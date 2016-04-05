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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 826827828829>
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:46

Оказывается, что
Россия не имеет намерений по смене режима на Украине, украинцы должны самостоятельно решить, как им дальше жить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India today, передает 19 апреля ТАСС.

«Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», — сказал Лавров.

https://www.fontanka.ru/2022/04/19/71268362/
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:51

ЛАД
'Why Bother Talking To Liars?': Estonia's Former President Says No Point Negotiating With Russia
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 02:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Правда, от немцев хотелось бы чего-то более серьёзного

https://twitter.com/oryxspioenkop/statu ... 18/photo/1
https://twitter.com/torniruusu/status/1 ... 62/photo/1
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 06:05

Україна отримала від партнерів військові літаки для посилення військово-повітряних сил, - Пентагон

"Вони отримали додаткові літаки та деталі, щоб допомогти їм підняти більше літаків у повітря", - сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі, додавши, що Вашингтон не надавав літаки Україні.

"Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково", - сказав Кірбі.

Речник Пентагону не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться. Він додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.



https://censor.net/ua/news/3335355/zara ... u_pentagon

3-я отдельная танковая бригада, сформированная в 2016 году, стала резервом для двух других танковых бригад украинской армии — 1-й, которая в феврале и марте героически защищала Чернигов от превосходящих сил РФ, и 14-й.

Резервная танковая бригада, численностью несколько тысяч военных со штабом в Хмельницкой области, имеет такую же базовую структуру, как и действующие подразделения: три танковых батальона, батальон пехоты и подразделения органической ПВО и артиллерии. Но с другим вооружением.

Действующие бригады ездят на модернизированных танках Т-64, а третья и другие резервные части имеют Т-72, который является более новой конструкцией, чем винтажный Т-64 1960-х годов. В некоторые Т-72 вдобавок были внесены незначительные доработки на заводе в Киеве, таким образом появились танки Т-72АМТ.

Впервые 3-я танковая бригада столкнулась с россиянами 2 апреля, уничтожив и захватив четыре вражеских танка. А недавно она начала бои за Изюм, пытаясь отрезать россиян от линии снабжения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передаст Украине бронированные ракетные установки Stormer. Их ракеты Starstreak могут сбивать самолеты и вертолеты, пишет The Sun. Эксперты называют это лучшим комплексом, который западные государства передавали Украине. Источники говорят, что Министерство обороны продемонстрировало украинцам Stormer в действии на выставке на Солсбери-Плейн две недели назад.

Stormer позволят армии Украины быстро (80 км/ч) прибывать на позиции, отстреливаться и отходить. Министр обороны страны Бен Уоллес должен сделать по этому поводу заявление в парламенте.

Полковник Ричард Кэмп, экс-командующий войсками в Афганистане, говорит: сочетание Stormer с ракетами Starstreak станет значительным усилением боеспособности Украины. Это очень эффективная, высокомобильная боевая машина, которой легко управлять и которая нанесет серьезный ущерб ВВС Путина

https://www.liga.net/politics/articles/ ... dnyh-media
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 кві, 2022 07:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 06:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И зачем вы тогда полезли?

У них своё понимание свободы. Сейчас Украина якобы несвободна, а у них роль освободителей.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 06:17

О том, что такое санкции против россии на практике.

Доля иностранной добавленной стоимости (грубо — доля импортных комплектующих) во всей экономике россии составляет 21,1%, но в обрабатывающей промышленности уже 45,9%. В некоторых ключевых и чувствительных для населения отраслях она превышает 50%. Это, например, товары текстильной промышленности (74,8%), фармацевтики (53%), электрооборудование (57,6%), авто (56,3%), компьютеры (68,9%).

Около половины всей иностранной добавленной стоимости приходится на страны Евросоюза и США с Канадой. Эти же страны ввели самые жесткие санкции. Больше всего россия зависит от США и ЕС в производстве машин и оборудования (40%), лекарствах (34,5%) и авто (28,3%). 

В основе второй половины в большинстве отраслей — импорт из Китая. Таким образом, у россии ограниченное число стран-поставщиков, что несет угрозы долгосрочной устойчивости ее экономике.

Источники: The Bell, Forbes
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 06:40

  antey1969 написав:Hotab
Хотаб, что у Вас в последние дни случилось?
Сегодня Вы как будто сам не свой.

Почему "не свой"? -- реально эти "как моя жена завтра" подутомили: нужно было то, нужно было се... Где вы были 8̶ ̶л̶е̶т̶ ̶н̶а̶з̶а̶д̶ ой, пару месяцев назад?

  Ukrainian написав:розпочавши ше в лютому підготовку кількох сотень украінських ракетчиків

почему Ukrainian эту важнейшую информацию придержал до апреля? -- из-за этого украинские власти упустили момент :evil:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 07:04

Russian Crude Shipments Shrink 25% in Just One Week
Exports were down by 25% nationwide in the week to April 15
Volumes headed to Asia from country’s western ports tumbled

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 07:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:реально эти "как моя жена завтра" подутомили: нужно было то, нужно было се... Где вы были 8̶ ̶л̶е̶т̶ ̶н̶а̶з̶а̶д̶ ой, пару месяцев назад?

Щось не пригадую, щоб Маннергейм розповідав фінам про шашлики і боявся, що евакуація викличе паніку. Але ж це тільки сц..ливі європейські політики визнають свої помилки, в нас дещо інші кумири...
lapay
 
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Сюжет французских журналистов про Харьков

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