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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 824825826827828>
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:ось тепер пішли такі заяви!!! так не хочеться побачити той яз гриб (((

не побачиш, вже вдруге читаю СМІ , про підрив висотного заряду з метою залякування.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 22:09

Геращенко

В Украине уже создано и работает спец. ведомство - аналог израильского "Моссад», которое действует против врагов Украины
Детали: его задачи скрытая разведка и проведение тайных спец. операций по уничтожению предателей и врагов Украины. Именно в связи с этим ряд предателей Украины спешно покинули ее пределы и скрываются по всему миру.
Теперь предатели и оккупанты не смогут спокойно жить не в Украине , не за ее пределами! Найдем и отомстим каждому из них!
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну


:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 22:20

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:в Харькове, как сегодня сказал Терехов, из 8.000 домов разрушено 1900 с чем-то,т.е. практически четверть.
Скільки з названого розбито ракетами вартістю по 1-2 млн доларів
А скільки градами/артснарядами/мінометами?
Я припущу що
1% ракетами
99% всі інші засоби вогневого впливу...
То може перестанете нагнітати?

1. Припускати можна що завгодно. Данных у меня нет. И у Вас тоже.
И я не сказал, что нужны только ПВО. Нужны и дальнобойные орудия, чтобы не могла спокойно и безнаказанно работать их артиллерия.
2. Я ничего не нагнетаю. Но разрушается Харьков, а не Львов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 22:43

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:в Харькове, как сегодня сказал Терехов, из 8.000 домов разрушено 1900 с чем-то,т.е. практически четверть.
Скільки з названого розбито ракетами вартістю по 1-2 млн доларів
А скільки градами/артснарядами/мінометами?
Я припущу що
1% ракетами
99% всі інші засоби вогневого впливу...
То може перестанете нагнітати?
1. Припускати можна що завгодно. Данных у меня нет. И у Вас тоже.
И я не сказал, что нужны только ПВО. Нужны и дальнобойные орудия, чтобы не могла спокойно и безнаказанно работать их артиллерия.
2. Я ничего не нагнетаю. Но разрушается Харьков, а не Львов.
Ви точно інженер і вмієте працювати з цифрами + маєте навики примітивної аналітики?
Спробуйте осягнути
Ваші дані - 1900 будинків розрушено тільки в Харкові..
Але офіційна статистика - 1500 ракет запущено по Україні за 55 днів...які били не тільки по спорудам, а в основному по скупченням військових цілей, а житлові будинки це як правило наслідки того що промазали
Далі продовжувати - чи самі побудуєте цифровий ряд?

Тепер по діям населення...
Тут все ще простіше.
Якщо хтось боїться війни ( і це нормально для думаючих людських істот) той повинен просто переміститись на відстань від 30 км від фронту бойових дій..і це як мінімум в сотні разів зменшить ймовірність його смерті..
Це пояснювати - чи самі розумієте чому?
В зоні бойових дій людина може загинути від простої кулі..які мільонами літають в повітрі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 22:56

чому ракетам така увага

1 Є різні алгоритми поведінки людини
Якщо людина проживає в прифронтовому місті, або не дай Боже в місті де йдуть активні бойові дії то алгоритм її поведінки
Сижу 99% часу в бомбосховищі і виглядаю надвір тільки у випадку крайньої необхідності
То в людини ,яка знаходиться більше як за 30-50 км від зони активних бойових дій алгоритм поведінки інший
а - плюю на тривоги які лунають два-чотири рази в день
б - стараюсь уникати місць постійного(або й тимчасового) скупчення людей..бо якщо ворог вирішив запустити ракету по населенню - то він її запустить туди де люди збираються маосов(торгові центри,вокзали ,базари, центральні площі, театри,церкви..тощо)
2 Чому така увага до ракет
Це просто говорить про якісну роботу російських пропогандонів і масу корисних ідіотів з інтелектом нижче плінтуса...
Ракети це практично єдине в чому ми поступаємся педерації і в чому ми їх навряд чи доженемо в найближчі пару років(за винятком що нам подврують пару тисяч томагавків..але я особисто в це не вірю)
Тому педераційники свідомо створюють враження про грізну вундервафлю яка зломає наш опір..бо нам нема чим від цього захищатись...
Те що статистика примінення 1500 ракет по нам цю страшилку не підтверджує - різні совкозашугані бачити і розуміти цього не хочуть..а так як думають емоційним відділенням а не розумовим - то злякавшись самі виступають помічниками російських пропогандонів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:11

А хтось на це звертав увагу
Йшов 55 день війни з росією..
а
Уже понад тиждень в Україні обговорюють одностайне схвалення Сенатом законопроєкту "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" або ж окрему програму ленд-лізу для України. Однак мало хто згадує, що ця ініціатива, на жаль, ще не стала чинним нормативно-правовим актом. Крім того, від реєстрації цього документа до його успішного ухвалення в Сенаті минуло аж 79 днів. Джерело: https://censor.net/ua/b3335330
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:14

  Hotab написав:
  Ukrainian написав:спочатку вони змусили утилізувати навіть Р 17 , не кажучи вже за інше озброєнн( у Карабаху - тамтешньої ДНР - ракети Р 17 були , а Україну Обама примусив знищити Р 17 )



Украина (Вооружённые силы Украины) — комплекс снят с вооружения в 2007 году, 12 апреля 2011 года завершена его утилизация. Согласно некоторым источникам[60], было утилизировано 185[61] боевых ракет, 50 пусковых установок и остальное оборудование и техника. При этом до 1998 года на вооружении Вооружённых Сил Украины имелось 117 пусковых установок Р-17, 63 из них демонтированы по состоянию на 2005 год[62].

Ракета Р-17 з радіусом дії 300 км для довідки точка У 120 км, була знята з озброєння стараннями американських друзів. Які зараз в обмін постачають гармати часів другої світової з радіусом дії 20 км

Слышишь, ты, канадский патриот?? Те е сейчас хочется рассказать, что "Америка винавата"??
Что или кто были для Америки Украина образца тех годов? "Лайт- версия" рашки??
Ну так и отношение было соответственное.
Ты уже подутомил своим псевдопатриотизмом.

Розброєння Украіни тоді можна було легко можна виправити тепер
розпочавши ше в лютому підготовку кількох сотень украінських ракетчиків
і в квітні передати системи M142 HIMARS (радіус ураження до 500 км з відповідними ракетами) та MGM-140 ATACMS з радіусом ураження до 300 км
І американцям зараз не обовязкого озвучувати свій кожний крок наперед
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:18

  budivelnik написав:А хтось на це звертав увагу
Йшов 55 день війни з росією..
а
Уже понад тиждень в Україні обговорюють одностайне схвалення Сенатом законопроєкту "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" або ж окрему програму ленд-лізу для України. Однак мало хто згадує, що ця ініціатива, на жаль, ще не стала чинним нормативно-правовим актом. Крім того, від реєстрації цього документа до його успішного ухвалення в Сенаті минуло аж 79 днів. Джерело: https://censor.net/ua/b3335330

вони зараз у відпустці до кінця квітня тому ім не до Украіни
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже давно очевидно, что ракеты по большому счету это запугивание населения
beee
 
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