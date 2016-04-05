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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:20
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дает ответ на вопрос: когда или как остановить ракетные удары по украинским городам.
Ракетные удары враг будет производить до последнего дня войны. Более того, используя крылатые ракеты воздушного базирования, которые Украина передала РФ по результатам Будапештского меморандума.
бач як воно... а місяць тому розказував, що ось-ось і ракети скінчаться...
ага, тепер інша інфа пішла...
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change_pm
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:26
change_pm написав:
бач як воно... а місяць тому розказував, що ось-ось і ракети скінчаться...
ага, тепер інша інфа пішла...
А якщо виявиться що війна через місяць закінчиться?
або через місяць , по середам ще 50 разів москалики запустять по ракеті...
То це як буде рахуватись?
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budivelnik
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:26
change_pm , закройся, если не в теме.
Вот эти все Х-шки - это дозвук на предельных высотах. По сути мало чем отличается от условного Су-25 на пределе. Даже слабее: су-25 может маневрировать, когда видит опасность, а ракета по программе.
Самое опасное (ну почти) - это наземные Калибры. Они отстреляны почти полностью. Они могли около цели лететь 2-3 Маха.
Вот эти "воздух-земля" кошмарят только нас, и только ввиду отсутствия мощного ПВО.
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Hotab
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:32
V2 написав:
Цікаві версії про причини відключення 3-х каналів.
Зважаючи на заборону коментувати це або задавати щодо цього питання - версії цілком логічні.
Залишається три можливі мотиви.
.....
Своё отношение уже высказывал.
Первый мотив (финансовый) - ситуацию не знаю и разбираться не хочу.
Всё остальное (в т.ч. и Ваши посты га эту тему), на мой взгляд, как раз и причина "отлучения" этих каналов.
В ситуации, когда главной и единственной задачей должна быть победа, некоторые господа заботятся об "електоральній підтримці". " безпековий мотив" отношу туда же.
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ЛАД
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:32
Hotab написав:change_pm
, закройся, если не в теме.
Вот эти все Х-шки - это дозвук на предельных высотах. По сути мало чем отличается от условного Су-25 на пределе. Даже слабее: су-25 может маневрировать, когда видит опасность, а ракета по программе.
Самое опасное (ну почти) - это наземные Калибры. Они отстреляны почти полностью. Они могли около цели лететь 2-3 Маха.
Вот эти "воздух-земля" кошмарят только нас, и только ввиду отсутствия мощного ПВО.
а чо ти зразу хамішь?
арестовіч в теме? може йому напишеш, щоб він закрився?
факт кошмаренья є? є! чого я маю закриватись? ти свою сім"ю закордон вивіз і можеш тіпа вумнічать, а моя в українському тилу...
тому я і переймаюсь... мені не подобається, що мені брешуть вже которий місяць і ввели обмеження, які мою сім"ю підставляють під удар!
компренде?
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change_pm
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:33
Ukrainian написав:
спочатку вони змусили утилізувати навіть Р 17 , не кажучи вже за інше озброєнн( у Карабаху - тамтешньої ДНР - ракети Р 17 були , а Україну Обама примусив знищити Р 17 )
Украина (Вооружённые силы Украины) — комплекс снят с вооружения в 2007 году, 12 апреля 2011 года завершена его утилизация. Согласно некоторым источникам[60], было утилизировано 185[61] боевых ракет, 50 пусковых установок и остальное оборудование и техника. При этом до 1998 года на вооружении Вооружённых Сил Украины имелось 117 пусковых установок Р-17, 63 из них демонтированы по состоянию на 2005 год[62].
Ракета Р-17 з радіусом дії 300 км для довідки точка У 120 км, була знята з озброєння стараннями американських друзів. Які зараз в обмін постачають гармати часів другої світової з радіусом дії 20 км
Слышишь, ты, канадский патриот?? Те е сейчас хочется рассказать, что "Америка винавата"??
Что или кто были для Америки Украина образца тех годов? "Лайт- версия" рашки??
Ну так и отношение было соответственное.
Ты уже подутомил своим псевдопатриотизмом.
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Hotab
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:35
budivelnik написав: change_pm написав:
бач як воно... а місяць тому розказував, що ось-ось і ракети скінчаться...
ага, тепер інша інфа пішла...
А якщо виявиться що війна через місяць закінчиться?
або через місяць , по середам ще 50 разів москалики запустять по ракеті...То це як буде рахуватись
?
головне, щоб ракета по тобі / власноті не попала... бо потім зразу інша пісня почнеться...
коли воно далеко і тебе не затрагує - окі, можна в статиста погратись...
а коли в тебе чи близьких приліта - то вже по іному співаєш...
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:46
change_pm написав: budivelnik написав: change_pm написав:
бач як воно... а місяць тому розказував, що ось-ось і ракети скінчаться...
ага, тепер інша інфа пішла...
А якщо виявиться що війна через місяць закінчиться?
або через місяць , по середам ще 50 разів москалики запустять по ракеті...То це як буде рахуватись
?
головне, щоб ракета по тобі / власноті не попала... бо потім зразу інша пісня почнеться...
коли воно далеко і тебе не затрагує - окі, можна в статиста погратись...
а коли в тебе чи близьких приліта - то вже по іному співаєш...
1 Ти памперси міняєш кожну годину чи кожних 5 хвилин?
2 ти теорію ймовірності в школі вчив? чи шмурдяком бавився?
3 Ти через дорогу переходиш чи тупо в підвалі сидиш?
А ймовірність попасти в аварію з смертельним закінченням - у Львові в 150 разів вища..ніж загинути від ракети.
4 А чи знаєш ти , що шанс померти природною смертю у Львові в 300 разів вища ніж загинути від ракети..
А в моєму віці в 3000 разів вища...
То що по твоєму,я повинен тремтіти бо такі дурні як ти бояться?
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:49
Hotab написав:
Нет времени читать все последние страницы.
Соглашусь с тем, что, если хочется минимизировать потери, то:
- на уровне обывателя: ВСЕГДА прятаться при обстрелах.
- на уровне должностных лиц: при получении сигнала тревоги всегда перемещать грузы. Если это жд состав, или автоколонна. Если это стационарная база хранения - тут уберечь людей (спрятать в укрытие) и надеяться что не по тебе.
И таки да. Количество ракет не бесконечное. Держаться, воевать и не сдаваться.
Изолировать себя от флайманов , и прочих истеричек.
Согласен.
Но при этом правильно, что добиваются поставки средств ПВО.
Можно, конечно, ждать, когда закончатся ракеты и говорить, что мы уже пережили половину, переживём и дальше.
Но хорошо ждать во Львове. А в Харькове, как сегодня сказал Терехов, из 8.000 домов разрушено 1900 с чем-то, т.е. практически четверть.
Уж молчу о Мариуполе и не знаю, сколько в Чернигове.
Вопрос, конечно, не только в ракетах, но тем не менее.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 19 кві, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:53
ЛАД написав:
в Харькове, как сегодня сказал Терехов, из 8.000 домов разрушено 1900 с чем-то,т.е. практически четверть.
Скільки з названого розбито ракетами вартістю по 1-2 млн доларів
А скільки градами/артснарядами/мінометами?
Я припущу що
1% ракетами
99% всі інші засоби вогневого впливу...
То може перестанете нагнітати?
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