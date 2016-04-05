budivelnik написав:А хтось на це звертав увагу Йшов 55 день війни з росією.. а
Уже понад тиждень в Україні обговорюють одностайне схвалення Сенатом законопроєкту "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" або ж окрему програму ленд-лізу для України. Однак мало хто згадує, що ця ініціатива, на жаль, ще не стала чинним нормативно-правовим актом. Крім того, від реєстрації цього документа до його успішного ухвалення в Сенаті минуло аж 79 днів. Джерело: https://censor.net/ua/b3335330
вони зараз у відпустці до кінця квітня тому ім не до Украіни
Я розумію що чукча пісатель а не чітатель.... А відняти від сьогодні 79 днів і прийти до дати в
Законопроєкт щодо ленд-лізу для України зареєстрували більш як за місяць до повномасштабного російського вторгнення — 19 січня 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/b3335330
Hotab написав:Нет времени читать все последние страницы. Соглашусь с тем, что, если хочется минимизировать потери, то: - на уровне обывателя: ВСЕГДА прятаться при обстрелах. - на уровне должностных лиц: при получении сигнала тревоги всегда перемещать грузы. Если это жд состав, или автоколонна. Если это стационарная база хранения - тут уберечь людей (спрятать в укрытие) и надеяться что не по тебе. И таки да. Количество ракет не бесконечное. Держаться, воевать и не сдаваться. Изолировать себя от флайманов , и прочих истеричек.
Согласен. Но при этом правильно, что добиваются поставки средств ПВО. Можно, конечно, ждать, когда закончатся ракеты и говорить, что мы уже пережили половину, переживём и дальше. Но хорошо ждать во Львове. А в Харькове, как сегодня сказал Терехов, из 8.000 домов разрушено 1900 с чем-то, т.е. практически четверть. Уж молчу о Мариуполе и не знаю, сколько в Чернигове. Вопрос, конечно, не только в ракетах, но тем не менее.
А в Харькове количество ракет у мордора вообще не важно. И без них есть.
Вот очень хочется поиздеваться!! Вы, Харьковчане, вот примерно как условная Яремча в церковь, должны были каждое воскресенье выходит в церковь. И кричать что-то об Украине атаковал
beee написав:Уже давно очевидно, что ракеты по большому счету это запугивание населения
Безусловно. Как и вообще обстрелы городов. Мне по большому счёту перпендикулярно, ракеты прилетают, или снаряды, или авиабомбы. Вот только во Львове сколько там всего - 5 убитых? А в Харькове только сегодня - 4 + 16 раненых. И это не самый "результативный" день.
87 859 отметок "Нравится" Фото профиля olegtinkov olegtinkov Подтвержденный Я не вижу ни ОДНОГО бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты🥲. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества.. конечно есть дебилы, рисующие Z , но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ этой войны! Dear “collective West” please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤️
16:56 Под Пологами в Запорожской области идет массированное наступление российских войск — глава обладминистрации
«На линии соприкосновения в Запорожской области под Пологами обострилась ситуация, ВСУ держат линию соприкосновения, но наступление массированное», — заявил глава областной администрации Александр Старух (цитата по УНИАН).
16:50 Нидерланды направят Украине бронетехнику, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
«В разговоре с Владимиром Зеленским министр обороны и я выразили нашу поддержку (Украине), когда Россия начинает новое наступление. Нидерланды направят Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность дополнительных поставок тяжелых вооружений», — написал Рютте в твиттере. ........... 17:32 Канада ввела санкции в отношении еще 14 россиян, включая дочерей Путина
Канада ввела санкции в отношении дочерей Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Под канадские санкции попали жена и дочь Сергея Лаврова Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.
В списке также Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Сергей Ролдугин, Эльвира Набиуллина и другие. ......... 18:43 General Motors окончательно уходит из России — «Коммерсантъ»
Американский автоконцерн General Motors уходит из РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, компания увольняет сотрудников из российского офиса, а дилеры получили уведомления о прекращении поставок машин и запчастей. GM станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала российского вторжения в Украину, пишет «Коммерсантъ». ......... 18:52 Олаф Шольц: Путин несет ответственность за военные преступления в Украине Владимир Путин несет ответственность за военные преступления в Украине, в результате которых погибли тысячи мирных жителей. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после видеосовещания с участием президента США, ряда европейских лидеров, а также премьер-министров Канады, Японии и генсекретаря НАТО, передает AFP.
По словам Шольца, участники совещания подтвердили полную солидарность с Украиной. Канцлер Германии заявил о важности предотвращения распространения войны на другие страны и повторил, что НАТО не собирается «непосредственно» участвовать в войне.
По словам Шольца, Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружений Украине от немецких производителей. По его словам, как и прежде, поставки будут включать противотанковое оружие, средства ПВО, боеприпасы и «то, что может быть применено в артиллерийских боях», передает DW. О тяжелых вооружениях Шольц не упомянул. .......... 20:00 США и Евросоюз планируют усилить санкционное давление на Москву США и Европейский союз достигли «широкого консенсуса в отношении необходимости усиления давления на Кремль» в том числе путем новых санкций, заявили в правительстве Италии. Союзники также договорились «усилить международную изоляцию Москвы», цитирует AFP коммюнике итальянского правительства.
«Мы еще сильнее ужесточим санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», — написала в свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
20:45 Британия направит Украине артиллерийские системы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия предоставит Украине артиллерийские системы. Как сообщает «Би-би-си», об этом Джонсон заявил, выступая в Палате общин после видеоконференции с участием президентов США, Франции, канцлера Германии, премьер-министров Италии, Канады, Японии, Польши, а также представителей руководства НАТО и ЕС.
20:58 О планах отправить Украине артиллерийские системы заявили также США и Канада Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить в Украину больше артиллерийских систем, передает CNN.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщил о намерении отправить в Украину тяжелую артиллерию.
21:58 Наступлению российских войск по-прежнему мешают логистические и технические проблемы — британская военная разведка
..... На способность российских войск продвигаться в Украине по-прежнему влияют погодные, логистические и технические проблемы в сочетании со стойкостью и высокой мотивированностью украинских вооруженных сил, отмечают в британском министерстве обороны.
Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и неизбирательные атаки, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы, отмечается в сводке.
22:56 Украина получила истребители и запчасти для самолетов — Пентагон Украина получила истребители и запчасти для усиления своих военно-воздушных сил, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Он не назвал число полученных Украиной истребителей и страны, предоставившие их, отмечает AFP.
Кирби отметил, что США поспособствовали отправке запчастей на территорию Украины, но не направляли туда самолеты.