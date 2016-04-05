Додано: Вів 19 кві, 2022 18:18

Цікаві версії про причини відключення 3-х каналів.Зважаючи на заборону коментувати це або задавати щодо цього питання - версії цілком логічні.Залишається три можливі мотиви.По-перше, фінансовий. Каналам, які виробляють марафон, імовірно, доведеться компенсувати видатки — а це близько мільйона доларів на місяць кожній з медіагруп — із державного бюджету. Натомість мовники, які просто ретранслюють вироблений іншими каналами марафон, оплачуватимуть цю трансляцію коштом своїх приватних інвесторів.По-друге, електоральний. До війни команда Володимира Зеленського мала проблеми з власним медіаресурсом, про що ми не раз писали. Зараз ці проблеми розв’язані — влада диктує практично всьому українському телебаченню, що показувати. Більше того, під час воєнного стану існує заборона на агітацію. А отже конвертувати медійну підтримку в електоральну зможуть лише ті, хто має доступ до ефірів. Ця монополія, якщо вона триватиме досить довго, може бути важливим козирем у майбутній передвиборчій боротьбі. До речі, нвиходять дайджести від Офісу президента,По-третє, безпековий (у сенсі безпеки самої влади). Суспільство бурхливо негативно реагує на будь-які натяки на компроміс із Росією. Свого критичного ставлення до можливих поступок у переговорному процесі не приховує і «Європейська солідарність». Можна не сумніватися, що реакція на компромісні умови майбутніх мирних угод, якщо вони будуть, буде гострою — і жодні табу на критику влади не діятимуть. І в такому разі канали, афілійовані з «Європейською солідарністю», могли би стати рупорами незгоди з діями влади.В інтерв’ю «Детектору медіа» Володимир Мжельський озвучив свою версію причин, із яких канали «Вільних медіа» не хотіли допускати до виробництва марафону: «З долученням 5 каналу до виробництва спільного марафону довелося б “розкрити внутрішню кухню”, адже, за словами його учасників, у них існує чітка рознарядка, кого можна запрошувати в ефір, а кого заборонено. Які теми обговорювати і під яким кутом. Скільки разів і кого показувати впродовж дня». Про певні рекомендації з боку державних координаторів, списки бажаних і небажаних спікерів і тем розповідають і джерела «Детектора медіа» в редакціях каналів, які працюють над марафоном.