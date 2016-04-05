Мені цікаво почути версії чому про російські канали не були відключені в 2015 році ?
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Додано: Вів 19 кві, 2022 18:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 кві, 2022 18:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️ Золотов, Пригожин и Кадыров – опоры Путина — Невзлин
Леонид Невзлин, российский предприниматель и общественный деятель, уверен, что дворцового переворота не стоит ждать пока у Путина есть три верных соратника.
"У трона Путина стоят три пса. Верные псы, потому что им деваться некуда после Путина. Это Золотов, Пригожин и Кадыров. В их руках сосредоточена большая сила и большая власть, поэтому я думаю, что трон они охраняют достаточно хорошо, и мне кажется, что сейчас варианта, что кто-то даст Путину табакеркой по голове, нет".
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:10
Зараз відключили російські канали? Чи зміна предмету дискусії - це традиційна фішка юкрейніана?
До речі, чому далі існує фірташівський інтер з його щорічним "побєдобєсієм" на 9 травня?
Чому без проблем бере участь в марафоні 4-ий канал, в той час як його бенефіціар із "Слуги ..." керує ним з окупованих районів Херсонщини?
Чому ... є багато.
Та відключили найбільш патріотичні канали ...
Востаннє редагувалось V2 в Вів 19 кві, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 кві, 2022 20:03
Муждабаев, Айдер Иззетович - З лютого 1998 до червня 2015 — кореспондент відділу політики і права газети Московський комсомолець, з березня 2000 — редактор розділу про міське життя, до липня 2015 — заступник головного редактора газети.
"Вечером 31 марта 2019 года, оценивая экзит-полы 1-го тура голосования на выборах президента с превосходством кандидата Зеленского, заявил, что для победы стороны Порошенко «Видимо, придется стрелять» и «Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще 6-8 областей»".
Как по мне, этого достаточно. (Цитаты из укр. и росс. Вики)
Додано: Вів 19 кві, 2022 20:36
спочатку вони змусили утилізувати навіть Р 17 , не кажучи вже за інше озброєнн( у Карабаху - тамтешньої ДНР - ракети Р 17 були , а Україну Обама примусив знищити Р 17 )
Украина (Вооружённые силы Украины) — комплекс снят с вооружения в 2007 году, 12 апреля 2011 года завершена его утилизация. Согласно некоторым источникам[60], было утилизировано 185[61] боевых ракет, 50 пусковых установок и остальное оборудование и техника. При этом до 1998 года на вооружении Вооружённых Сил Украины имелось 117 пусковых установок Р-17, 63 из них демонтированы по состоянию на 2005 год[62].
Ракета Р-17 з радіусом дії 300 км для довідки точка У 120 км, була знята з озброєння стараннями американських друзів. Які зараз в обмін постачають гармати часів другої світової з радіусом дії 20 км
Додано: Вів 19 кві, 2022 20:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 кві, 2022 20:44
Нет времени читать все последние страницы.
Соглашусь с тем, что, если хочется минимизировать потери, то:
- на уровне обывателя: ВСЕГДА прятаться при обстрелах.
- на уровне должностных лиц: при получении сигнала тревоги всегда перемещать грузы. Если это жд состав, или автоколонна. Если это стационарная база хранения - тут уберечь людей (спрятать в укрытие) и надеяться что не по тебе.
И таки да. Количество ракет не бесконечное. Держаться, воевать и не сдаваться.
Изолировать себя от флайманов , и прочих истеричек.
Додано: Вів 19 кві, 2022 21:14
ось це мене непокоїть...
я пам"ятаю, як та рожа і пітун, весь лютий грали в многоходовочку - напісті заходу і напади на Україну...
ось тепер пішли такі заяви!!! так не хочеться побачити той яз гриб (((
Додано: Вів 19 кві, 2022 21:20
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 кві, 2022 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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