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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 827828829830
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 07:56

Радіо Свобода
международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США
США главный военный и финансовый партнёр Украины. Если на радио свобода вышел такой материал, значит правительство США данная ситуация не устраивала.

На Коломойського американські санкції і арешт давно чекають, а він катається, як сир в зеленому маслі. Так що не тупи і не флуди.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 07:58

  lapay написав:На Коломойського американські санкції і арешт давно чекають, а він катається, як сир в зеленому маслі. Так що не тупи і не флуди.
не тебе решать на кого должны ввести санкции США, очернением которых ты сейчас занимаешься.

в материале радиосвободы чётко указано какие преференции от власти получил Медведчук в 2017 году. Выводы каждый делает сам.

Флуд как раз начал ты с вот это фразы
  lapay написав:Мабуть тоді знову почуємо стару шарманку про баригу, який наживається на війні.
а когда тебя ткнули в факты носом, началось нытье "Коломойский" и "не флуди". Надо уметь отвечать за свои слова, а не прикидываться тряпкой на швабре, когда что то пошло не так.

Джозеф Байден
«Я їздив у Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від (президента України Петра) Порошенка і (тодішнього прем’єр-міністра України Арсенія) Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили. Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть: ви не маєте таких повноважень, ви – не президент (США),

https://www.radiosvoboda.org/a/28998128.html

На дипломатическом языке это примерно эквивалент известному ругательству с кораблём.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 кві, 2022 08:16, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:04

  lapay написав:
  _hunter написав:
  lapay написав:Вона вже вісім років йде, і ще може бути не один рік.

Т.е. всеобщую эвакуацию восемь лет назад объявлять нужно было? -- я правильно понял?

В червні 2014 не було візиту директора ЦРУ з планами окупації і наступу рф, а в січні 2020 був, але шашлики важливіші.

Ага! -- т.е. всеобщую эвакуацию нужно было объявлять в январе 20го? -- на этот раз все правильно понял? -- а то эти маловразумительные шатания -- то война с 39-го идет, то 8 лет (то предактивная стадия -- два года) как-то ясности аргументам не добавляют...

Ну и касательно старой шарманки: недели две назад эти "предварительные эвакуации" уже обсудили -- куча народу просто бы не поехали, другая куча через неделю-другую непонятного сидения во Львове/Польше на хатах по пол/одной тыщще вечнозеленых (ведь никакой бы волонтер к себе никого бы не брал нашарик по причине "ну ведь мало ли что может быть") повозвращались бы. -- народ _уже_ -- при активных-то боевых действиях возвращается -- лям из 4х вернулся.

И "как жена завтра" lapay затянул бы новую пестню "а шо ж вы не говорили, что все будет жостка?!?" :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Флуд как раз начал ты с вот это фразы
  lapay написав:
Мабуть тоді знову почуємо стару шарманку про баригу, який наживається на війні.
а когда тебя ткнули в факты носом, началось нытье "Коломойский" и "не флуди". Надо уметь отвечать за свои слова, а не прикидываться тряпкой на швабре, когда что то пошло не так.

Війна тут з якого боку, тикальщик?
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Хотаб, что у Вас в последние дни случилось?

Ничего особенного.
Бесят все.
Вот те, которые ехидничали "а то питун нападьот" и таскали помои со срана.юа сюда, те, которые радостно улюлюкали и с улыбочкой несли на форум ссылки, где какая-то страна не хотела давать оружие или вводить какие-то санкции, те, которые голосовали в Харьковах и Мариуполях и других Запорожьях за опзж и шария, те , которым тиньков-банка не хватало , потому что "не фсьо так адназначно, не все русские плохие". ( все они должны твари сейчас отдать последние трусы армии или волонтерам, только так может быть искупят свою вину!).
Все челюсти рузькоязычные, не в состоянии выучить державну.
Бесят все те, кто что-то про русских фашистов недопонял еще в 14-м. Те, кто до 24.02.22 тыцали кнопочки "жалоба" на предмет "разжигание межнациональной розни", когда кто-то прямо здесь говорил "не бывает хороших русских!! Нет совсем!".
И что модераторы тогда реагировали на подобные жалобы, тоже бесит.
Сейчас всем "трактористам и вкладчикам" хватило прививок?? Уже все поняли, что такое рашизм??
Когда снова забудете?? Как часто нужны прививки эти?

З.Ы. Предполагая всякие ехидные вопросы:
Я абсолютно свободно общаюсь державною, даже литературно, и одинаково "на отлично " напишу диктант как по русскому, так і державною.
Hotab
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