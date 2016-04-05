Додано: Вів 19 кві, 2022 22:56

1 Є різні алгоритми поведінки людини

Якщо людина проживає в прифронтовому місті, або не дай Боже в місті де йдуть активні бойові дії то алгоритм її поведінки

Сижу 99% часу в бомбосховищі і виглядаю надвір тільки у випадку крайньої необхідності

То в людини ,яка знаходиться більше як за 30-50 км від зони активних бойових дій алгоритм поведінки інший

а - плюю на тривоги які лунають два-чотири рази в день

б - стараюсь уникати місць постійного(або й тимчасового) скупчення людей..бо якщо ворог вирішив запустити ракету по населенню - то він її запустить туди де люди збираються маосов(торгові центри,вокзали ,базари, центральні площі, театри,церкви..тощо)

2 Чому така увага до ракет

Це просто говорить про якісну роботу російських пропогандонів і масу корисних ідіотів з інтелектом нижче плінтуса...

Ракети це практично єдине в чому ми поступаємся педерації і в чому ми їх навряд чи доженемо в найближчі пару років(за винятком що нам подврують пару тисяч томагавків..але я особисто в це не вірю)

Тому педераційники свідомо створюють враження про грізну вундервафлю яка зломає наш опір..бо нам нема чим від цього захищатись...

Те що статистика примінення 1500 ракет по нам цю страшилку не підтверджує - різні совкозашугані бачити і розуміти цього не хочуть..а так як думають емоційним відділенням а не розумовим - то злякавшись самі виступають помічниками російських пропогандонів....