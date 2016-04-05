По данным JPMorgan, полный немедленный запрет вытеснит с рынка более 4 млн баррелей, спровоцировав взлет цен на 65%. При таком сценарии баррель нефти Brent очень скоро будет стоить $185. В этих условиях у России не будет ни возможности, ни желания быстро перенаправить поставки в Китай и Индию, поясняет аналитик Наташа Канева.
Тем не менее, постепенный поэтапный отказ в течение примерно четырех месяцев, аналогичный подходу, принятому в отношении поставок российского угля, поможет избежать негативных последствий.
Основной сценарий банка гораздо более консервативен. Аналитики считают, что отказ Европы от нефти из России к концу года уменьшит предложение на 2.1 млн баррелей.
На практике отказ от российских ресурсов идет медленнее, чем первоначально предполагалось: банк прогнозирует, что российский экспорт в этом месяце сократится на 1.5 млн баррелей в день, то есть на 25% меньше, чем ожидалось. Для выхода из соглашений с российскими компаниями, как правило, по долгосрочным контрактам, потребуется время. (источник-запоребриковский profinance)
Bloomberg: Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины.
В этих целях будет создан трастовый фонд солидарности по образцу европейского Covid-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.
Источники Bloomberg подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается. Ожидается, что цифра достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий. https://t.me/Kursua_News/2281
хочется верить что очередной шанс стать цивилизованной страной не просрут, каждый шанс нам достается большей и большей ценой. В 2004 на Майдане обошлось без жертв, в 2014 и 2022 сами знаете.
Сергей Лавров: «причина спецоперации РФ на Украине кроется в самодовольстве многих стран Запада». Ну что ж, впервые за время «спецоперации» Лавров сказал что-то похожее на правду, а может быть, даже выдал государственный секрет. Глубинная причина войны – зависть и комплекс неполноценности кремлевских элит в отношении Запада, замещаемый, как водится, избыточной агрессией. Дело для российских имперцев не новое. Во время пребывания русского посольства в Англии Петру I и его свите предоставили за счет принимающей стороны частную резиденцию одного из местных вельмож. Когда по выбытии гостей он вернулся в свой дом, то увидел полный разгром с оборванными обоями, разбитыми люстрами, сожженными полами, а все вазы были заполнены экскрементами. Мотив назывался все тот же – самодовольство хозяев. Очевидно, что Лавров сегодня претендует на роль Черномырдина нашего времени, плодя по афоризму в день. Но получается плохо: Черномырдин был добрым клоуном, веселившим народ своими парадоксами, а Лавров – злой, раздражающий людей своими алогизмами.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняє, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні. Лише звичайне озброєння.
Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.