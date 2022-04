87 859 отметок "Нравится"

Фото профиля olegtinkov

olegtinkov

Подтвержденный

Я не вижу ни ОДНОГО бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты🥲.

Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества.. конечно есть дебилы, рисующие Z , но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ этой войны! Dear “collective West” please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤️