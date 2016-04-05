

Українці збільшують споживання скрапленого газу. Він здебільшого завозиться з-за кордону, переважно з Росії. Його імпорт та продаж в Україні – велика грошова жила. У часи Януковича цей ринок фактично монополізував Сергій Курченко – молодий харківський бізнесмен, що входив у найближче оточення колишнього президента, так звану «сім’ю». Після Революції гідності у бізнес знову повернулись численні підприємці-імпортери. Відновилась конкуренція. Утім, останні три місяці їхня робота була паралізована руками Служби безпеки України. Якщо це зачистка ринку під «нового Курченка», то хто він?





У 2016 році ринок скрапленого газу склав майже 1,5 мільйона тонн, або понад 500 мільйонів доларів США у грошовому еквіваленті. Такі дані консалтингової компанії UPECO. «Сьогодні кожен третій літр пального, яке продається на заправках, – це зріджений газ», – каже аналітик UPECO Олександр Сіренко.





Лише 27% від споживання скрапленого газу в Україні забезпечують українські газовидобувники



Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Енергетична митниця Державної фіскальної служби зупинила оформлення декількох партій пального, щоб перевірити на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. Підставою для цього став лист Служби безпеки України.



Лист Служби безпеки України,

Лист Служби безпеки України,

Причиною зупинки стало кримінальне провадження від 16 листопада 2016 року за статтею 285-5 («фінансування тероризму»), яке СБУ відкрило щодо компаній «Нафтопродукт Трейдинг» та «НП-Трейдинг» і стосувалося поставки дизельного пального, а не скрапленого газу. Згодом СБУ зняло свої претензії до цих фірм, але продовжило переслідування імпортерів зрідженого газу за нібито ввезення отруйних речовин.



«У результаті СБУ зобов'язало Енергетичну митницю затримувати вантажі, що надходять на адресу 16 компаній», – розповідає директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.



Цистерни зі скрапленим газом стоять в очікуванні слідчих СБУ для відбору проб або результатів аналізів протягом уже двох, а в деяких імпортерів і трьох місяців. «Митниця усіма можливими способами затягує терміни відбору проб. Вагони у нас стоять уже близько двох місяців. Хоча чинним законодавством передбачені певні чіткі терміни, в які митниця має зробити подібні процедури, – це 10 днів, або максимальний термін – це ще 20 днів, якщо раптом з якихось причин митниця не змогла виконати свої зобов'язання. У нас вже є партії, які простоюють 60 днів», – каже директор компанії-імпортера скрапленого газу ТОВ «Газтрон-Україна» Владислав Колодяжний.



За його словами, лабораторії Енергетичної митниці не можуть самостійно провести дослідження на вміст отруйних речовин. У цей момент вантажовласники чекають, поки слідчі СБУ знайдуть відповідні лабораторії.



Частину цистерн затримали як речові докази. На початку лютого «Укрзалізниця» заборонила регіональним підрозділам експлуатацію 161 вагону-цистерни зі зрідженим газом, щодо яких СБУ проводить розслідування. Підставою також став лист СБУ.





Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ вважає, що буксові вузли цих вагонів пошкоджені, що загрожує безпеці руху поїздів і може призвести до їх пошкодження й виникнення транспортних аварій. Перші перевірки вагонів не виявили несправностей, однак Енергетична митниця все одно відмовляється проводити оформлення газу, очікуючи на подальші розпорядження від СБУ.



6 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі на вимогу СБУ видало наказ, згідно з яким, проти 16 компаній – імпортерів нафтопродуктів введені спеціальні санкції – заборона зовнішньоекономічної діяльності. Причина санкцій та ж сама: кримінальне провадження за статтею 285-5 («фінансування тероризму»). На компанії, проти яких введені санкції, припадає 40% імпорту скрапленого газу в 2016 році.



​«Ми звернулися до міністерства з проханням: «Поясніть, що відбувається». Ми звернулися в СБУ. Я особисто був у пана Грицака в кабінеті, який сказав: «Так, ми розберемося, ми наведемо, звичайно, порядок», – розповідає Сергій Михайлик, власник компанії-імпортера скрапленого газу ТОВ «Автотранс».



У МЕРТ вже заявили, що міністерство не несе відповідальності за санкції і є лише технічним виконавцем вимог СБУ.



Учасники ринку вважають, що СБУ є інструментом у руках політичних груп для переділу ринку і виведення нового гравця. Це повністю повторює сценарій появи компанії ВЕТЕК Сергія Курченка, який за президентства Віктора Януковича, входячи у його найближче оточення, так звану «сім’ю», монополізував ринок скрапленого газу, а потім і нафтопродуктів за допомогою силових та контролюючих державних органів.



«Новий Курченко»?



Якщо ринок імпорту зрідженого газу справді зачищають під нового гравця, то хто він? Певний час журналісти програми «Схеми» спостерігали: чи почала ввозити газ в Україну якась порівняно нова компанія, поки інші імпортери затиснуті в лещатах СБУ? І ось, у лютому вже почала вимальовуватись повна картина.



На Українську енергетичну біржу виставили товар на продаж 4 фірми, які раніше не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу





Почнімо з ТОВ «Глуско Україна». Її через швейцарську Proton Energy Group видання «Українська правда» та Liga.net у своїх розслідуваннях пов’язують із Віктором Медведчуком – кумом президента Росії Володимира Путіна. Саме ця група компаній стала власником мережі заправок «Роснефть» в Україні.



Те, що саме для Віктора Медведчука був «зачищений» ринок імпорту зрідженого газу, заявляють і основні учасники цього ринку. Але як щодо решти компаній, які розправили крила?



Друга фірма, яка ввезла у січні-лютому понад 5 тисяч тонн зрідженого газу, поки традиційні імпортери були паралізовані СБУ, – це ТОВ «Креатив Трейдинг». Ще влітку інтерв’ю на правах власника цієї компанії давав Олексій Костяк. Зараз Костяк працює в... департаменті скрапленого газу «Глуско Україна».



Ще дві іноземні фірми, які у новому році вийшли торгувати в Україні великими обсягами російського скрапленого газу, – це Wexler Global LP (Британія) та Gikka Limited (Британські Віргінські острови). Вони також між собою пов’язані. На торгах вони залишили однаковий контактний телефон. «Схеми» з’ясували, що це номер людини на ім’я Андрій Тарнавський.



При цьому Андрій Тарнавський та Олексій Костяк разом працювали у іншій фірмі ТОВ «Трансконтиненталь» – компанії, яка спеціалізується на транспортуванні газу.



Таким чином коло замикається – фактично усі чотири фірми між собою так чи інакше пов’язані. І через «Глуско Україна», за даними журналістських розслідувань, ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, сам він публічно спростовує свою причетність до групи компаній «Глуско».



Прибуткова вибірковість?



Об’єм скрапленого газу, ввезений з Росії, Білорусі, Казахстану іншими імпортерами, і який уже 2-3 місяці блокується на митниці за ініціативою СБУ, становить близько 40 тисяч тонн.



При цьому нові вищеперераховані гравці, що ведуть до Медведчука, безпроблемно ввезли в Україну вже понад 7 тисяч тонн скрапленого газу в січні та ще понад 23 тисячі тонн у лютому. Чотири фірми пов’язані між собою і завозять газ російської компанії «Роснефть». І до них питань у Служби безпеки, підконтрольної президенту України, не виникає.