Додано: Сер 20 кві, 2022 06:05

Україна отримала від партнерів військові літаки для посилення військово-повітряних сил, - Пентагон"Вони отримали додаткові літаки та деталі, щоб допомогти їм підняти більше літаків у повітря", - сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі, додавши, що Вашингтон не надавав літаки Україні."Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково", - сказав Кірбі.Речник Пентагону не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться. Він додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.3-я отдельная танковая бригада, сформированная в 2016 году, стала резервом для двух других танковых бригад украинской армии — 1-й, которая в феврале и марте героически защищала Чернигов от превосходящих сил РФ, и 14-й.Резервная танковая бригада, численностью несколько тысяч военных со штабом в Хмельницкой области, имеет такую же базовую структуру, как и действующие подразделения: три танковых батальона, батальон пехоты и подразделения органической ПВО и артиллерии. Но с другим вооружением.Действующие бригады ездят на модернизированных танках Т-64, а третья и другие резервные части имеют Т-72, который является более новой конструкцией, чем винтажный Т-64 1960-х годов. В некоторые Т-72 вдобавок были внесены незначительные доработки на заводе в Киеве, таким образом появились танки Т-72АМТ.Впервые 3-я танковая бригада столкнулась с россиянами 2 апреля, уничтожив и захватив четыре вражеских танка. А недавно она начала бои за Изюм, пытаясь отрезать россиян от линии снабжения.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передаст Украине бронированные ракетные установки Stormer. Их ракеты Starstreak могут сбивать самолеты и вертолеты, пишет The Sun. Эксперты называют это лучшим комплексом, который западные государства передавали Украине. Источники говорят, что Министерство обороны продемонстрировало украинцам Stormer в действии на выставке на Солсбери-Плейн две недели назад.Stormer позволят армии Украины быстро (80 км/ч) прибывать на позиции, отстреливаться и отходить. Министр обороны страны Бен Уоллес должен сделать по этому поводу заявление в парламенте.Полковник Ричард Кэмп, экс-командующий войсками в Афганистане, говорит: сочетание Stormer с ракетами Starstreak станет значительным усилением боеспособности Украины. Это очень эффективная, высокомобильная боевая машина, которой легко управлять и которая нанесет серьезный ущерб ВВС Путина