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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 825826827828>
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:а так як думають емоційним відділенням а не розумовим - то злякавшись самі виступають помічниками російських пропогандонів....

саме так думають армійці , а тре думати як батьки нації.
PS Порою багато пишуть, та нема чого читати.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:20

  Ukrainian написав:
  budivelnik написав:А хтось на це звертав увагу
Йшов 55 день війни з росією..
а
Уже понад тиждень в Україні обговорюють одностайне схвалення Сенатом законопроєкту "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" або ж окрему програму ленд-лізу для України. Однак мало хто згадує, що ця ініціатива, на жаль, ще не стала чинним нормативно-правовим актом. Крім того, від реєстрації цього документа до його успішного ухвалення в Сенаті минуло аж 79 днів. Джерело: https://censor.net/ua/b3335330

вони зараз у відпустці до кінця квітня тому ім не до Украіни
Я розумію що чукча пісатель а не чітатель....
А відняти від сьогодні 79 днів і прийти до дати в
Законопроєкт щодо ленд-лізу для України зареєстрували більш як за місяць до повномасштабного російського вторгнення — 19 січня 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/b3335330
Непосильне завдання?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:30

budivelnik
яка різниця коли його зареєстрували
одна палата проголосувала інша у відпустці
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:42

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Нет времени читать все последние страницы.
Соглашусь с тем, что, если хочется минимизировать потери, то:
- на уровне обывателя: ВСЕГДА прятаться при обстрелах.
- на уровне должностных лиц: при получении сигнала тревоги всегда перемещать грузы. Если это жд состав, или автоколонна. Если это стационарная база хранения - тут уберечь людей (спрятать в укрытие) и надеяться что не по тебе.
И таки да. Количество ракет не бесконечное. Держаться, воевать и не сдаваться.
Изолировать себя от флайманов , и прочих истеричек.

Согласен.
Но при этом правильно, что добиваются поставки средств ПВО.
Можно, конечно, ждать, когда закончатся ракеты и говорить, что мы уже пережили половину, переживём и дальше.
Но хорошо ждать во Львове. А в Харькове, как сегодня сказал Терехов, из 8.000 домов разрушено 1900 с чем-то, т.е. практически четверть.
Уж молчу о Мариуполе и не знаю, сколько в Чернигове.
Вопрос, конечно, не только в ракетах, но тем не менее.

А в Харькове количество ракет у мордора вообще не важно. И без них есть.


Вот очень хочется поиздеваться!!
Вы, Харьковчане, вот примерно как условная Яремча в церковь, должны были каждое воскресенье выходит в церковь. И кричать что-то об Украине атаковал
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:10

  beee написав:Уже давно очевидно, что ракеты по большому счету это запугивание населения

Безусловно.
Как и вообще обстрелы городов.
Мне по большому счёту перпендикулярно, ракеты прилетают, или снаряды, или авиабомбы.
Вот только во Львове сколько там всего - 5 убитых? А в Харькове только сегодня - 4 + 16 раненых. И это не самый "результативный" день.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:14

Hotab
Хотаб, что у Вас в последние дни случилось?
Сегодня Вы как будто сам не свой.
Племянник с Востока пишет, что их сейчас накрывают очень жестко （детали опущу）.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 20 кві, 2022 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:18

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Подтвержденный
Я не вижу ни ОДНОГО бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты🥲.
Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества.. конечно есть дебилы, рисующие Z , но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ этой войны! Dear “collective West” please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤️

https://www.instagram.com/p/CciExous6w9/?utm_source=ig_embed&ig_rid=84243799-c68f-4915-bd27-13112969c33c
Особенно вдохновляет своей наивностью предпоследняя фраза. Интересно также было бы узнать, что по его мнению нужно Путину, чтобы "to save his face" - отдать Донбасс? Мариуполь? Херсон? Или добавить ещё Харьков и Киев?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:32

16:56 Под Пологами в Запорожской области идет массированное наступление российских войск — глава обладминистрации

«На линии соприкосновения в Запорожской области под Пологами обострилась ситуация, ВСУ держат линию соприкосновения, но наступление массированное», — заявил глава областной администрации Александр Старух (цитата по УНИАН).

