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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 826827828829
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:43

  Goodman написав:
  _hunter написав:Т.е. всеобщую эвакуацию восемь лет назад объявлять нужно было? -- я правильно понял?

Не нужно било лукаша тащить на его вертолете на всемирний форум колхозников.
Через зону зашли....., то что адеквату на голову на налазит, ванькам - как раз-два.

Вот опять... все слова, вроде, понимаю, но на фразу "адеквату на голову на налазит" -- у меня только одна реакция -- ШТА??? :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:некоторые господа заботятся об "електоральній підтримці".


Вперше погоджусь з Вами - саме думаючи про це, ці прислужники і відключили безпідставно канали.

Тим часом, петиція за 1-ий день набрала понад 10% від необхідної кількості.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163

Навіть в умовах війни беззаконня не повинно бути!!!
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:55

  vitaliian написав:Russian Crude Shipments Shrink 25% in Just One Week
Exports were down by 25% nationwide in the week to April 15
Volumes headed to Asia from country’s western ports tumbled

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe


По данным JPMorgan, полный немедленный запрет вытеснит с рынка более 4 млн баррелей, спровоцировав взлет цен на 65%. При таком сценарии баррель нефти Brent очень скоро будет стоить $185. В этих условиях у России не будет ни возможности, ни желания быстро перенаправить поставки в Китай и Индию, поясняет аналитик Наташа Канева.

Тем не менее, постепенный поэтапный отказ в течение примерно четырех месяцев, аналогичный подходу, принятому в отношении поставок российского угля, поможет избежать негативных последствий.

Основной сценарий банка гораздо более консервативен. Аналитики считают, что отказ Европы от нефти из России к концу года уменьшит предложение на 2.1 млн баррелей.

На практике отказ от российских ресурсов идет медленнее, чем первоначально предполагалось: банк прогнозирует, что российский экспорт в этом месяце сократится на 1.5 млн баррелей в день, то есть на 25% меньше, чем ожидалось. Для выхода из соглашений с российскими компаниями, как правило, по долгосрочным контрактам, потребуется время. (источник-запоребриковский profinance)
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:58

Bloomberg: Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины.

В этих целях будет создан трастовый фонд солидарности по образцу европейского Covid-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

Источники Bloomberg подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается. Ожидается, что цифра достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.
https://t.me/Kursua_News/2281
хочется верить что очередной шанс стать цивилизованной страной не просрут, каждый шанс нам достается большей и большей ценой. В 2004 на Майдане обошлось без жертв, в 2014 и 2022 сами знаете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:08

_hunter Что именно Вас смутило? Метод ведения войни?
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:08

достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Глоток надежды и оптимизма можно не закусывать. Это хорошо, если правда.

Дайте ещё 2-3 десятка Ми-24. Очень надо. На вчера.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:21

Сергей Лавров: «причина спецоперации РФ на Украине кроется в самодовольстве многих стран Запада».
Ну что ж, впервые за время «спецоперации» Лавров сказал что-то похожее на правду, а может быть, даже выдал государственный секрет. Глубинная причина войны – зависть и комплекс неполноценности кремлевских элит в отношении Запада, замещаемый, как водится, избыточной агрессией. Дело для российских имперцев не новое. Во время пребывания русского посольства в Англии Петру I и его свите предоставили за счет принимающей стороны частную резиденцию одного из местных вельмож. Когда по выбытии гостей он вернулся в свой дом, то увидел полный разгром с оборванными обоями, разбитыми люстрами, сожженными полами, а все вазы были заполнены экскрементами. Мотив назывался все тот же – самодовольство хозяев. Очевидно, что Лавров сегодня претендует на роль Черномырдина нашего времени, плодя по афоризму в день. Но получается плохо: Черномырдин был добрым клоуном, веселившим народ своими парадоксами, а Лавров – злой, раздражающий людей своими алогизмами.

https://t.me/v_pastukhov/134

Про защиту русскоязычных как видите ни слова
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:00

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняє, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні. Лише звичайне озброєння.

Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
r-tiger
 
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