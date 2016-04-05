Мені цікаво почути версії чому про російські канали не були відключені в 2015 році ?
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Додано: Вів 19 кві, 2022 18:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 кві, 2022 18:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️ Золотов, Пригожин и Кадыров – опоры Путина — Невзлин
Леонид Невзлин, российский предприниматель и общественный деятель, уверен, что дворцового переворота не стоит ждать пока у Путина есть три верных соратника.
"У трона Путина стоят три пса. Верные псы, потому что им деваться некуда после Путина. Это Золотов, Пригожин и Кадыров. В их руках сосредоточена большая сила и большая власть, поэтому я думаю, что трон они охраняют достаточно хорошо, и мне кажется, что сейчас варианта, что кто-то даст Путину табакеркой по голове, нет".
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