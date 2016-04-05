Сергей Лавров: «причина спецоперации РФ на Украине кроется в самодовольстве многих стран Запада».

Ну что ж, впервые за время «спецоперации» Лавров сказал что-то похожее на правду, а может быть, даже выдал государственный секрет. Глубинная причина войны – зависть и комплекс неполноценности кремлевских элит в отношении Запада, замещаемый, как водится, избыточной агрессией. Дело для российских имперцев не новое. Во время пребывания русского посольства в Англии Петру I и его свите предоставили за счет принимающей стороны частную резиденцию одного из местных вельмож. Когда по выбытии гостей он вернулся в свой дом, то увидел полный разгром с оборванными обоями, разбитыми люстрами, сожженными полами, а все вазы были заполнены экскрементами. Мотив назывался все тот же – самодовольство хозяев. Очевидно, что Лавров сегодня претендует на роль Черномырдина нашего времени, плодя по афоризму в день. Но получается плохо: Черномырдин был добрым клоуном, веселившим народ своими парадоксами, а Лавров – злой, раздражающий людей своими алогизмами.