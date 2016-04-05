Россия не имеет намерений по смене режима на Украине, украинцы должны самостоятельно решить, как им дальше жить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India today, передает 19 апреля ТАСС.
«Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», — сказал Лавров.
3-я отдельная танковая бригада, сформированная в 2016 году, стала резервом для двух других танковых бригад украинской армии — 1-й, которая в феврале и марте героически защищала Чернигов от превосходящих сил РФ, и 14-й.
Резервная танковая бригада, численностью несколько тысяч военных со штабом в Хмельницкой области, имеет такую же базовую структуру, как и действующие подразделения: три танковых батальона, батальон пехоты и подразделения органической ПВО и артиллерии. Но с другим вооружением.
Действующие бригады ездят на модернизированных танках Т-64, а третья и другие резервные части имеют Т-72, который является более новой конструкцией, чем винтажный Т-64 1960-х годов. В некоторые Т-72 вдобавок были внесены незначительные доработки на заводе в Киеве, таким образом появились танки Т-72АМТ.
Впервые 3-я танковая бригада столкнулась с россиянами 2 апреля, уничтожив и захватив четыре вражеских танка. А недавно она начала бои за Изюм, пытаясь отрезать россиян от линии снабжения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передаст Украине бронированные ракетные установки Stormer. Их ракеты Starstreak могут сбивать самолеты и вертолеты, пишет The Sun. Эксперты называют это лучшим комплексом, который западные государства передавали Украине. Источники говорят, что Министерство обороны продемонстрировало украинцам Stormer в действии на выставке на Солсбери-Плейн две недели назад.
Stormer позволят армии Украины быстро (80 км/ч) прибывать на позиции, отстреливаться и отходить. Министр обороны страны Бен Уоллес должен сделать по этому поводу заявление в парламенте.
Полковник Ричард Кэмп, экс-командующий войсками в Афганистане, говорит: сочетание Stormer с ракетами Starstreak станет значительным усилением боеспособности Украины. Это очень эффективная, высокомобильная боевая машина, которой легко управлять и которая нанесет серьезный ущерб ВВС Путина
О том, что такое санкции против россии на практике.
Доля иностранной добавленной стоимости (грубо — доля импортных комплектующих) во всей экономике россии составляет 21,1%, но в обрабатывающей промышленности уже 45,9%. В некоторых ключевых и чувствительных для населения отраслях она превышает 50%. Это, например, товары текстильной промышленности (74,8%), фармацевтики (53%), электрооборудование (57,6%), авто (56,3%), компьютеры (68,9%).
Около половины всей иностранной добавленной стоимости приходится на страны Евросоюза и США с Канадой. Эти же страны ввели самые жесткие санкции. Больше всего россия зависит от США и ЕС в производстве машин и оборудования (40%), лекарствах (34,5%) и авто (28,3%).
В основе второй половины в большинстве отраслей — импорт из Китая. Таким образом, у россии ограниченное число стран-поставщиков, что несет угрозы долгосрочной устойчивости ее экономике.