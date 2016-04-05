не побачиш, вже вдруге читаю СМІ , про підрив висотного заряду з метою залякування.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 кві, 2022 22:09
Геращенко
В Украине уже создано и работает спец. ведомство - аналог израильского "Моссад», которое действует против врагов Украины
Детали: его задачи скрытая разведка и проведение тайных спец. операций по уничтожению предателей и врагов Украины. Именно в связи с этим ряд предателей Украины спешно покинули ее пределы и скрываются по всему миру.
Теперь предатели и оккупанты не смогут спокойно жить не в Украине , не за ее пределами! Найдем и отомстим каждому из них!
Додано: Вів 19 кві, 2022 22:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 кві, 2022 22:20
1. Припускати можна що завгодно. Данных у меня нет. И у Вас тоже.
И я не сказал, что нужны только ПВО. Нужны и дальнобойные орудия, чтобы не могла спокойно и безнаказанно работать их артиллерия.
2. Я ничего не нагнетаю. Но разрушается Харьков, а не Львов.
Додано: Вів 19 кві, 2022 22:43
Ви точно інженер і вмієте працювати з цифрами + маєте навики примітивної аналітики?
Спробуйте осягнути
Ваші дані - 1900 будинків розрушено тільки в Харкові..
Але офіційна статистика - 1500 ракет запущено по Україні за 55 днів...які били не тільки по спорудам, а в основному по скупченням військових цілей, а житлові будинки це як правило наслідки того що промазали
Далі продовжувати - чи самі побудуєте цифровий ряд?
Тепер по діям населення...
Тут все ще простіше.
Якщо хтось боїться війни ( і це нормально для думаючих людських істот) той повинен просто переміститись на відстань від 30 км від фронту бойових дій..і це як мінімум в сотні разів зменшить ймовірність його смерті..
Це пояснювати - чи самі розумієте чому?
В зоні бойових дій людина може загинути від простої кулі..які мільонами літають в повітрі....
Додано: Вів 19 кві, 2022 22:56
чому ракетам така увага
1 Є різні алгоритми поведінки людини
Якщо людина проживає в прифронтовому місті, або не дай Боже в місті де йдуть активні бойові дії то алгоритм її поведінки
Сижу 99% часу в бомбосховищі і виглядаю надвір тільки у випадку крайньої необхідності
То в людини ,яка знаходиться більше як за 30-50 км від зони активних бойових дій алгоритм поведінки інший
а - плюю на тривоги які лунають два-чотири рази в день
б - стараюсь уникати місць постійного(або й тимчасового) скупчення людей..бо якщо ворог вирішив запустити ракету по населенню - то він її запустить туди де люди збираються маосов(торгові центри,вокзали ,базари, центральні площі, театри,церкви..тощо)
2 Чому така увага до ракет
Це просто говорить про якісну роботу російських пропогандонів і масу корисних ідіотів з інтелектом нижче плінтуса...
Ракети це практично єдине в чому ми поступаємся педерації і в чому ми їх навряд чи доженемо в найближчі пару років(за винятком що нам подврують пару тисяч томагавків..але я особисто в це не вірю)
Тому педераційники свідомо створюють враження про грізну вундервафлю яка зломає наш опір..бо нам нема чим від цього захищатись...
Те що статистика примінення 1500 ракет по нам цю страшилку не підтверджує - різні совкозашугані бачити і розуміти цього не хочуть..а так як думають емоційним відділенням а не розумовим - то злякавшись самі виступають помічниками російських пропогандонів....
Додано: Вів 19 кві, 2022 23:11
А хтось на це звертав увагу
Йшов 55 день війни з росією..
а
Додано: Вів 19 кві, 2022 23:14
Розброєння Украіни тоді можна було легко можна виправити тепер
розпочавши ше в лютому підготовку кількох сотень украінських ракетчиків
і в квітні передати системи M142 HIMARS (радіус ураження до 500 км з відповідними ракетами) та MGM-140 ATACMS з радіусом ураження до 300 км
І американцям зараз не обовязкого озвучувати свій кожний крок наперед
Додано: Вів 19 кві, 2022 23:18
вони зараз у відпустці до кінця квітня тому ім не до Украіни
Додано: Вів 19 кві, 2022 23:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Уже давно очевидно, что ракеты по большому счету это запугивание населения
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