) скрытно вывозит свои семьи с Брянской области вглубь Российской Федерации.
По имеющимся данным, свои семьи вывезли: командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И.А., командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М.Н.
С целью предотвращения панических настроений среди местного населения, информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается.
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