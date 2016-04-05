Додано: Сер 20 кві, 2022 09:05

antey1969 написав: Хотаб, что у Вас в последние дни случилось? Хотаб, что у Вас в последние дни случилось?

Ничего особенного.Бесят все.Вот те, которые ехидничали "а то питун нападьот" и таскали помои со срана.юа сюда, те, которые радостно улюлюкали и с улыбочкой несли на форум ссылки, где какая-то страна не хотела давать оружие или вводить какие-то санкции, те, которые голосовали в Харьковах и Мариуполях и других Запорожьях за опзж и шария, те , которым тиньков-банка не хватало , потому что "не фсьо так адназначно, не все русские плохие". ( все они должны твари сейчас отдать последние трусы армии или волонтерам, только так может быть искупят свою вину!).Все челюсти рузькоязычные, не в состоянии выучить державну.Бесят все те, кто что-то про русских фашистов недопонял еще в 14-м. Те, кто до 24.02.22 тыцали кнопочки "жалоба" на предмет "разжигание межнациональной розни", когда кто-то прямо здесь говорил "не бывает хороших русских!! Нет совсем!".И что модераторы тогда реагировали на подобные жалобы, тоже бесит.Сейчас всем "трактористам и вкладчикам" хватило прививок?? Уже все поняли, что такое рашизм??Когда снова забудете?? Как часто нужны прививки эти?З.Ы. Предполагая всякие ехидные вопросы:Я абсолютно свободно общаюсь державною, даже литературно, и одинаково "на отлично " напишу диктант как по русскому, так і державною.