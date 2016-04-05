16:50 Нидерланды направят Украине бронетехнику, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.



«В разговоре с Владимиром Зеленским министр обороны и я выразили нашу поддержку (Украине), когда Россия начинает новое наступление. Нидерланды направят Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность дополнительных поставок тяжелых вооружений», — написал Рютте в твиттере.

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17:32 Канада ввела санкции в отношении еще 14 россиян, включая дочерей Путина



Канада ввела санкции в отношении дочерей Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Под канадские санкции попали жена и дочь Сергея Лаврова Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.



В списке также Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Сергей Ролдугин, Эльвира Набиуллина и другие.

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18:43 General Motors окончательно уходит из России — «Коммерсантъ»



Американский автоконцерн General Motors уходит из РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, компания увольняет сотрудников из российского офиса, а дилеры получили уведомления о прекращении поставок машин и запчастей. GM станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала российского вторжения в Украину, пишет «Коммерсантъ».

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18:52 Олаф Шольц: Путин несет ответственность за военные преступления в Украине

Владимир Путин несет ответственность за военные преступления в Украине, в результате которых погибли тысячи мирных жителей. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после видеосовещания с участием президента США, ряда европейских лидеров, а также премьер-министров Канады, Японии и генсекретаря НАТО, передает AFP.



По словам Шольца, участники совещания подтвердили полную солидарность с Украиной. Канцлер Германии заявил о важности предотвращения распространения войны на другие страны и повторил, что НАТО не собирается «непосредственно» участвовать в войне.



По словам Шольца, Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружений Украине от немецких производителей. По его словам, как и прежде, поставки будут включать противотанковое оружие, средства ПВО, боеприпасы и «то, что может быть применено в артиллерийских боях», передает DW. О тяжелых вооружениях Шольц не упомянул.

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20:00 США и Евросоюз планируют усилить санкционное давление на Москву

США и Европейский союз достигли «широкого консенсуса в отношении необходимости усиления давления на Кремль» в том числе путем новых санкций, заявили в правительстве Италии. Союзники также договорились «усилить международную изоляцию Москвы», цитирует AFP коммюнике итальянского правительства.



«Мы еще сильнее ужесточим санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», — написала в свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



20:45 Британия направит Украине артиллерийские системы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия предоставит Украине артиллерийские системы. Как сообщает «Би-би-си», об этом Джонсон заявил, выступая в Палате общин после видеоконференции с участием президентов США, Франции, канцлера Германии, премьер-министров Италии, Канады, Японии, Польши, а также представителей руководства НАТО и ЕС.



20:58 О планах отправить Украине артиллерийские системы заявили также США и Канада

Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить в Украину больше артиллерийских систем, передает CNN.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщил о намерении отправить в Украину тяжелую артиллерию.



21:58 Наступлению российских войск по-прежнему мешают логистические и технические проблемы — британская военная разведка



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На способность российских войск продвигаться в Украине по-прежнему влияют погодные, логистические и технические проблемы в сочетании со стойкостью и высокой мотивированностью украинских вооруженных сил, отмечают в британском министерстве обороны.



Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и неизбирательные атаки, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы, отмечается в сводке.



22:56 Украина получила истребители и запчасти для самолетов — Пентагон

Украина получила истребители и запчасти для усиления своих военно-воздушных сил, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Он не назвал число полученных Украиной истребителей и страны, предоставившие их, отмечает AFP.



Кирби отметил, что США поспособствовали отправке запчастей на территорию Украины, но не направляли туда самолеты.