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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:34

Несколько хороших новостей на сон грядущий.
16:50 Нидерланды направят Украине бронетехнику, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«В разговоре с Владимиром Зеленским министр обороны и я выразили нашу поддержку (Украине), когда Россия начинает новое наступление. Нидерланды направят Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность дополнительных поставок тяжелых вооружений», — написал Рютте в твиттере.
...........
17:32 Канада ввела санкции в отношении еще 14 россиян, включая дочерей Путина

Канада ввела санкции в отношении дочерей Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Под канадские санкции попали жена и дочь Сергея Лаврова Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

В списке также Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Сергей Ролдугин, Эльвира Набиуллина и другие.
.........
18:43 General Motors окончательно уходит из России — «Коммерсантъ»

Американский автоконцерн General Motors уходит из РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, компания увольняет сотрудников из российского офиса, а дилеры получили уведомления о прекращении поставок машин и запчастей. GM станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала российского вторжения в Украину, пишет «Коммерсантъ».
.........
18:52 Олаф Шольц: Путин несет ответственность за военные преступления в Украине
Владимир Путин несет ответственность за военные преступления в Украине, в результате которых погибли тысячи мирных жителей. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после видеосовещания с участием президента США, ряда европейских лидеров, а также премьер-министров Канады, Японии и генсекретаря НАТО, передает AFP.

По словам Шольца, участники совещания подтвердили полную солидарность с Украиной. Канцлер Германии заявил о важности предотвращения распространения войны на другие страны и повторил, что НАТО не собирается «непосредственно» участвовать в войне.

По словам Шольца, Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружений Украине от немецких производителей. По его словам, как и прежде, поставки будут включать противотанковое оружие, средства ПВО, боеприпасы и «то, что может быть применено в артиллерийских боях», передает DW. О тяжелых вооружениях Шольц не упомянул.
..........
20:00 США и Евросоюз планируют усилить санкционное давление на Москву
США и Европейский союз достигли «широкого консенсуса в отношении необходимости усиления давления на Кремль» в том числе путем новых санкций, заявили в правительстве Италии. Союзники также договорились «усилить международную изоляцию Москвы», цитирует AFP коммюнике итальянского правительства.

«Мы еще сильнее ужесточим санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», — написала в свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

20:45 Британия направит Украине артиллерийские системы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия предоставит Украине артиллерийские системы. Как сообщает «Би-би-си», об этом Джонсон заявил, выступая в Палате общин после видеоконференции с участием президентов США, Франции, канцлера Германии, премьер-министров Италии, Канады, Японии, Польши, а также представителей руководства НАТО и ЕС.

20:58 О планах отправить Украине артиллерийские системы заявили также США и Канада
Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить в Украину больше артиллерийских систем, передает CNN.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщил о намерении отправить в Украину тяжелую артиллерию.

21:58 Наступлению российских войск по-прежнему мешают логистические и технические проблемы — британская военная разведка

.....
На способность российских войск продвигаться в Украине по-прежнему влияют погодные, логистические и технические проблемы в сочетании со стойкостью и высокой мотивированностью украинских вооруженных сил, отмечают в британском министерстве обороны.

Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и неизбирательные атаки, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы, отмечается в сводке.

22:56 Украина получила истребители и запчасти для самолетов — Пентагон
Украина получила истребители и запчасти для усиления своих военно-воздушных сил, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Он не назвал число полученных Украиной истребителей и страны, предоставившие их, отмечает AFP.

Кирби отметил, что США поспособствовали отправке запчастей на территорию Украины, но не направляли туда самолеты.

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Правда, от немцев хотелось бы чего-то более серьёзного, но спасибо и на этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Правда, от немцев хотелось бы чего-то более серьёзного, но спасибо и на этом.

у німців з рашиками спільний фашизм
Ukrainian
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