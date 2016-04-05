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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 827828829830
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:03

  Hotab написав:
достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Глоток надежды и оптимизма можно не закусывать. Это хорошо, если правда.

Дайте ещё 2-3 десятка Ми-24. Очень надо. На вчера.


дают Ми17, это тот Ми8 (на которых сейчас продолжают воевать, хотя им 50+)
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:05

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:Україна отримала від партнерів військові літаки для посилення військово-повітряних сил, - Пентагон

"Вони отримали додаткові літаки та деталі, щоб допомогти їм підняти більше літаків у повітря", - сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі, додавши, що Вашингтон не надавав літаки Україні.

Україна не отримала поки що жодного літака, не видавайте бажане за дійсне.


есть какие-то неисправные Миг29 (которые несколько стояли и не летали),
говорят пригодятся для запчастей
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:дают Ми17, это тот Ми8 (на которых сейчас продолжают воевать, хотя им 50+)

Спасибо, конечно. Но Ми-8 (помимо его применения для основных задач, то есть транспортных) - это только с кабрирования "закинуть" на 6 км ракеты С-8, отвернуть обратно и надеяться, что попало. Если лезть туда, где стрелкотня, где можно прицелиться, то расстреляют экипаж вмиг.
Ми-24 таки более маневренный и бронезащищен. Ну и после ракет С-8 переключение в пушку ГШ-30 тоже очень добавляет огневого поражения.

З.Ы. Рубрика одного запорожского ватника "сейчас об этом уже можно говорить":
До недавнего времени Ми-8 активно летали в окружённый Мариуполь. Возили нужные грузы и забирали раненых. Потом коридор закрылся: одну машину свалили с экипажем, второй борт, санитарный, отправленный на спасение экипажа, был тоже сбит. Больше поставок пока нет.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 кві, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:16

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:Україна отримала від партнерів військові літаки для посилення військово-повітряних сил, - Пентагон

"Вони отримали додаткові літаки та деталі, щоб допомогти їм підняти більше літаків у повітря", - сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі, додавши, що Вашингтон не надавав літаки Україні.

Україна не отримала поки що жодного літака, не видавайте бажане за дійсне.


есть какие-то неисправные Миг29 (которые несколько стояли и не летали),
говорят пригодятся для запчастей

Це схоже на правду.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:22

Hotab
Ми-24 це ударний вертоліт.
Ми-8 - багатоцільовий, плюс ще й старіший.
*це не "просвещение", просто хотів сказати що Ми-8 це вже відверте корито, та ще й не бойове.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 20 кві, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:24

  andrijk777 написав:Hotab
Ми-24 це ударний вертоліт.
Ми-8 - багатоцільовий, плюс ще й старіший.

Хотаба на форуме по вертолетам просветили. :D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ми-8 - багатоцільовий

Та ні. Це його "багатоцільовим" зробили вимушено. Коли в Україні закінчились лопаті на Мі-24 (ресурс), з DRC вивели ланку мі-24 , а для виконання вогневих завдань ввели додаткову ланку Мі-8. На яку почепили блоки Б-8 з ракетами С-8.
Бангладешці роззявили роти. Вони давно літають на мі-8 (117) , але і подумати не могли, що можна так налюбити ООНію і отримувати гроші як за бойові, а по факту юзати транспортні.
Ідея прижилась і зараз мі-8 літають на удари по колонам. Разом з мі-24, які ще в деякій кількості живі досі.

  vitaliian написав:Хотаба на форуме по вертолетам просветили

Тоже улыбнуло)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 кві, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:39

Это уже интересно,что там?

Спікер російського президента дмитро пєсков заявив, що рф передала Україні проєкт мирного договору, пишуть російські ЗМІ.

«Зараз українській стороні переданий наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі вироблені формулювання. Мʼяч на їхньому боці. Чекаємо відповіді», — заявив він.
AlexMotel
 
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