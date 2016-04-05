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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Цікаві версії про причини відключення 3-х каналів.

Мені цікаво почути версії чому про російські канали не були відключені в 2015 році ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️ Золотов, Пригожин и Кадыров – опоры Путина — Невзлин

Леонид Невзлин, российский предприниматель и общественный деятель, уверен, что дворцового переворота не стоит ждать пока у Путина есть три верных соратника.

"У трона Путина стоят три пса. Верные псы, потому что им деваться некуда после Путина. Это Золотов, Пригожин и Кадыров. В их руках сосредоточена большая сила и большая власть, поэтому я думаю, что трон они охраняют достаточно хорошо, и мне кажется, что сейчас варианта, что кто-то даст Путину табакеркой по голове, нет".
GALeon
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